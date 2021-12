Teatro, 'Mundo de Bita' e rock: as atrações para crianças no fim de semana

Nada de tédio no fim de semana: há opções gratuitas e pagas para a criançada se divertir em São Paulo. Confira as atrações abaixo - há mais possibilidades no www.bora.ai.

Teatro de bonecos

O Sesc Vila Mariana recebe dois espetáculos infantis com a Cia. Truks, referência nacional na arte do teatro de animação, gênero que coloca nos palcos bonecos, máscaras, objetos e formas. No dia 18 de dezembro, sábado, será a vez de Expedição Pacífico e no dia 19, domingo, será a apresentação de O Senhor dos Sonhos.

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141. Sáb. (18) e dom. (19), 16h. R$ 40. Gratuito até 12 anos. Livre

Mundo Bita – Especial de Natal

Bita, Tito, Dan, Lila e Flora se divertem recebendo personagens especiais em clima de magia natalina. Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação constante nos clipes do Mundo Bita, segue como a cantora nesta nova temporada. Outros personagens terão participação no show, a exemplo da Baratinha em Insetos, a Vaquinha em Fazendinha e o Palhaço em Palhaçada. Com 20 canções contemplando todos os álbuns do Mundo Bita que mais fazem sucesso.

Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129. Dom. (19), 11h e 17h. R$ 40/R$ 140. Livre. 60 min.

Hello Kitty no Pavilhão Japonês

Durante os meses de dezembro e janeiro os visitantes do Pavilhão Japonês, localizado no Parque Ibirapuera, serão recebidos pela Hello Kitty e seus amigos. A turma ajudará os visitantes a conhecerem o jardim e a arquitetura do espaço, de maneira lúdica e divertida. Em cada ambiente, os visitantes poderão carimbar seu passaporte com um carimbo especial, conhecer curiosidades sobre a cultura japonesa, além de interagir com toda a turma através de ambientes instagrámaveis.

Portão 10 do Parque Ibirapuera. Até 31 de janeiro de 2022. Quinta, sexta, sábado, domingo e feriados das 10h às 17h. R$15 (inteira). Quinta-feira com entrada gratuita. Fecha 24, 25 e 31 dezembro e 1º de janeiro.

Teatro no Sesc Bom Retiro

O Sesc Bom Retiro apresenta o espetáculo infantil The Ratos (ou O Camarim da Fama Encardida), com a Cia. Variante. No enredo, Bruck e Burger são dois ratos que têm o sonho de se tornarem queridos e adorados. Para que isso dê certo, eles acreditam que a fama é a melhor solução, então decidem fazer as entregas de ovos da Páscoa do coelho Pimpão. Porém o plano vai por água abaixo quando a recepção na casa da Anjolinda não é da forma como eles esperavam.

Dom. (19), 16h. R$ 20 (Inteira). Grátis para crianças até 12 anos. Ingressos pelo site sescsp.org.br/bomretiro e pela rede Ingresso Sesc. Livre. 50 min.

Atividades infantis no Festival de Natal

O Festival de Natal 2021 da Prefeitura de São Paulo reúne atrações pela cidade e uma programação cultural infantil e gratuita. No sábado, dia 18, os eventos ocorrem às 11h e às 12h no Museu da Energia (contação de histórias e teatro), às 16h no Museu da Língua Portuguesa (contação de histórias) e no Parque da Juventude (circo). Já no domingo, dia 19, as atrações são às 11h, 12h e 16h no Vale do Anhangabaú (contação de histórias, teatro e circo) e às 13h no CCJ - Centro Cultural da Juventude (contação).

Todas as atrações são gratuitas e sem necessidade de retirada de ingresso. Aproveite para visitar a decoração natalina no centro de São Paulo, incluindono Triângulo Histórico SP, Viaduto do Chá, Praça do Patriarca, Edifício Matarazzo, ruas Líbero Badaró, Boa Vista, Quintino Bocaiúva e São João. Informações pelo site festivaldenatalsp.com.br.

Cantigas de rock

Cantigas de Roda misturadas com clássicos do rock: Essa é a proposta do show Rockin' Kidz, pensado para proporcionar às crianças uma experiência única de participarem de um show de rock de verdade com grandes hits que passam de geração em geração. No repertório estão Capelinha de Melão com Ramones, Dona Aranha com U2, O Sapo não Lava o Pé com The Doors entre outros.

Natal BTG. Sábado. 18 de dezembro. 17h. Av. Faria Lima, 3477 no vão central do Edifício Pátio Victor Malzoni. Gratuito. 70 min.