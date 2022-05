Teatro, balé ou passeio? Confira opções para levar as crianças no fim de semana

Balé, teatro ou passeio ao ar livre? Pode escolher o que for do gosto da criança - tem opção pra todo mundo este fim de semana. Para mais sugestões, visite o www.bora.ai.

Balé

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), começa sua temporada 2022 com dois espetáculos recomendados às crianças.

Di, inspirado na obra de Di Cavalcanti e com música de Villa-Lobos, conta com a participação da Orquestra do Theatro São Pedro e da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Claudio Cruz. Na montagem, os traços do pintor Di Cavalcanti se refletem em movimentos, cenário e figurinos.

Outra opção é o clássico O Lago dos Cisnes, sobre uma princesa aprisionada no corpo de um cisne que tem a chance de ver este feitiço quebrado ao encontrar um príncipe pelo caminho.

Di. Theatro São Pedro. 26 a 29 de maio. Quinta, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 17h. R$ 30 (inteira). 1 hora. O Lago dos Cisnes. Teatro Sérgio Cardoso. 9 a 12/6. Quinta e sexta, às 20h; Sábado, às 16h e 20h e Domingo, às 17h. A partir de R$ 45 (balcão/inteira). 6 anos.

Teatro infantil

'Bricabraque', com Parlapatões

Relógios de sol, bules astecas, vitrolas e muitos outros objetos inusitados fazem parte da coleção de Bricabraque, um vendedor de bugigangas muito atrapalhado. Ele diz ser capaz de vender qualquer coisa que aparecer na sua frente - a única velharia que não se desfaz é um anel que ganhou de sua mãe. Junto de Bricabraque, vive uma pulga chamada Gala, dona de uma força descomunal. Atrevida e irreverente, ela parece gostar muito de seu companheiro, que não lhe dá a mínima atenção, até ela conseguir para ambos um emprego no circo. Quando o Dono do Circo vende a pulga a um terrível vilão, Bricabraque embarca numa intensa aventura para salvá-la e, descobre o quanto gosta da pequena Gala.

Sesc Belenzinho. 29 de maio, domingo, 18h. R$ 25 (inteira). 3 anos.

'O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá'

A montagem da Cia. Novelo é baseada no romance infantojuvenil que Jorge Amado escreveu em 1948 para seu filho João Jorge como presente de aniversário de 1 ano. É uma fábula sobre um amor proibido entre dois seres bem diferentes, um gato e uma andorinha. Realizada em espaço aberto, a peça traz músicas originais interpretadas ao vivo pelo elenco e referências de circo.

Parque Augusta. De 28 de maio a 17 de junho, aos sábados e domingos, às 15h (com sessões extras nos dias 16 e 17 de junho. *A apresentação do dia 19/6 será no Parque do Carmo, às 15h). Grátis (basta chegar e assistir ao espetáculo). 70 minutos. Livre.

Ar livre

Parque Caminhos do Mar

O parque fica em uma área remanescentes de Mata Atlântica e é indicado para famílias que curtem caminhar. Entre as atrações, está a Estrada Velha de Santos, interditada para tráfego de veículos desde 1985, e a Calçada Lorena, trilha de pedras por onde Dom Pedro I passou para proclamar a Independência em 1822, além de outros nove monumentos históricos ao longo do caminho. Do mirante da ‘Curva do Uau’ é possível ver toda a Baixada Santista. Pelo caminho, você pode observar animais como como o tucano de bico-verde, a jaguatirica, o caxinguelê, a irara, o tiê-galo e outros - se tiver sorte.

Entrada por São Bernardo do Campo: Rodovia SP-148 - Km 42. Entrada por Cubatão: Rodovia SP-148 - Km 50. Quarta a domingo, e feriados, das 8 às 17. R$ 40 (4ª e 5ª feiras) e R$ 50 (6ª feiras, sábados e domingos). Serviço de van opcional que o leva de volta em diferentes pontos da trilha, por R$ 30 por pessoa. Agendamento antecipado pelo e-mail caminhosdomar@parquetur.com.br