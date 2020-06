Urbanistas discutem o futuro das cidades depois da pandemia

A pandemia da covid-19 paralisou o mundo e continua matando milhares de pessoas, infectadas por um micro-organismo para o qual não se tem remédio nem antídoto. Ameaças de tal natureza, em inúmeros momentos da história, moldaram grandes mudanças na sociedade e também no contorno das cidades. E desta vez não deve ser diferente. É essa reflexão que cientistas sociais e urbanistas estão fazendo agora.

Entre os principais aspectos estão a necessidade de discutir uma revisão do planejamento urbano, com novas formas de trabalho, lazer e circulação. Além de mudanças no modelo de transporte e melhores condições de moradia e mais infraestrutura sanitária.

Surgem ainda a preocupação com as favelas, a comunicação em redes digitais, políticas de proteção da intimidade, justiça social diante das desigualdades econômicas e até os conceitos de tamanho e cidades policêntricas. Tudo está em xeque pela violência da infecção.

Consultor da ONU e do Banco Mundial, o canadense Robert Muggah é um dos que acreditam que a atual pandemia não será exceção e também provocará transformações. “No século 13, a peste bubônica levou a mais proibições a espaços urbanos apertados e esquálidos. Os surtos de malária e cólera no século 19 acarretaram mudanças nos sistemas de ventilação e esgoto”, conta o especialista, que também é diretor do Instituto Igarapé. “No século 20, febre tifoide, poliomielite e gripe nos obrigaram a repensar tudo, desde as regras de zoneamento e manejo de resíduos até o design de espaços públicos.”

Para o empresário e urbanista Philip Yang, fazer um prognóstico dessas mudanças ainda é prematuro. “Estamos entre o ‘tudo mudará’ e o ‘nada mudará’. Epidemias piores do que esta foram esquecidas poucos anos depois do grande trauma”, justifica Yang, também diretor do Instituto Urbem.

O especialista diz que as cidades que já estão saindo do confinamento vêm adotando ferramentas “low tech” de urbanismo, como a delimitação do espaço público com fita sinalizadora e cones. “Num plano mais macro, imaginaria que a reocupação de ruas e espaços públicos devesse ser realizada em outras proporções”, explica. “No curto prazo, haverá demanda por estacionamento. Mas no longo, com os carros autônomos, os estacionamentos de rua deverão ceder espaço para calçadas mais largas e vias para bicicletas, patinetes e afins.” / COLABOROU GIOVANNA WOLF

Entrevista com Robert Muggat, diretor do Instituto Igarapé

"A epidemia vai reprogramar muitas cidades"

Para especialista, o problema das metrópoles não é a densidade populacional. E sim as desigualdades

Ao mesmo tempo em que coloca em xeque o futuro dos open offices e, consequentemente, deve levar à revisão de políticas de mobilidade, a pandemia do novo coronavírus não significa o fim da densidade populacional ou da forma como vivemos nos grandes centros urbanos. A opinião é de Robert Muggah, diretor do Instituto Igarapé. “Embora algumas pessoas certamente venham a se afastar das cidades, não veremos uma desconcentração maciça e uma mudança para os subúrbios”, afirma. Ele também chama de “fictícia” a ideia de que, a partir de agora, veremos cidades mais verdes, com menos carros e mais espaço para pedestres e ciclistas. Mas diz que é inegável que muitas das cidades devem ser “reprogramadas” após o período de confinamento. Leia, abaixo, os principais trechos da entrevista:

Quais são as principais mudanças que devem ocorrer nas cidades após a pandemia?

Seria exagerado dizer que a covid-19 mudará todos os aspectos da vida na cidade. A ideia de que as cidades estão de algum modo condenadas é um exagero. Não veremos uma fuga em massa para os subúrbios. Mas a expectativa de que em breve veremos cidades verdes, livres de carros e com mais espaços para bicicletas é fictícia. Haverá fatores empurrando as pessoas a partirem do seu local de origem e também fatores que atrairão uma população para outra área. O que sabemos é que a pandemia vai reprogramar muitas das nossas cidades.

Como a distância social afetará a interação das pessoas com as cidades a partir de agora?

Pode-se dizer que a mudança mais significativa é no sentido do trabalho remoto e digitalizado. Isso já estava ocorrendo, mas vem se acelerando rapidamente por causa do chamado “onboarding” digital em larga escala. Facebook, Apple, Twitter e Microsoft já têm um grande número de empregados trabalhando off-site, alguns deles de modo permanente. Muitas startups já declararam a morte do escritório. Isso tudo obviamente terá grande impacto sobre o espaço de escritório e o futuro dos centros das cidades no mundo todo. Algumas cidades também sofrerão mudanças nos espaços onde as pessoas se reúnem. Devemos esperar reformulações em tudo, desde os edifícios de escritórios aos shopping centers e arenas esportivas. O open office acabou neste momento.

Um novo sistema de transporte pode emergir neste processo?

No médio prazo, aviões, trens e ônibus terão dificuldade para continuar com o mesmo número de passageiros, sem ajustes no tocante ao distanciamento social. O futuro do automóvel é mais incerto. De um lado, o uso do carro pode aumentar com as pessoas que querem evitar o transporte público, o que pode gerar aumento perigoso dos congestionamentos e das emissões. De outro, há também potencial para uma redução, provocada pelas mudanças no ambiente de trabalho. É possível também que vejamos um florescimento do transporte de massa sustentável e da “pedestrianização”. As cidades futuras serão mais caminháveis e com mais bikes, cidades onde podemos chegar ao destino em 15 minutos.

As comunicações digitais podem transformar a maneira como os cidadãos interagem? Como vê a proteção da privacidade digital e a segurança de dados?

Com a covid-19, o mundo viveu em alguns meses o equivalente a dez anos de digitalização. Essa virtualização gerou eficiências e melhorias – e também acelerou a adoção de serviços remotos de educação e saúde, embora seja cedo para dizer se isso vai dar certo ou não. Mas a digitalização em massa tem um lado sombrio. Alguns governos de mentalidade autoritária estão expandindo a vigilância e implementando tecnologias invasivas. Nos países democráticos, o tema do rastreamento de contatos inspirou debates sobre a proteção e a privacidade dos dados.

Para reduzir custos e promover a proximidade, urbanistas trabalharam nos últimos anos para ampliar a densidade populacional das cidades. É possível tomar direção oposta agora?

A densidade é uma grande virtude das cidades. Como observou o economista Paul Romer, vencedor do Prêmio Nobel, a capacidade dos aglomerados de pessoas para agregar inovação e produtividade é uma força irresistível. A covid-19 não significa a morte da densidade. Os assentamentos humanos têm sido focos de contágio por milhares de anos. Apesar disso, as pessoas talentosas sempre retornam. O que a covid-19 revelou é como a densidade pode intensificar vulnerabilidades – especialmente entre os pobres, os idosos, os doentes crônicos e os grupos minoritários. O problema são as condições econômicas e sociais estruturais. E não a densidade. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO E RENATO PRELORENTZOU