Três programas culturais (e divertidos) para levar as crianças no fim de semana

Se a pedida é sair um pouco de casa, confira três programas culturais divertidos para levar a criançada neste fim de semana.

Camerata de violões

https://bora.ai/sp/passeios/temporada-musical-dos-grupos-infantis-e-juvenis-do-guri

O Grupos Infantis e Juvenis do Guri Capital e Grande São Paulo inicia a temporada de apresentações presenciais com a Camerata de Violões, no dia 25 de setembro, sábado, às 11h, no Theatro São Pedro. Em seguida, às 11h30, é a vez do Regional de Choro apresentar o programa Prelúdios do Choro. Para encerrar a programação do sábado no Theatro São Pedro, a Big Band do Guri faz apresentação sob o comando de Paula Valente. O grupo apresenta um programa com composições como Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga, Vamos Fugir, de Gilberto Gil, entre outras.

No dia seguinte, 26, domingo, a partir das 11h, os três grupos sobem ao palco do Auditório do Masp e apresentam o mesmo repertório. Confira o programa completo pelo link acima. Todas as apresentações dos Grupos Infantis e Juvenis do Guri Capital e Grande São Paulo têm entrada gratuita, com necessidade de reserva antecipada pelos respectivos sites.

Exposição no Farol Santander SP

https://bora.ai/sp/passeios/a-outra-realidade-no-farol-santander-sp

A exposição A Outra Realidade, no Farol Santander SP, segue a linha de arte imersiva já tradicional no local. As obras desafiam o espaço físico e nossa percepção sensorial, e produzem experiências que sobrepõem realidade cotidiana e plano virtual. A exposição divide-se em quatro diferentes experiências de realidade virtual e vivências, independentes entre si e produzidas por sete criadores interdisciplinares.

Até 16/1/2022. De 3ª a domingo, das 9h às 20h. Ingressos R$ 25 (inteira). Compra de ingressos pelo site do local. Livre.

Estreia cinema infantil

https://bora.ai/blog/filmes-infantis-em-cartaz

Estreia nos cinemas o longo animado A Abelhinha Maya e O Ovo Dourado. A abelhinha Maya e o amigo Willi estão sempre aprontando e levaram uma tremenda bronca da Rainha, que pediu para eles ficarem um pouco sossegados. Mas essa dupla parece ter um ímã para atrair uma aventura - e ela chegou na forma de um misterioso ovo dourado, que precisa ser entregue em uma colônia distante. Durante a jornada destes amigos inseparáveis, na companhia das formigas Arnie e Barnie, eles descobrem que a esfera dourada trazia uma importante princesa. Agora, eles precisarão enfrentar grandes perigos para garantir que a pequenina chegue em segurança ao seu destino.

Nos principais cinemas da cidade. Livre.