Três exposições em São Paulo para levar a criançada

Museu do Futebol homenageia goleiros

A mostra temporária traz uma imersão na história da principal função de defesa do esporte que completa 150 de existência (e que só surgiu anos depois do próprio futebol). Os visitantes poderão rever defesas incríveis, conferir luvas e camisas de goleiras e goleiros brasileiros e até vivenciar a experiência de ver um jogo da perspectiva de um arqueiro – entre traves de tamanho oficial. A instituição escolheu um goleiro para simbolizar a mostra: Moacyr Barbosa (1921-2000).

Aproveite para conhecer a exposição principal do museu, um percurso com quinze salas que ocupam 6 mil metros quadrados para compreender que, no Brasil, o futebol é parte da cultura e da identidade brasileiras.

Até 21/11. De terça a domingo (9h às 17h). R$ 20 (inteira). Crianças até 7 anos não pagam. Compra de ingressos online pelo museudofutebol.org.br. Entrada gratuita para todos às terças-feiras.

Exposição Futuro Espacial no Farol Santander SP

A exposição, inédita na América Latina, comemora os mais de 50 anos da conquista do espaço pelo homem com a chegada à Lua e aborda o presente, passado e futuro das missões espaciais. A exposição também traz um recorte sobre projetos como o Programa Artemis, que vai realizar missões tripuladas para a Lua a partir de 2024. Além disso, estão à mostra mais de 350 itens reunidos pelo Museu Cosmosphere de Hutchinson, Kansas (EUA), parceiro da NASA em exposições realizadas fora dos EUA.

Até 5/12. De terça a sábado, das 9h às 19h; domingo, das 9h às 17h). R$ 25 (inteira). Necessário agendamento pelo site farolsantander.com.br.

Tokyo 2020 na Japan House

A Japan House São Paulo apresenta o Lounge Esportivo: Tokyo 2020, com atividades e conteúdo sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que começa esta sexta (23) em Tóquio. A mostra traz novidades sobre as modalidades e informações sobre a organização das competições com o objetivo de promover aos fãs do esporte a conexão Brasil-Japão. Os visitantes do Lounge serão recebidos pelas mascotes Olímpica e Paralímpica: Miraitowa e Someity.

Até 12/9. De terça a domingo, das 11h às 16h. Grátis; reserva online antecipada pelo agendamento.japanhousesp.com.br.

FESTIVAL ONLINE

Brincando na Praça

O Festival conta com apresentações inéditas e curadoria de grupos como Beatles Para Crianças, Barbatuques, Cia. Trucks e Tiquequê. Uma oportunidade para conhecer de perto a produção de arte do País, por meio de conteúdos como cenários, roupas, bonecos e instrumentos. Na programação tem danças, percussões corporais, música e atividades interativas, A apresentação de todas as atividades do festival é da mestre de cerimônias Palhaça Rubra.

23, 24, 25 e 31/7; e 1º/8. Início às 15h. Transmissão gratuita pelo Facebook Muda Cultural e Instagram @mudacultural. Livre.