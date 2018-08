Tunga revisita Goethe e mostra os dentes A partir desta sexta-feira, o artista carioca Tunga expõe a "instauração" Afinidades Eletivas na nova Galeria Millan Antonio, na Vila Madalena, em São Paulo. Conjunto de peças em ferro galvanizado, aço e alumínio, a "instauração" é formada por dentes de dimensão macroscópica, duplicados numa réplica liliputiana em ouro branco. A atração é a correspondência visual da experiência amorosa do clássico livro de Goethe (1749-1832), Der Wahlverwandtschaften (Afinidades Eletivas). No romance de Goethe, o barão Edoardo, seu amigo Ottone, a condessa Carlotta e sua afilhada Ottilia movem-se num tabuleiro amoroso que promove experiências traumáticas. Tunga recusa a palavra "instalação" e adota "instauração": o artista instaura um pensamento e promove "desempenho" no lugar de performance, segundo ele. Tunga tem trabalhos expostos nos principais museus do mundo - entre eles o parisiense Jeu de Paume de Paris - e em mostras internacionais como a Bienal de Veneza, além de ser parceiro de Eryk Rocha na realização do filme Quimera, exibido no último Festival de Cannes e comprado para a coleção do Beaubourg de Paris. Apostando no novo, a Galeria Millan Antonio pretende ser um espaço de investigação artística, segundo seus proprietários André Millan e Florence Antonio. No elenco da galeria, além de Tunga, destacam-se Arthur Barrio e o fotógrafo Miguel Rio Branco. No próximo ano, estréia um nome internacional, Kounellis, convidado de todas as bienais e Documentas, que vai ocupar os 378 metros quadrados de área expositiva. Hoje, a inauguração da galeria conta com o "desempenho" Laminadas Almas. No primeiro piso foi montado um laboratório com inúmeras lâminas de vidro, bengalas, pórticos de madeira e microscópios. Duas assistentes mergulhadas no talco pesquisam insetos e batráquios, instigando o público a participar da investigação sobre a "instauração" dos dentes de Tunga no piso inferior. Tunga. Galeria Millan Antonio. Rua Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 23/10. Abertura nesta sexta, às 18h