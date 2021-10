Vanessa da Mata volta aos palcos; veja mais opções para o fim de semana

A cantora e compositora Vanessa da Mata, que se prepara para reviver a cantora Clara Nunes em um musical (com previsão de estreia para 2022), apresenta o show Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina, inspirado em seu sétimo álbum de carreira, que leva o mesmo nome, lançado em 2019. Recentemente, o trabalho recebeu a placa de Disco de Platina por alcançar 40 mil streams nas plataformas digitais.

Na apresentação, ela mostra canções que fazem parte desse projeto, como Só Você e Eu, Tenha Dó de Mim, Vá com Deus e Dance um Reggae Comigo. Colecionadora de hits, ela mostra ainda músicas como Ai, Ai, Ai, Amado, Não Me Deixe Só e Ainda Bem.

Em mensagem enviada ao Estadão, Vanessa falou sobre a alegria de voltar a se apresentar diante de uma plateia, em um show que ela assina a cenografia e a direção artística. “Fico muito feliz em poder encontrar o público novamente. O artista precisa dessa troca emocional. O que mais gosto é de ouvir a voz estendida de cada música e ter a resposta imediata dessa arte. Que bom ter novamente essa parte bem viva dos concertos”, comemorou. “Bem-vindos todos que estão com saudades de ver e sentir a vibração da música arrepiando e pulsando em seus corpos e alma”, diz.

Sáb. (23), 22h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 89/R$ 209. bit.ly/showvanessa

Samba bom

O cantor e compositor Jorge Aragão quer deixar para trás o período da quarentena com o show Novos Tempos. Ele, que pegou covid, fez a canção 2020 d.C, que fala sobre o tema. No repertório, sucessos como Do Fundo do Nosso Quintal, Coisa de Pele e Você Abusou.

Já a cantora Paula Lima faz apresentação de voz e piano, um formato pouco usual em sua carreira. No roteiro, além de composições de seu repertório, como Mil Estrelas e Clareou, ela interpreta músicas de João Donato, Chico Buarque e Roberto Carlos.

Jorge Aragão: Hoje (22), 22h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 89/R$ 219. bit.ly/showjorgearagao. Paula Lima: sáb. (23), 22h. Blue Note. Conjunto Nacional. 2º andar. Av. Paulista, 2.073, Metrô Consolação. R$ 90. bit.ly/showpaulalima

Bach para todos

O maestro e pianista João Carlos Martins e a Camerata Bachiana apresentam o concerto Na Roda com o Maestro – Uma homenagem a Johann Sebastian Bach, dedicado ao repertório de Bach. Participação do tenor Jean William. Hoje (22), 20h. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, Metrô Trianon Masp. Gratuito, com transmissão online. bit.ly/concertobach

Hoje (22), 20h. Teatro Gazeta. Av. Paulista, 900, Metrô Trianon Masp. Gratuito, com transmissão online. bit.ly/concertobach

Fim de semana com jazz

O Sesc Jazz segue até 31 com shows e mesas de debate. Sábado (23), às 19h, no Sesc Vila Mariana, o grupo Pau Brasil celebra 40 anos de carreira com repertório autoral e obras de Villa-Lobos. Domingo, às 19h, no Sesc Pompeia, a cantora e compositora americana Alissa Sanders convida Anelis Assumpção para mostrar um repertório de jazz e ritmos africanos e brasileiros.

Até 31/10. Progamação e ingressos: sescjazz.sescsp.org.br

Para elas

O Coral Jovem do Estado, grupo ligado à Emesp Tom Jobim, sob regência do maestro Tiago Ribeiro, apresenta o programa Mater Musica II, que traz apenas obras de compositoras. Entre as homenageadas, Tetê Espíndola (Menina) e Josyara (Apreciação). Já a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, sob o comando do maestro estoniano Arvo Volmer, apresenta o concerto da série Mulheres na Música com a violinista alemã Isabelle Faust como convidada.

Coral Jovem: Hoje (22) e sáb. (23), 20h. Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171. R$ 30. Dom. (24), 11h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. Grátis. bit.ly/concertomulheres

Osesp: Hoje (22), 20h, e sáb. (23), 16h30. Sala São Paulo. R$ 50/R$ 100. bit.ly/concertocompositoras

Encontro sertanejo

As duplas Fernando & Sorocaba e Maiara & Maraísa se apresentam na mesma noite no projeto Dose Dupla. Eles, que retornam ao palco com o afrouxamento das restrições em São Paulo, cantarão músicas como Só Não Divulga, Zona de Risco e É Tenso. Elas mostram o sucesso Sorte Que Cê Beija Bem, Medo Bobo e Aí Eu Bebo.

Hoje (22) e sáb. (23), 22h30. Villa Country. Av. Francisco Matarazzo, 774, Pq. da Água Branca. R$ 80/R$ 3.300. bit.ly/showdosedupla

Bem paulistana

A Banda Mantiqueira, formada por craques da música instrumental brasileira, como Nailor Proveta e Ubaldo Versolato, apresenta o show Com Alma, mesmo nome do álbum lançado em 2017, com participação dos músicos Romero Lubambo e Wynton Marsalis. A banda também vai mostrar músicas que estão em seu mais recente trabalho, batizado de Bixiga.

