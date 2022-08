Streaming: Intimista e delicado, ‘Helen’ é uma imersão paulistana

Disponível no Claro + e Vivo Play, Helen é um filme intimista e delicado que é uma imersão no bairro mais paulistano do Brasil, o Bexiga. Conhecido por suas cantinas e tradições italianas, o bairro abriga também vários cortiços e foi um dos primeiros quilombos da capital paulista. Esse é o cenário e a peça de resistência da produção, que leva a assinatura da Prosperidade Content. Helen conta a história de uma menina de 9 anos que leva uma vida simples no bairro entre a rotina na escola e o cortiço, onde convive com os problemas financeiros e sociais ao seu redor. Sua “missão” é encontrar um jeito de juntar dinheiro para comprar uma caixa de maquiagem de presente de aniversário para a sua avó, Dona Graça, com quem mora.

História real

Provedora

O longa é inspirado na história real de Ágata Helen Garcia Almeida e Maria das Neves de Almeida. Dona Maria – no filme como Dona Graça – é uma senhora que migrou da Paraíba para São Paulo aos 14 anos, e vive no Bexiga, onde vende churrasco na calçada, recolhe aluguéis para o dono do cortiço onde mora e faxina outros imóveis do mesmo proprietário.

Dona Maria criou sozinha sua neta, Ágata Helen, personagem principal do longa, que nasceu quando seu filho tinha apenas 14 anos, e a mãe da menina 13. Tendo como fonte de renda os trabalhos informais, pagou os estudos de seus filhos e também de Helen, de quem nunca desgrudou.

Observação

Leila

Negacionismo

Fake

“Dona Maria ‘blindou’ Ágata Helen dos perigos e riscos que esse estilo de vida em cortiços oferece: assédio, violência, necessidades básicas, tráfico. Nos anos em que frequentei o Bexiga, era muito comum ver Helen dormindo no colo de Dona Maria de madrugada, na calçada, enquanto vendia churrasquinho. E foi a partir dessa relação que resolvi contar a história de duas mulheres, neta e avó, que sobrevivem nas entranhas da cidade de São Paulo”, conta André Meirelles Collazzo, diretor do longa., o primeiro podcast da Globoplay, conta a tentativa de feminicídio da atriz Leila Cravo que não foi devidamente investigada na época. Com narração de Leandra Leal, a história começa com a queda da ainda jovem atriz da varanda de um motel luxuoso no Rio de Janeiro em 1975, no auge da ditadura militar no Brasil. O que primeiramente foi tratado como uma tentativa de suicídio se transforma em um caso chocante que marcou para sempre a vida de Leila e de sua família.Quando espalhou em uma live a associação inexistente entre as vacinas contra a covid-19 e a aids, o presidente Jair Bolsonaro fez a alegria de uma comunidade que promoveu uma verdadeira pandemia dentro da pandemia: os antivacinas. O poderoso documentário A, disponível na HBO Max, é uma investigação surpreendente sobre os componentes políticos, financeiros, sociais e narcisista que fazem girar uma engrenagem global de desinformação.Quando as vacinas começaram a salvar vidas, eles disseram que causariam coágulos sanguíneos, problemas no cérebro, disfunção erétil, Alzheimer ou mesmo HIV. Mas quem são esses militantes do caos? É disso que se trata o importante longa da HBO Max. O discurso da ignorância empoderada lembra outro grupo que também age como uma seita, os terraplanistas, que foram retratados no documentário A Terra Plana, da Netflix.