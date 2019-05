Veja dicas de programas culturais em SP para esta quarta-feira

A equipe do Caderno 2 destaca cinco programas culturais para fazer em São Paulo nesta quarta-feira, 22, entre eles, o espetáculo O Bote da Loba, o show da cantora Vânia Bastos e o filme 45 Dias Sem Você. Confira:

Literatura

Hoje tem lançamento com bate-papo na Tapera Taperá (AV. São Luis, 187 - 2.º andar). Às 19h, o tradutor Guilherme Gontijo Flores apresenta seu primeiro romance, História de Joia (Todavia), em conversa com o poeta Tarso de Melo. O livro usa linguagem cotidiana e cartas de Tarô para contar trajetória de personagem enigmática.

Música

A cantora Vânia Bastos apresenta show gratuito dedicado ao repertório de Caetano Veloso nesta quarta-feira, 22, às 20h, no Teatro do Sesi, em São Paulo, dentro do projeto Quartas Musicais. É o retorno de Vânia à obra do compositor baiano, que ela já homenageou em seu disco 'Cantando Caetano', de 1992, que contou com a participação do próprio músico. No repertório, estão canções como Trem das Cores, No Dia Em Que Eu Vim-Me Embora, O Leãozinho, Louco por Você, Este Amor, Luz do Sol, entre outras. Av. Paulista, 1.313, Cerqueira César, tel. 3549-4499.

Humor

O ator, humorista e apresentador Fábio Porchat estreia nesta quarta, 22, das 21h às 22h, no Teatro Bradesco, em São Paulo o projeto Fabio Porchat Convida, em parceria com a ABACE (Associação Buriti de Arte, Cultura e Esporte), da qual ele é embaixador. No palco, ele mistura talk-show, stand-up e jogos em que contará com a interação do público. Os primeiros convidados do projeto são os integrantes da Cia. Barbixas. A renda será revertida para custos operacionais da organização e para as ações sociais apoiadas. R. Palestra Itália, 500, loja 263, Perdizes, tel. 2609-4070. R$ 100 (estudantes, idosos e clientes Bradesco pagam meia-entrada).

Teatro

Texto do dramaturgo Plínio Marcos montado pela primeira vez, O Bote da Loba segue em cartaz no Teatro de Arena Eugênio Kusnet. Na montagem dirigida por Marcos Loureiro, uma cartomante (Anette Naiman) receba jovem angustiada (Dani Moreno) que está à procura de revelações e conselhos. 3ª, 4ª, 20h. Tel.: 3256-9463 R$ 20. Até 24/7.

Cinema

Em cartaz nos cinema, 45 Dias Sem Você faz uma longa viagem para curar a fossa. No filme de Rafael Gomes, um rapaz é abandonado pelo namorado e, em vez de curtir a fossa pelas baladas da vida, resolve iniciar um tour pelo mundo, que inclui cenas em Londres, Coimbra, Lisboa, Paris e Buenos Aires.