Hoje (22), 22h e sáb. (23), 22h10. Casa de Francisca. R$ 80. bit.ly/showmantiqueira

Exposições

Arte e ciência se unem em exposição

Inédita na América Latina, a exposição Sombras Milenares, criação do duo HYBYCOZO, formado pela cientista ambiental e artista visual ucraniana Yelena Filiptchuk e pelo designer industrial canadense Serge Beaulieu, traz nove obras em larga escala. Algumas feitas especialmente para o espaço expositivo, e instalações cuja proposta é mostrar a materialização das sombras.

As peças são inspiradas em trabalhos de químicos, matemáticos, filósofos ancestrais e artesãos, e usam o conceito matemático da projeção dimensional para que os visitantes tenham uma experiência imersiva. A curadoria é de Antonio Curti.

Inauguração: hoje (22). Farol Santander São Paulo. 20º andar. R. João Brícola, 24, Metrô São Bento. 3ª a dom., 9h/20h. R$ 25. farolsantander.com.br

Litografia

A mostra Fabricação Própria destaca a produção da artista mineira Lotus Lobo, um dos principais nomes da litografia no Brasil, expondo obras que revelam seu campo de atuação desde os anos 1960 até os dias atuais.

Sesc Pompeia. Galpão. R. Clélia, 93, Água Branca. 3ª a 6ª, 14/20h; sáb., dom. e fer., 11h30/17h30. Gratuito (agendamento em bit.ly/expofabricacao ).Até 30/1/22.

Última chance

A exposição João Carlos Martins: 80 Anos de Música entra em seu último fim de semana em cartaz e propõe uma imersão na vida do maestro brasileiro de 81 anos, com fotos, vídeos, críticas e artigos.

Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, Metrô Trianon-Masp. 4ª a dom., 13h/20h. Gratuito (agendamento em bit.ly/expomaestro). Até dom. (24).

SP-Arte

A 17.ª SP-Arte, Festival Internacional de Arte de São Paulo ocupa a Arca, um galpão de 9 mil metros quadrados na Vila Leopoldina, e também atividades virtuais. Ao todo, serão 128 expositores, sendo 84 presenciais e 44 exclusivamente no ambiente digital, o Viewing Room.

Hoje (22) e sáb. (23), 12h/20h; dom. (24), 11h/18h. R$ 50. Programação completa e agendamento www.sp-arte.com

Teatro

Múltiplos olhares sobre a dança em mostra online

A Mostra de Dança 2021, promovida pelo Programa de Qualificação em Artes, traz mais de 10 videodanças de companhias de diferentes cidades – oito delas inéditas, além de debates sobre produção e difusão da dança no Brasil. Hoje (22), a partir das 19h, o compositor José Miguel Wisnik fala sobre sua experiência na criação de trilhas para o cinema e para o Grupo Corpo, de Belo Horizonte. Às 20h, o grupo À Margem Coletivo de Dança, da cidade paulista de Jundiaí, apresenta Presa, criado a partir de múltiplos olhares sobre o cárcere feminino. No sábado, às 18h, a Cia Eclipse de Dança, de Campinas, apresenta Fôlego parte do projeto Côncavo e Convexo que homenageia a vida e obra do maestro Carlos Gomes. A curadoria do evento, que é totalmente online, é do coreógrafo Alex Soares. Gratuito. bit.ly/mostradedanca2021

Ritmo de festa

Com texto de Marília Toledo e Emílio Boechat, direção de Fernanda Chamma e Marília Toledo, o musical Silvio Santos Vem Aí traz um recorte da vida do apresentador mostrando fatos de sua infância, além de recriar programas famosos.

6ª, 20h30; sáb., 15h30 e 20h30; dom., 15h e 20h. 033 Rooftop. Teatro Santander. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. R$ 75/R$ 180. Até 21/11. bit.ly/musicalsilvio

Doce magia

Baseado no livro de Roald Dahl, o musical Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, do diretor canadense John Stefaniuk, tem 38 atores no palco para contar a saga de Charlie Bucket, garoto pobre que encontra o bilhete dourado com o qual poderá visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka.

6ª, 20h30; sáb., 15h30 e 20h30; dom., 14h30 e 19h30. Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista. R$ 50/R$ 310. bit.ly/musicalchocolate

Teatro em casa

A Cia. Artera de Teatro estreia a montagem. O espetáculo, que ocorrerá em um perfil privado do Instagram, no qual só 20 pessoas por sessão terão acesso, mostra a vida de Brad (Davi Reis), um caubói que, por meio de um chat, promove um encontro privativo com alguns indivíduos antes de entrar em um reality show de relacionamentos.

Estreia 4ª (27). 4ª a dom., 21h. R$ 50. Reservas em @ciaarteradeteatro