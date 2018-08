Tom Cavalcante estréia segunda na Record O ex-global Tom Cavalcante estréia na Record na próxima semana. O programa Show do Tom vai ao ar na próxima segunda, às 22 horas. O apresentador já gravou um piloto com a família Lima - no qual imitou a cantora Sandy, namorada de Lucas Lima - e a entrevista deve ser exibida na próxima semana. Os primeiros convidados ainda não foram definidos, mas o apresentador pretende gravar o primeiro programa hoje, nos estúdios da Record. Inicialmente, o Show do Tom não terá quadros fixos, mas a produção divulgou o nome de algumas atrações. O Auto Controle terá como objetivo mostrar o nervosismo do entrevistado por meio de seus batimentos cardíacos. Se o entrevistado ultrapassar o limite imposto pela produção, perde um prêmio de dez mil reais. Tom pretende utilizar o amplo arquivo de imagens da Record para relembrar momentos importantes da história da emissora e também para fazer sátiras de figuras famosas da televisão. Ex-parceiro de Tom no quadro do Pit Bicha (do programa global Zorra Total), no qual interpretava o Pit Bitoca, o humorista Heitor Martins será assistente de palco do apresentador e também fará algumas participações especiais.