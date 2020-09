Streaming em outubro de 2020: O que ver na Netflix, Mubi, Starzplay

Todos os meses, o Estadão faz uma varredura e junta em páginas como esta os lançamentos nas principais plataformas de streaming em atuação no Brasil.

Entre as novidades da Netflix, o destaque é a série Bom Dia, Verônica. A série da Netflix é baseada em um livro lançado lançado em 2016, assinado por Andrea Killmore. Os fãs do gênero entenderam que se tratava de um pseudônimo, pois não havia nenhuma informação sobre tal autor. A revelação só aconteceu no ano passado, quando uma reportagem do Estadão divulgou que Andrea Killmore era uma fachada para o escritor Raphael Montes e Ilana Casoy, uma criminologista que assinou impactantes obras de não ficção.

A MUBI une forças com o Cabíria Festival de Cinema Brasileiro, que desde 2015 incentiva a valorização de roteiristas mulheres e protagonistas inspiradoras do cinema contemporâneo. De dramas afiados e tocantes a comédias com realismo mágico e documentários políticos, são novas vozes que questionam o status quo. Entre os filmes, estão Alfazema, Eleições, Quebramar e muito mais.

No Starzplay, uma aquisição de peso: sete das oito temporadas de Mad Men estarão disponíveis na plataforma.

Veja abaixo uma lista com estreias desses e de outros serviços, com as sinopses fornecidos pelas plataformas à imprensa.

Matéria em atualização.

NETFLIX

Séries

Bom Dia, Verônica (1/10/2020)

Verônica Torres (Tainá Müller) tem um trabalho burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Mas, na mesma semana em que ela se depara com o caso de um bandido que busca suas vítimas na internet, ela recebe um telefonema anônimo de uma mulher desesperada, com a vida em perigo. Determinada, decide usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar ambas as mulheres: a jovem enganada por um golpista na internet e Janete Cruz (Camila Morgado), esposa subjugada pelo marido Brandão (Eduardo Moscovis), um inteligente serial killer. Ao se aprofundar nas investigações, Verônica encara um mundo perverso, que põe em risco sua família e sua própria existência.

Alguém tem que morrer (16/10/2020)

Na Espanha conservadora dos anos 1950, o suposto relacionamento entre um jovem e um bailarino mexicano tem uma série de consequências terríveis. Um thriller do diretor e autor mexicano Manolo Caro (A Casa das Flores).

Emily em Paris (2/10/2020)

Do mesmo criador de Sex and the City, Darren Star, esta série conta a história de Emily (Lily Collins), uma jovem e ambiciosa executiva de marketing de Chicago que consegue o emprego dos sonhos em Paris. Com seu novo estilo de vida cheio de aventuras e desafios, ela precisa equilibrar o trabalho, as novas amizades e o amor.

Grand Army (16/10/2020)

Cinco alunos da maior escola pública do Brooklyn, em Nova York, encaram um mundo caótico na luta por sobrevivência, liberdade e um futuro melhor. Baseada na peça de teatro Slut, de Katie Cappiello, a série é produzida por Joshua Donen (Garota Exemplar) e Beau Willimon (House of Cards).

O Gambito da Rainha (23/10/2020)

Em um orfanato do Kentucky nos anos 1950, uma garota descobre um talento impressionante para o xadrez enquanto luta contra o vício e os problemas que acompanham a sua genialidade. Baseada no romance de Walter Tevis, a minissérie foi escrita e dirigida por Scott Frank, duas vezes indicado ao Oscar.

The Alienist: O Anjo das Trevas (22/10/2020)

Sara (Dakota Fanning) agora tem a sua própria agência de investigação e precisa encontrar a filha do cônsul-geral da Espanha, que foi sequestrada.

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16/10/2020)

Esta temporada realmente leva a equipe da Discovery aonde ninguém jamais esteve: 930 anos no futuro. E é claro que a Federação passou por algumas mudanças.

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman:Temporada 3 (21/10/2020)

A lenda da TV David Letterman se une a Dave Chappelle, Robert Downey Jr. e outros para mais uma temporada de entrevistas aprofundadas e passeios repletos de curiosidades.

