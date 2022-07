Streaming: 'Pacto Brutal' desconstrói novela de um assassinato

Na primeira cena da minissérie Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, da HBO Max, a dramaturga Glória Perez diz que sempre quis contar a história da morte da filha como de fato ela aconteceu, e assim não deixar que o caso permanecesse no imaginário popular como uma “novela barata”. Nas últimas três décadas, os assassinos Guilherme de Pádua e Paula Thomaz tiveram amplo espaço na mídia sensacionalista para difundir suas versões fantasiosas. Não foi por falta de acesso – mas por decisão editorial – que a produção não ouviu os criminosos nem seus advogados de defesa. Foi uma atitude ousada, porém acertada. Outras séries da linha “true crime” abriram a câmera para os criminosos se vitimizarem.

Pacto Brutal ouviu nomes como Fábio Assunção, Glória Maria, Cláudia Raia e Alexandre Frota, além de promotores, investigadores e parentes que reconstituem a noite do crime e seus desdobramentos. Para quem não se lembra ou nem era nascido, o crime ocorreu no mesmo momento do impeachment de Collor. O corpo de Daniella Perez foi encontrado em um terreno baldio na Barra da Tijuca, na noite de 28 de dezembro de 1992, com 18 perfurações na região do coração. O assassino, Guilherme de Pádua, era ator e contracenava com Daniela.

Inexplicável o motivo para American Crime Story: Impeachment, terceira temporada da série de Ryan Murphy que chegou ao Brasil na Star+, manter na plataforma a imagem da primeira temporada. Dito isso, a série marca uma mudança no filão: sai o assassinato, entra a política. A história do escândalo que quase derrubou Bill Clinton é contada pelo ponto de vista das mulheres que protagonizaram o caso. Trata-se de “true crime” muito mais sutil e complexo, que mergulha no machismo estrutural da política e da sociedade.

Monica Lewinsky era recém-formada quando recebeu uma proposta de estágio na Casa Branca aos 22 anos. Ela foi seduzida pelo presidente que, na série, é apresentado como um predador sexual. O programa coloca Clinton de novo no banco dos réus ao lado de O. J. Simpson e do serial killer que matou o estilista Gianni Versace.

Vencedor do Oscar de melhor documentário em 2018, o longa Ícaro, da Netflix, recorre à mesma fórmula do filme Super Size Me – A Dieta do Palhaço, no qual o autor usa a si próprio como cobaia para provar sua tese, e paga um preço alto por isso. O ponto de partida é a desgraça de Lance Armstrong, que foi chamado por anos de o maior ciclista de todos os tempos pelas sete vitórias consecutivas no Tour de France após superar um câncer. O herói foi desmascarado e perdeu todos os títulos após confessar o uso constante de doping.

Em 2014, o cineasta e ciclista amador Bryan Fogel, incomodado por Lance nunca ter sido reprovado em testes antidoping, tomou uma decisão drástica para colocar o sistema mundial antidoping à prova e passou a usar medicamentos para melhorar seu desempenho numa competição dificílima. Tudo devidamente filmado. Em Ícaro, acompanhamos a jornada de Bryan, que tem uma grande reviravolta com consequências mundiais no meio das gravações.

