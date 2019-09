Trivia: Teste seus conhecimentos sobre o universo do Batman

Não é exagero dizer que nos 80 anos desde sua primeira aparição, Batman se instalou no imaginário da cultura pop ocidental, espalhando sua influência dos quadrinhos para a TV, cinema, música, videogames e praticamente qualquer outra plataforma imaginável.

São Paulo recebe até o dia 15 de dezembro, no Memorial da América Latina, Batman 80 - A Exposição, mostra inédita no mundo com mais de 500 itens raros do universo do herói de Gotham City, além de uma cenografia especial com diversas informações sobre Batman, Coringa, Mulher-Gato e os muitos outros personagens da saga.

Uma boa forma de admirar objetos pouco vistos até hoje, mas também de adquirir conhecimentos sobre o Batman. A exposição abre na quinta-feira, 5 de agosto, mas até lá você mesmo pode testar seus conhecimentos no Homem-Morcego com o quiz abaixo (se as respostas não te agradaram, volte após a visita à exposição!).