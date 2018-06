Tradicional Festa de São Vito completa 100 anos

A tradicional Festa de São Vito, comemorada no bairro do Brás, em São Paulo, completa 100 anos neste sábado, 16.

São Vito é padroeiro da cidade italiana de Polignano a Mare, na Puglia, sul da Itália, e é considerado protetor dos artistas, dos pacientes de doenças nervosas, dos jovens e dos dependentes de drogas.

Vito recebera uma formação cristã, mas foi denunciado por seu próprio pai ao imperador Diocleciano. Sem renunciar a sua fé, foi torturado até a morte, em 15 de junho do ano 303, quando tinha 15 anos de idade.

Seus restos estão enterrados em Polignano a Mare, e seus milagres e curas ganharam devoção no sul da Itália e no Brasil, quando os imigrantes trouxeram a tradição para o país, entre o fim do século 19 e início do século 20.

A Festa de São Vito será realizada até o dia 15 julho, aos sábados e domingos, a partir das 19h. Neste ano, o evento espera receber 80 mil pessoas.

Uma das principais "atrações" são as "mammas", cozinheiras que preparam guimirella (churrasco de fígado com folhas de louro), spaghetti, penne, ricchitelle (orelhinhas), ficazzelle (tipo de pastel) e ficazze (pizzas altas).

Os doces italianos também estão no cardápio. Dentre eles há a piccicatella, amaretto, castagnelle, pezza dolce, cannoli e sfogliatella.

Além da culinária, a festa terá shows de música italiana com o cantor Fred Rovella.

Haverá ainda uma missa solene e uma procissão em homenagem ao santo, que ocorrerá no domingo, 17, a partir das 18h, na Paróquia São Vito.

SERVIÇO:

100ª FESTA DE SÃO VITO

CANTINA:

Rua Fernandes Silva nº 96 – Brás, São Paulo, SP- CEP 03005-010. Capacidade: 480 cadeiras em mesas com 20 (vinte) lugares numerados e total visibilidade para o palco. Ingresso: Sábado R$ 75,00 com direito: 1 antepasto, 1 prato de macarrão spaghetti ou penne, 1 ficazzella, cadeira e mesa numeradas. Domingo R$ 30,00 com direito a 1 prato de spaghetti ou penne, cadeira e mesa numeradas.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO:

Rua Polignano A Mare nº 255 - Brás, São Paulo, SP. Ingresso (sábado e domingo) R$ 5,00, com mesas de apoio sem cadeiras e capacidade para mais de 3 mil pessoas por noite. Crianças até 5 anos, acompanhadas dos pais, têm entrada grátis.

HORÁRIOS:

Sábados, a partir da 19h até 00h30.

Domingos, das 19h às 23h.

Até 15/7