Últimos dias da Semana Mundial do Brincar com atrações online

A 12ª. edição da Semana Mundial do Brincar (SMB 2021) se encerra neste domingo (30) e o Sesc preparou uma programação especial. Além disso, tem a estreia da peça infantil Beethoven em Fá (Para Menor). Veja mais opções de diversão no fim de semana com as crianças no site www.bora.ai.

Vídeo-oficina O Mundo em Casa

Os educadores do Sesc Bom Retiro convidam a inventar um universo inteiro usando objetos domésticos. Hoje (28), 18h; youtube.com/SescBomRetiro.

Oficina ao vivo Tum-tum, Tique-ti!

Atividade de experimentação sonora com os objetos do cotidiano. Ministrada pelo multiartista Vktor Aijo. Sábado (29), 16h, pelo Zoom. Inscrições no sescsp.org.br/inscrições. Grátis. Para crianças de até 6 anos acompanhadas de uma pessoa adulta.

Brincadeiras Bilíngues com a Cia Arte Raiz

Apresentação de cantigas populares e circulares em Libras e português, criando uma oportunidade de vivência inclusiva por meio da ludicidade. Sábado, 29/5, às 16h30. youtube.com/santoandresesc. Livre.

Bolhaço ao vivo

Educadores do Sesc Santo André convidam as crianças e suas famílias, ao vivo, para um “Bolhaço”. Para participar da “Bolhive”, é bem simples: é só reunir a família e soltar bolhas de sabão das janelas ou varandas de casa. A ideia é espalhar a diversão, com a leveza e colorido que toda brincadeira de criança tem. Domingo, 30/5, às 12h. Grátis. Pelo Instagram @sescsantoandre. Livre.

Teatro online

O espetáculo Beethoven em Fá (Para Menor), do Espaço Cultural Brica Braque, conta a história do músico alemão Ludwig Van Beethoven de maneira interativa. Sáb. (29) e dom. (30) 16h. Grátis. Ingressos: bit.ly/beeparacriancas.