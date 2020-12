Vale vai investir R$ 154 milhões em patrocínios culturais para 2021

A Vale e o Instituto Cultural Vale anunciaram nesta terça-feira, 22, os projetos selecionados para receber recursos via Lei de Incentivo à Cultura (LIC, a Lei Rouanet) em 2020, para iniciativas ao longo de 2021. Ao todo, 145 projetos foram selecionados, entre os quais 77 de escolha direta e 68 pela 1.ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, edital lançado em 2020.

Os 145 projetos patrocinados distribuem-se pelas áreas de patrimônios, música, festividades e circulação, museus e centros culturais. Entre os escolhidos por seleção direta estão a 19ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Osesp, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, o Museu do Pontal, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu Judaico de São Paulo, o grupo Mulheres de Barro, o Grupo Galpão, o Instituto Inhotim e a Filarmônica de Minas Gerais.

Na seleção do edital, foram contemplados, entre outros, projeto do Museu de Arte Moderna do Rio, o NALATA - Festival Internacional de Percussão, na Bahia, da Bienal das Amazonas, no Pará, e do Encontro de Grupos de Tambor de Crioula das Comunidades Quilombolas do Maranhão. Grupo Corpo, Cia de Dança Deborah Colker e a Cia Jovem do Ballet do Rio de Janeiro também estão contemplados, segundo a empresa.

As iniciativas estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. A 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, lançada este ano com valor inicialmente estabelecido em R$ 20 milhões, teve total elevado para R$ 25 milhões.

Os projetos do edital estão divididos em quatro faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões. De acordo com a Vale, uma comissão formada por especialistas externos, como artistas, pesquisadores, jornalistas, críticos de arte e profissionais de diversas áreas ligadas ao setor cultural foi responsável pela avaliação dos projetos, assim como funcionários da empresa. Os patrocínios são gerenciados pelo Instituto Cultural Vale, criado em 2020. A lista completa de projetos selecionados no edital será publicada no site do Instituto: institutoculturalvale.org.