7 de Setembro: streaming joga novo olhar sobre as verdades e mentiras sobre Independência do Brasil

Nenhuma grande ruptura histórica ocorre de forma simplista. E dificilmente de maneira épica, como retrata o pintor Pedro Américo no quadro Independência ou Morte – cujos elementos já foram desmentidos à exaustão por historiadores.

O fato é que a Independência do Brasil foi um processo complexo de arranjos políticos, interesses diversos e muito menos suntuoso que o tipicamente registrado nos livros didáticos. A começar pela suposta “indisposição intestinal” de d. Pedro I às margens do Ipiranga, ao invés da imponente monta a cavalo – mais provável que fosse uma mula – com espada na mão.

Leia Também Streamings para assistir séries e filmes grátis sem pirataria

Para ampliar as perspectivas sobre esse momento histórico definidor da identidade brasileira, veja três produções no streaming sobre o – suposto – grito do Ipiranga.

Afrocentrado

Como a escravidão definiu os planos da Independência do Brasil? E como seria contada essa história se fosse pela visão das pessoas pretas afetadas por ela? O podcast Projeto Querino dá essas respostas já no primeiro episódio de uma hora. A série tem oito capítulos e busca explicar o Brasil de um jeito pouco – ou nada – divulgado.

Para inglês ver

Com narração do jornalista Tiago Rogero, que idealizou a produção, o podcast mergulha numa história não contada do País e mostra como foram interesses escravocratas que estimularam a elite econômica da época na direção da independência. A qual, curiosa e convenientemente, não só manteve como líder a realeza colonizadora, como também deu a ela o título de imperador!

O podcast traz à luz talvez o momento mais revolucionário da história do Brasil e descortina a triste origem da expressão “para inglês ver”, evidenciando como insistimos em repetir os erros do passado.

Alicerces nacionais

Lançada em 6 de agosto, a produção da Rádio Novelo está quentinha para o bicentenário. Ela se coloca como “sem medo de botar o dedo na ferida das elites”, propõe refletir sobre as bases fundamentais da construção brasileira e dá voz a quem quase nunca tem espaço para falar. Disponível nos principais agregadores de podcast.

Páginas da rua

Caminhos da Independência, o Grito nas Ruas é uma videorreportagem documental com cara de Globo Repórter, lançada em 2012 pela TV Brasil. Ela mostra conclusões de 15 anos de pesquisas de três historiadores do Rio de Janeiro – José Murilo de Carvalho (UFRJ), Lúcia Bastos (UERJ) e Marcello Basile (UFRJ) –, que foram buscar uma narrativa paralela à dos livros para o 7 de Setembro.

Perspectivas

Eles descobriram e estudaram panfletos populares de 1820 a 1823, com a visão das ruas sobre a movimentação pela independência. Estes documentos, consultados em bibliotecas do Brasil, Portugal e Estados Unidos, mostram o envolvimento da população na separação do Brasil dos colonizadores. Não apenas da elite.

Documento histórico

Em formato jornalístico, o programa tem nível alto de produção, mesclando o relato dos professores com narrações dos panfletos e até intervenções musicais. É, sem dúvida, uma oportunidade de enxergar um Brasil mais real que o da ufanista película Independência ou Morte, de 1972. Clique abaixo para assistir ou busque por 'Independência do Brasil – 7 de setembro +TV Brasil' no YouTube.

Superprodução

Independências é a aposta da TV Cultura para o bicentenário da Independência do Brasil. O projeto tem Antônio Fagundes como protagonista e o cineasta Luiz Fernando Carvalho na direção. A superprodução é uma minissérie que deve retratar com dignidade a história multifacetada do País, “apagada ou esquecida pelo tempo”.

A série, que estreia em 7 de setembro, às 22h, será exibida até o fim do ano. E provavelmente irá também para o YouTube, como outros programas da emissora.