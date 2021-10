Três espetáculos para as crianças se divertirem no fim de semana

O fim de semana será repleto de boas opções de espetáculos para a criançada, com show do aclamado Mundo Bita, versão de Shakespeare para os pequenos e também uma seleção de peças clássicas para assistir em casa. Outras opções de diversão para a criançada estão no www.bora.ai.

Meu Reino por Um Cavalo

Meu Reino por Um Cavalo é a sétima peça do repertório da premiada Cia. Vagalum Tum Tum, especializada em Shakespeare para crianças. O grupo já transformou a trajetória do rei Henrique V em Henriques; Othelo em Othelito; de Rei Lear em O Bobo do Rei; de Hamlet em O Príncipe da Dinamarca; e Macbeth em Bruxas da Escócia. A versão tem linguagem moderna e atraente, com músicas executadas ao vivo pelo próprio elenco, como se fosse uma banda. Os atores, aliás, ora atuam como personagens, ora atuam como músicos, dando apoio às cenas. Para tornar a versão mais lúdica, as mortes que ocorrem no texto original serão ressignificadas: todos os eliminados serão emoldurados para a posteridade, em quadros na parede, fazendo um distanciamento do ato de matar.

Teatro do Sesi-SP. Temporada aos sábados e domingos, às 15 horas, até 12 de dezembro de 2021. Ingressos gratuitos. Reservas antecipadas pelo site sesisp.org.br/meu-sesi.

Grupo Furumfunfum

Com 16 espetáculos no repertório e muitos prêmios, o Grupo Furunfunfum é uma das mais importantes companhias de teatro infantil do País. Em comemoração aos seus 30 anos, o Teatro Alfa programou a exibição de diversas peças do grupo até novembro, com transmissões nos canais de YouTube do Grupo (youtube.com/furunfunfum) e do Teatro Alfa (youtube.com/teatroalfa). Sábado (23) é a vez de Os Três Porquinhos e domingo (24) de Rapunzel. Ambos serão exibidos às 16h.

Recomendado para crianças a partir de 4 anos. Gratuito.

Mundo Bita

O novo show do Mundo Bita fala sobre a importância das brincadeiras ao ar livre, do contato com outras crianças e de viver momentos de alegria. O espetáculo traz, ao todo, 19 canções. Junto da garota Flora, cantora oficial da temporada, os personagens Dan, Lila, Tito e Bita vão cantar e receber a participação especial da Baratinha na canção Insetos, da Vaquinha em Fazendinha e do Palhaço em Palhaçada.

Teatro Bradesco. Dom. (24), 14h e 17h. De R$ 35 a R$ 70. Livre.