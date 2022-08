'Everything everywhere all at once' usa o absurdo no lugar de terapia para curar trauma

O que já não foi dito sobre o filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo? Ou, no título em inglês, Everything everywhere all at once. O mais novo favorito de praticamente todo mundo recebeu críticas e análises de todo lado.

Mas o impacto de ver a montanha-russa que ele é exige o compartilhamento de mais algumas palavras. A babel de sentimentos, humores, fantasia, drama, ficção científica e a coragem de não subestimar o espectador produzem uma experiência poderosa. No site Rotten Tomatoes, a média desse reconhecimento passa dos 90% de aprovação.

O filme instigou audiências especialmente por abordar o multiverso, popularizado pelos mais recentes títulos da Marvel. Mas, surpreendentemente, embora este seja a espinha dorsal do longa, não é o principal elemento da história.

Vai confundir, mas valerá a pena

Recém-chegado para aluguel em plataformas de streaming como Apple TV+, Amazon Prime Video e YouTube, o filme segue em exibição nos cinemas. E sejamos honestos: é fácil assistir sem saber direito o que se está vendo. Não porque a trama seja confusa, ao contrário.

Ela é até razoavelmente linear e vai entregando dicas constantes do que está acontecendo. Mas sim por causa do surreal. Até o título, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, vai sendo explicado no decorrer do filme, que não tem medo de abusar do bizarro e do absurdo.

O cinema usado como alegoria para saúde mental

São as camadas mais profundas, no entanto, que valem o mergulho. Disfarçada no clichê do bem contra o mal, da veneração à instituição familiar e da supervalorização do amor, a produção trata de saúde mental.

Para quem quer ver, o longa fala da necessidade de aceitação da realidade incontrolável. Das várias realidades com que temos de lidar diariamente. E passa uma mensagem de respeito ao processo individual. Ao caminho a percorrer para encarar os próprios medos.

Na figura de uma mãe e esposa absolutamente comum, o filme simboliza a luta contra traumas, decepções, depressão e síndrome do impostor. E a conclusão é de que às vezes parece mais fácil atravessar as bilhões de probabilidades dos múltiplos universos a buscar ajuda profissional.

Técnica pela arte

O longa é de uma generosidade enorme com o próprio elenco. Mesmo personagens supostamente secundários ganham destaques merecidos e que contribuem com o plano geral.

A direção primorosa usa não só dos melhores quadros para a cena, como também emprega efeitos de forma muito inteligente. E o texto é caprichado, dosando emoção e comicidade à perfeição.

Romance, só que não

Na Praia de Chesil é uma história de amor à primeira vista que flui muito naturalmente de início, mas logo deixa os incômodos agirem. De dentro de um quarto de hotel, em plena lua de mel, um jovem casal vê tudo se descortinar, menos o casamento.

O filme oferece uma reviravolta pouco comum e bastante inesperada. Especialmente quando a paixão nasce de um jeito tão delicado, rodeada de partituras e leves militâncias nos anos 60.

Acontece que a história vai de zero a 100 km/h muito rápido, ressuscitando alertas que podem passar despercebidos numa direção chocante. E é a pressão das expectativas e da inexperiência que mostram que às vezes só o amor não basta. Provocador, no Paramount+.

Claustrofobia interconectada

Rua Cloverfield, 10, como o nome denuncia, faz parte da trilogia Cloverfield e é o filme que mais me arrependi de ter demorado a ver. E o conselho que fica é correr para o Amazon Prime Video e assistir logo.

O roteiro genial transforma um conflito conjugal seguido de acidente de trânsito em um thriller claustrofóbico com final absolutamente inesperado. Especialmente se você não tiver visto os outros dois volumes: Cloverfield - Monstro, uma obra prima também no Prime Video, e O Paradoxo Cloverfield, um erro na Netflix.