Move (23/10/2020)

Conheça os incríveis profissionais da dança que estão aperfeiçoando a arte do movimento em todo o mundo nesta série documental.

Distanciamento Social (15/10/2020)

Esta antologia tragicômica filmada no isolamento mostra o lado sombrio e divertido na luta das pessoas para manter a conexão, mesmo à distância.

Além do Som (9/10/2020)

Nesta série documental, um grupo unido de estudantes surdos conta suas histórias e descobre o lado bom e ruim da vida na Universidade Gallaudet.

Eu, tu e ela: Temporada 5 (22/10/2020)

Nesta temporada, Izzy volta a Portland e descobre que a vida continuou normalmente sem ela.

Suburra: Sangue em Roma: Temporada 3 (30/10/2020)

O julgamento final na disputa por uma antiga zona portuária da Itália está próximo, e os criminosos estão prontos para entrar no jogo pela última vez.

Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30/10/2020)

Criador de Todo Mundo Adora o Raymond, Phil Rosenthal roda o mundo explorando a cultura e a culinária de lugares como São Francisco, Singapura, Havaí, entre outros.

Da Decoração ao Makeover (16/10/2020)

Shea e Syd McGee ajudam os clientes a realizarem seus sonhos com uma decoração que reflete o estilo pessoal de cada um enquanto constroem a própria casa.

Riverdale: Temporada 4 (9/10/2020)

As aventuras ganham um tom sombrio quando Riverdale vive o luto de um jeito diferente e a turma se prepara para o teste final: o último ano do ensino médio.

Como Defender um Assassino: Temporada 6 (1/10/2020)

Culpa, engano, desaparecimentos e mortes não esclarecidas afligem Annalise e todos ao seu redor. Vem mais tragédia por aí.

The Flash: Temporada 6 (20/10/2020)

Enquanto Barry e Iris enfrentam uma grande perda, todos precisam se preparar para uma possível Crise nas Infinitas Terras.

Arrow: Temporada 8 (27/10/2020)

O passado e o futuro se encontram na última temporada, quando Oliver tenta salvar o multiverso mesmo sabendo que isso exige um grande sacrifício.

A Maldição da Mansão Bly (9/10/2020)

Do criador de A Maldição da Residência Hill, a nova temporada desta série de antologia traz um romance gótico e fantasmagórico baseado na obra de Henry James.

La Révolution (16/10/2020)

Nesta releitura fictícia da Revolução Francesa, o futuro inventor da guilhotina descobre uma doença que faz com que membros da nobreza matem cidadãos comuns.

Cidade dos Mortos (7/10/2020)

Quando um vírus mortal ataca Moscou, um grupo de sobreviventes foge para a floresta, enfrentando a doença, os saqueadores e as próprias rivalidades internas.

Filmes

A Caminho da Lua (23/10/2020)

Fei Fei, uma garotinha apaixonada por ciência, constrói uma nave espacial e parte para a lua determinada a comprovar a existência de uma deusa lendária. Chegando lá, acaba assumindo uma missão e descobre uma região habitada por criaturas fantásticas. Dirigida por Glen Keane, um dos grandes nomes da animação mundial, esta divertida aventura musical revela o poder da imaginação e mostra a importância de seguir em frente diante do inesperado.

Rebecca - A Mulher Inesquecível (21/10/2020)

Uma jovem recém-casada (Lily James) chega à imponente mansão do marido (Armie Hammer) no litoral inglês e enfrenta a sombra da primeira esposa, Rebecca, cujo legado permanece bem vivo depois da sua morte.

Os 7 de Chicago (16/10/2020)

O que era para ser um ato pacífico se transformou em um confronto violento com a polícia e a Guarda Nacional, em 1968, nos Estados Unidos. Acusados de conspiração, os organizadores do protesto enfrentaram o tribunal em um dos julgamentos mais famosos da história do país. Com Eddie Redmayne e Sacha Baron Cohen.

Amor com Data Marcada (28/10/2020)

Sloane (Emma Roberts) é uma jovem sarcástica que acredita estar bem sozinha. Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que procura companhia sem romance. Os dois fazem um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando sentimentos aparecem para complicar tudo?

