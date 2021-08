Três programas em família para o fim de semana

Para quem prefere ficar em casa ou sair (de máscara, sempre), selecionamos programas para serem feitos em família.

Cinema em família

O filme O Poderoso Chefinho 2 estreia nos principais cinemas do País. A continuação da história de um bebê falante que usa terno e carrega uma maleta acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um megaempresário, que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente da BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação. Livre.

Oficina virtual inspirada no artista Geraldo de Barros

A oficina infantil da semana do Itaú Cultural é inspirada em Geraldo de Barros, cuja obra pode ser vista na mostra em Geraldo de Barros – imaginário, construção e memória, em cartaz na instituição desde o dia 11. No Ateliê Livre, os pequenos têm a chance de conhecer os trabalho do artista, que transitou pelo design, pintura e fotografia. Dias 14 e 15, às 14h pelo Zoom. 30 vagas por dia com inscrição prévia pelo site da instituição. Melhor aproveitado por crianças acima de 10 anos, acompanhada dos responsáveis. Duração: 90 minutos

Festival Criança e Natureza 2021

O Festival Criança e Natureza é uma iniciativa do Instituto Alana e do Sesc São Paulo para famílias, educadores e grupos envolvidos com educação e meio ambiente para promover a reflexão sobre como garantir mais contato com a natureza entre as crianças - fundamental o desenvolvimento e saúde (leia mais sobre o tema aqui). O evento é composto por debates com personalidades como a atriz Taís Araújo, a cantora Gaby Amarantos, a chef de cozinha e apresentadora Bela Gil e a primeira montanhista e cadeirante do Brasil Juliana Tozzi. 17/8, abertura das 19h às 20h30. 18/8, boas-vindas e painéis das 10h às 12h e 13h30 às 15h. 19/8, das 10h às 11h30 e 13h30 às 15h. Pelo Canal do YouTube do Sesc Santana e do Alana. Grátis com inscrição prévia pelo site do evento.