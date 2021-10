Sugestões para mostrar o mundo das artes para as crianças

Esta semana, separei quatro exposições interessantes para visitar com a família toda que são diversão garantida para as crianças. Confira mais opçõe de passeios em www.bora.ai.

'Equilíbrio', na Japan House

Exposta no térreo da Japan House, a obra Equilíbrio é uma instalação com mais de 9 mil balões, 11 metros de comprimento e mais de 3 metros de altura. Os balões são cobertos com uma camada externa de película polarizada e, quando a luz incide na instalação, revela-se no espaço expositivo um espectro de cores imanentes em um efeito semelhante ao da aurora boreal.

A instalação tem forte impacto visual e as crianças podem passear por ela seguindo um percurso definido. O trabalho foi idealizado exclusivamente para a instituição pela dupla Daisy Balloon, formada por Rie Hosokai e Takashi Kawada, e conhecida internacionalmente pelos designs feitos com balões.

Até 28/11/21. 3ª a 6ª, 10h/17h. Sáb., dom. e feriados, 9h/18h. Térreo da Japan House SP. Entrada gratuita. Sugerimos reserva online antecipada pelo site da instituição

Sombras Milenares, no Farol Santander

Outro programa divertido para levar as crianças é a exposição Sombras Milenares, no Farol Santander. A nova mostra reúne esculturas e instalações em grande escala do duo HYBYCOZO, formado pela ucraniana Yelena Filiptchuk e pelo canadense Serge Beaulieu. As obras trabalham com o equilíbrio entre luz e sombra, aliando tecnologia e geometria de onde nascem efeitos visuais interessantes e lúdicos. O local conta ainda com outras exposições que podem ser acessadas com o mesmo ingresso: A Outra Realidade e Futuro Espacial.

Sombras Milenares: Até 6/3/22. De 3 ª a dom., 9h/20h. R$ 25 (visitação completa do Farol Santander). Compra online ou no local

Bienal para Crianças

Dentro da Bienal de Arte de SP, a Bienal para Crianças oferece uma programação especialmente voltada para a primeira infância. No encontro, a equipe leva os pequenos (acompanhadas dos responsáveis) para uma visita em que destacam curiosidades e elementos lúdicos das obras. Não é necessário fazer agendamento prévio. O mediador estará à espera no local de encontro, localizado no espaço de mediação do térreo.

Sábados (30/10, 6/11 e 13/11), das 15h às 16h. Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque Ibirapuera. Entrada gratuita

Arte de rua no Beco do Batman

O Beco do Batman é uma galeria de arte urbana em uma viela na Vila Madalena. Desde 1980 atrai estudantes de artes plásticas e artistas consagrados, por isso os grafites nas paredes nunca ficam iguais por muito tempo e o programa pode ser repetido várias vezes. As crianças se encantam com as artes coloridas que também rendem boas fotos. Dá para fazer o passeio em qualquer horário e dia da semana – porém, de segunda a sexta há menos visitantes.

Ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque