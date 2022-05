Teatro, circo e arte: opções para levar as crianças no fim de semana

Estreias no teatro e uma exposição sobre Tim Burton que promete dar o que falar: o fim de semana em São Paulo está cheio de opções. Não achou o que deseja? Há mais no www.bora.ai.

Bichos Dançantes

O primeiro espetáculo infantil do grupo carioca Focus Cia. de Dança conta a história da jabuti Elisa que, quando completa 100 anos, está cansada do tradicional Parabéns a Você. Assim, ela convida oito bichos para comemorarem com ela essa data tão importante. Os bichos têm um desejo em comum: todos querem ser felizes, então, Elisa com toda a sua experiência, propõe uma grande aventura para que eles encontrem juntos a felicidade.

Teatro Alfa. 7 e 8 de maio. Sábado e domingo, 16h. R$ 40 (inteira). 70 minutos. Livre.

PinóQuio, da Cia PeQuod

A Cia PeQuod resgata a história do italiano Carlo Collodi (1826-1890), autor de As Aventuras de Pinóquio, para montar a sua primeira opereta. O Circo Collodi é o palco em que o famoso boneco, que sonha em se tornar um menino, passa por um rito de passagem marcado por reflexões sobre educação, moral, amor familiar e o culto à mentira no mundo contemporâneo. A montagem une teatro de animação, música e circo. Toda a identidade visual, cenários, figurinos e iluminação foi inspirada no circo europeu do século 19. Para a peça, 30 canções foram compostas pelo maestro e compositor Tim Rescala.

Centro Cultural Banco do Brasil. De 6 de maio a 6 de junho. Segunda-feira e sexta-feira às 19h e sábado e domingo às 15h. R$ 30 (inteira). 100 minutos. 7 anos.

Circo no Sesc

Três unidades do Sesc estão com espetáculos circenses. Confira:

No Sesc Santana, o Cabaré Cyrklos, com Cia Tempoé, inova ao unir diferentes técnicas circenses contemporânea como números de mão a mão, equilíbrio e paradas de mãos, malabarismo, contorcionismo, acrobacias e pirâmides, roda cyr, magia e dança. Um apresentador cômico aquece o público com suas esquetes e falas divertidas, além de se apresentar com o seu número de palhaço bailarina que é o fio condutor do espetáculo.

7 e 8 de maio, sábado e domingo, das 14h às 15h. Grátis. Livre.

No Sesc Campo Limpo, a peça A Fabulosa Tenda dos Charlatães, com Desembargadores do Furgão, mescla as linguagens das máscaras balinesas, teatro popular de rua e circo tradicional, convidando o público para conhecer a divertida história de uma trupe que ganha a vida enganando as pessoas durante suas apresentações. O circo excêntrico conta com números de magia, contorcionismo, atiradora de agulhas, homem mais forte, animais fantásticos, faquires e muitas charlatanices.

7 e 8 de maio, sábado e domingo, às 16h. Grátis. Livre.

No Sesc Paulista, o coletivo Um Café da Manhã apresenta o espetáculo Sentido Proibido com três acrobatas e um ator que em cena desafiam a gravidade e preconceitos. Os acrobatas e o ator utilizam mastro chinês, roda cyr, lira, parada de mão e máscara.

6 e 7 de maio, sexta e sábado, às 21h e dia 8 de maio, domingo, às 18h. R$ 30 (inteira). Livre.

NOVAS EXPOSIÇÕES DE ARTE

A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton

A exposição é uma releitura sensorial do livro A Arte de Tim Burton, com ilustrações do acervo pessoal do artista e de conceitos visuais de diversos filmes. A exposição segue as categorizações do livro com os temas comuns à criação do diretor e ocupa mais de 2.600m², divididos em 2 andares da Oca, com uma sala dedicada a cada uma das 14 partes do livro. Recursos audiovisuais, como projeções em tecido, teatro de sombras, anamorfose, espelho mágico, realidade virtual (VR) e cinema 3D, tentam entrar no imaginário poético do autor.

Oca do Parque Ibirapuera. 8 de maio a 14 de agosto. Terça a domingo, das 9h às 21h. Ingressos de R$ 40 (entrada inteira de terça a sexta das 9h às 17h30) a R$ 100 (entrada VIP na exposição em qualquer horário final de semana e feriados). Recomendamos para 8+.

Manabu Mabe: Uma experiência

A mostra reúne mais de 50 obras originais pertencentes ao acervo da família do artista japonês que chegou ao Brasil em 1934 para dedicar-se à lavoura do café. A exibição faz um recorte sobre sua produção e técnicas utilizadas entre as décadas de 1940 e 1990 e traz trabalhos inéditos. Dividida em 5 alas conforme as fases do artista, também conta com uma ala imersiva para aproximar ainda mais o visitante daquele que é um dos nomes mais expressivos das artes visuais brasileira.

19º andar do Farol Santander São Paulo. 29 de abril a 31 de julho. Terça a domingo das 9h às 20h. R$ 30 (inteira). Livre. Recomendamos para 8+.