Teatro para divertir as crianças no fim de semana em SP

Já sabe o que fazer com a criançada no fim de semana? Separamos três opções de peças de teatro que estão em cartaz em São Paulo e trazem diversão com informação. No CCBB, a programação de abril está repleta de oficinas, para as crianças aprenderem brincando. Veja mais opções de passeios no www.bora.ai.

'Fábula'

Inspirada na parábola indiana O Aprendizado de Hari, o Leão, um conto de mais de 3 mil anos, o espetáculo da Cia Bendita mescla narração e teatro de sombras em sua encenação para contar a trajetória do leão Hari, órfão que cresceu com uma família de carneiros. A jornada do personagem Hari é uma parábola sobre o autoconhecimento.

Sesc Pinheiros. Rua Pais Leme, 195, Pinheiros. Até 1º de maio. Domingos, sessões às 15h e 17h. R$ 24 (inteira). 50 minutos. Livre.

A Cruzada dos Corações Puros (Ou Quem Inventou a Guerra?)

O espetáculo infantil da Cia. Variante traz um grupo de 55 crianças vítimas da guerra, órfãs e sem perspectivas, que se unem e cruzam o mundo buscando o autor da história mundial para fazer um pedido: que ele mude os rumos de suas histórias. A peça é inspirada no poema A Cruzada das Crianças, de Bertolt Brecht, sobre a história de crianças em situação de guerra e faz um paralelo entre as guerras históricas e as guerras atuais e recentes. Com música ao vivo e vários adereços, destaque para as 55 máscaras inspiradas na commedia dell’arte.

Sesc 24 de maio. Rua 24 de Maio, 109, República. Até 1º de maio, sábados e domingos, às 16h. Grátis. 45 minutos. 5 anos.

Momo e o Senhor do Tempo

Uma adaptação da história de Michael Ende (livro publicado em 1973, Prêmio de Literatura Juvenil Alemã), o espetáculo infantil busca refletir sobre a importância do tempo com crianças e adultos e a melhor forma de aproveitá-lo. Nessa adaptação de Carla Candiotto e Victor Mendesa, a menina Momo (Camila Cohen) aparece misteriosamente em uma cidade e vai morar nas ruínas de um antigo teatro abandonado, quando seres cinzentos surgem com a finalidade clara de comprar o tempo das pessoas para brincar, conversar com os amigos, passear... Momo e seus amigos precisam agir rapidamente para enfrentar o inimigo e recuperar o “tempo perdido” de todos.

Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295, Lapa. De 9 a 17 de abril, sábados e domingos às 16h. Dia 15 de abril, sexta-feira, haverá duas sessões - às 11h e 16h. Ingressos gratuitos – Distribuídos 1 hora antes das apresentações. Com Libras. 7 anos.

Oficinas e programação do CCBB

O CCBB Educativo São Paulo oferece em abril uma programação de atividades educativas e lúdicas. Tem a Hora do Conto (domingos, às 11h e sábados, às 14h, com libras), Pequeníssimas Mãos (de atividades de música, movimento e brincadeiras para crianças até 3 anos, aos sábados, das 14h30 às 15h), Pequenas Mãos (experiência lúdica da criação musical para crianças de 3 a 6 anos, domingos das 11h30 às 12h), Livro Vivo (leitura em voz alta domingos, das 11h às 11h30, e sábados, das 15h às 15h30, com libras), Laboratório de Artes (diferentes projetos “mão na massa” de artes visuais; segundas e quartas, das 11h às 11h30 e das 16h às 16h30; sextas das 11h às 11h30; sábados, das 11h às 12h e das 16h30 às 17h30; domingos, das 15h às 16h30).

CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, Centro. Atividades gratuitas com agendamento pelo site www.bb.com.br/cultura