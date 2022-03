Vai passar

Listar os temas dos carnavais do Acadêmicos do Baixo Augusta é uma maneira de praticar sociologia urbana. Saímos clandestinamente pela primeira vez em 2010 com Apavora Mas Não Assusta. A diversidade da cidade é o pathos do bloco.

Agendamos para domingo antes do carnaval na Rua Bela Cintra. Saímos modestamente com bandinha, da balada Sonic para o Studio SP. O público foi aumentando a cada quadra. Descemos até o Baixo Augusta.

A Prefeitura não entendeu a proposta de carnaval de rua. A elite moralista que comandava a política era avessa à diversão. Carnaval era para o morador descansar e passear de carro. Quem gostasse de folia, que viajasse.

Passamos o ano de 2011 em debates com autoridades. No ano seguinte, liberaram duas das oito faixas da Rua da Consolação. A regra era que não poderíamos atrapalhar o direito de ir e vir de carros e a paz de moradores. Descemos uma das artérias de São Paulo apertados pelo cordão de isolamento ostensivo feito por policiais e bombeiros. Chovia. Era ridículo. Não fecharam a avenida. Perigosíssimo. Se um carro se desgovernasse e derrapasse, atropelaria umas mil pessoas. Claro que a dispersão foi à base de cacetada e bombas de gás.

Mais um ano de debates. A essa altura, tinha uma associação, outros blocos sairiam, a iniciativa ganhava adesão da população. A Prefeitura fazia sugestões descabidas, como desfilar no Autódromo de Interlagos.

Então, fomos empurrados para um estacionamento na Rua Augusta. Apertados e cercados, a chuva fez do piso uma lama. Ninguém conseguiu se divertir. O tema era um recado: Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua.

Em 2013, saiu o prefeito. O bloco foi enfim para a rua com carro de som. O tema? Ocupa Augusta. Em 2014, contra a polarização e o ódio, saímos de Flower Power e distribuímos flores. Em 2015, Desbunde na Augusta. Em 2016, veio a ascensão conservadora e a “recatada do lar”. Nosso tema? Família Augusta de Todo Jeito Me Gusta.

Em 2017, Doria apagou grafites. Saímos com A Cidade É Nossa e começamos a fazer empenas por onde o bloco desfilava. A primeira foi de Rita Wainer, em homenagem à luta feminista.

Em 2018, exposições e livros foram atacados. Saímos de Proibido Proibir. Em 2019, Bolsonaro assumiu. Tema? Que País É Esse? Legião Urbana deu show em cima do carro na Praça Roosevelt.

Em 2020, a democracia era atacada. Saímos de Viva a Resistência, homenageando Elza Soares. Em 2021, pandemia. Em 2022, chegamos a pré-produzir, mas a Ômicron impediu. O tema escolhido: Vai Passar. Se conseguirmos sair em 2023, teremos que escolher outro?