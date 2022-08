'Ted Bundy: A Confissão Final', na Netflix, provoca arrepio pela crueza da história de serial killer

O filme Ted Bundy: A Confissão Final (No Man of God) tem causado muita surpresa nos assinantes da Netflix. Desde que ficou disponível na plataforma, o thriller policial estrelado por Luke Kirby (Marvelous Mrs. Maisel) e Elijah Wood (Senhor dos Anéis) tem gerado comentários de pessoas assustadas com a crueza do personagem principal.

Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória do assassino Ted Bundy (Kirby) que, após ser condenado à morte no ano de 1980, concorda em revelar, pela primeira vez, os detalhes de seus chocantes crimes. O criminoso aceita falar apenas com Bill Hagmaier (Wood), um dos primeiros agentes do FBI a fazer o perfil de serial killers.

Inspirada na história real dos anos em que estiveram juntos, o longa aborda os detalhes da relação complicada de amizade entre os dois, enquanto o agente mergulha na distorcida e sombria mente de Bundy.

A diretora Amber Sealey (Sonhando Acordado) diz que esse filme de Ted Bundy é diferente de tudo o que já foi feito até agora: “A produção fala da luta de Bill para entender o que o torna diferente de Ted. Mostramos um Bundy de uma maneira não vista antes, com sua insegurança e carência”, diz a cineasta. Ela ainda conta que as conversas entre os dois foram tiradas de gravações reais que o verdadeiro Bill Hagmaier fez.