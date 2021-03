Streaming: veja a programação do que assistir em casa

THE NEST

O segundo longa-metragem de Sean Durkin, diretor de “Martha Marcy May Marlene”, de 2011, é estrelado por Jude Law e Carrie Coon (“The Leftovers”) e se passa na década de 1980. Depois de anos vivendo num subúrbio americano, o casal se muda para a Inglaterra, terra natal dele, onde Rory tem ambição de crescer na carreira no mercado de commodities. Sua mulher, a americana Alison, não tem muita certeza se a mudança é para o bem da família. Eles se instalam numa mansão grandiosa na região de Surrey. Mas logo fica claro que as coisas não vão bem. A ideia de sucesso de Rory é uma de excesso de bens materiais, o que incomoda Alison, numa tensão que lentamente vai crescendo. No Amazon Prime Video.

Outros lançamentos

Druk – Mais uma Rodada

Dir. Thomas Vinterberg. O filme que concorre a dois Oscar – melhor direção e produção internacional – mostra quatro amigos, professores de meia-idade que perderam seu espírito vital, colocando à prova um experimento: manter o nível alcoólico no sangue. No NOW, iTunes/Apple TV, Google Play e YouTube Filmes.

O Som do Silêncio

Dir. Darius Marder. A produção indicada a seis Oscar, incluindo melhor longa, ator (Riz Ahmed) e ator coadjuvante (Paul Raci), sobre um baterista que perde a audição, está disponível também para aluguel e compra nas plataformas de streaming, além do Amazon Prime Video. No NOW, iTunes/Apple TV, Google Play, YouTube Filmes, Vivo Play.

Siron. Tempo sobre Tela Pandora

Dir. André Guerreiro Lopes e Rodrigo Campos. Os diretores investigam a obra e a vida do pintor Siron Franco com base em imagens captadas nos últimos 20 anos, entrevistas e fitas de arquivo que o próprio artista registrou ao longo de sua história. No Belas Artes à La Carte, NOW, Vivo TV, Sky Play e Looke.

Os Novos Mutantes

Dir. Josh Boone. O longa-metragem, que ficou no limbo da aquisição da Fox pela Disney e depois acabou prejudicado também pela pandemia, traz cinco adolescentes com poderes especiais, interpretados por Blu Hunt, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e o brasileiro Henry Zaga, colocados numa instalação secreta sob a supervisão da Dra. Reyes (Alice Braga). No Telecine.

Education

Dir. Steve McQueen. Quinto e último filme da série “Small Axe”, que recupera a história dos imigrantes negros das Antilhas e seus descendentes. Neste longa, Kingsley (Kenyah Sandy) é transferido para uma “escola especial” depois de ir mal num teste de QI inadequado para imigrantes. Sua mãe (Sharlene Whyte) fica chocada ao saber que a “escola especial” na verdade é uma instituição sem recursos que vai atrapalhar o futuro de seu menino. No Globoplay.

Ponte Nórdica

Até 21 de maio, a plataforma exibe gratuitamente filmes da Islândia, Groenlândia, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega. Já estão disponíveis obras como “O Dia Mais Feliz da Vida de Olli Mäki”, de Juho Kuosmanen, que ganhou prêmio da mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes, e “A Resistência de Inga”, de Grímur Hákonarson, exibido no Festival de Toronto.

Dirigidos por mulheres

Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre

Dir. Eliza Hittman. Chega ao Telecine um dos melhores filmes do ano, sobre Autumn (Sidney Flanigan) e sua prima Skylar (Talia Ryder), que saem da Pensilvânia para Nova York para buscar um aborto para a primeira. No Telecine.

Fale com as Abelhas

Dir. Annabel Jankel. Numa pequena vila escocesa no pós-guerra, Lydia (Holliday Grainger) vira alvo de fofocas e acaba despejada e desempregada, com um filho de 10 anos para criar. Ela é acolhida pela doutora Jean Markham (Anna Paquin), outra vítima das más línguas. Para aluguel no NOW, Sky Play, Vivo Play e Looke e para compra no iTunes/Apple TV.

O Piano

Dir. Jane Campion. Único filme dirigido por uma mulher a ganhar a Palma de Ouro em Cannes, o longa-metragem também tem Anna Paquin no elenco, ainda criança, como filha de Ada (Holly Hunter), uma mulher muda enviada para a Nova Zelândia para um casamento arranjado. Seu novo marido se recusa a transportar seu bem mais precioso, um piano. Mas ela não vai se conformar com isso. Hunter, Paquin e Campion ganharam o Oscar nas categorias atriz, atriz coadjuvante e roteiro adaptado. Na Supo Mungam Plus.

Minha Fortaleza, os Filhos de Fulano

Dir. Tatiana Lohmann. O documentário foca na vida difícil de três famílias marcadas pela ausência do pai, na Vila Flávia, periferia de São Paulo. No Sesc Digital.

A Poucos Passos de Paris

Dir. Virginie Verrier. Nesta comédia, uma mãe solteira leva a filha adolescente em uma viagem em busca de seu pai biológico. No Cinema Virtual.