Teste de Paternidade (2/10/2020)

Um publicitário e uma advogada têm um ótimo casamento, mas ele quer ser pai e ela está em ascensão na carreira, sem pensar em filhos. Como resolver isso? Ele decide trazer outra mulher para casa.

The Forty-Year-Old Version (9/10/2020)

Desesperada para conseguir outro sucesso antes dos 40, a dramaturga nova-iorquina Radha se reinventa como rapper e busca sua verdadeira voz entre o hip hop e o teatro.

Bastardos Inglórios (23/10/2020)

Uma garota judia proprietária de um cinema na Paris ocupada é forçada a apresentar um filme nazista quando soldados americanos, chamados de "bastardos", planejam um ataque. Dirigido por Quentin Tarantino, o filme traz no elenco grandes nomes como Brad Pitt, Christoph Waltz (vencedor do Oscar por este filme), Mélanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender, Daniel Brühl, entre outros.

Dunkirk (12/10/2020)

Em maio de 1940, soldados e civis lutam em terra, mar e ar para retirar de Dunkirk o exército britânico e seus aliados, que são a última esperança da Europa. O filme de Christopher Nolan levou três estatuetas do Oscar em 2018.

Blade Runner 2049 (1/10/2020)

O conteúdo de um túmulo escondido atrai o interesse de um magnata e leva um policial de Los Angeles a sair em busca de uma lenda desparecida. Com Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas e Jared Leto.

Alice Junior (14/10/2020)

Neste premiado filme brasileiro, uma adolescente trans cheia de personalidade luta para ser aceita em uma escola conservadora – e finalmente dar o primeiro beijo. O longa ganhou prêmios em festivais como Mostra Geração no Festival do Rio – Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro e 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

O Agente da U.N.C.L.E. (1/10/2020)

Um agente da CIA e um da KGB deixam as diferenças de lado para combater uma organização criminosa global neste filme de ação baseado na série de TV dos anos 1960.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (1/10/2020)

Batman, tenente Gordon e o promotor público continuam a desmantelar o submundo do crime de Gotham, mas um novo vilão ameaça destruir o trabalho deles.

Godzilla (1/10/2020)

Anos após terem a família destruída por um desastre nuclear, pai e filho se reencontram justamente quando Godzilla volta para enfrentar monstros que ameaçam a humanidade.

O Halloween do Hubie (7/10/2020)

Hubie (Adam Sandler) não é popular em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas isso não vai impedir este homem medroso e de bom coração de manter a cidade em segurança no Halloween.

Manual de Caça a Monstros (15/10/2020)

Quando a estudante Kelly Ferguson aceita cuidar de uma criança no Halloween, ela acaba entrando para uma sociedade secreta de babás que protege meninos e meninas de monstros.

O Fascínio (2/10/2020)

Enquanto visita a mãe do noivo no sul da Itália, uma mulher precisa evitar que a filha caia nas garras de uma terrível e misteriosa maldição.

Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

Assombrado por seus pecados, um padre que abandonou a batina volta à ativa quando um amigo pede ajuda para salvar a filha que está possuída.

Kadaver (22/10/2020)

Após um desastre nuclear, uma família faminta é convidada para a encenação de uma peça em troca de comida. Mas eles logo percebem que algo está muito errado.

Sem Conexão (28/10/2020)

Um grupo de adolescentes tenta se livrar do vício em tecnologia em um acampamento na floresta, mas uma força sinistra quer desconectá-los do mundo para sempre.

O Que Ficou Para Trás (30/10/2020)

Após uma fuga angustiante da guerra no Sudão do Sul, um jovem casal de refugiados luta para se adaptar à nova vida em uma cidadezinha inglesa que esconde um mal terrível.

It: A Coisa (18/10/2020)

Depois que crianças começam a desaparecer pela cidade, um grupo de excluídos enfrenta seus maiores medos e um palhaço assassino que parece invencível.

Cemitério Maldito 1 (1/10/2020)

A família do Dr. Louis Creed se muda para a casa de campo de seus sonhos e descobre um cemitério de animais amaldiçoado na parte de trás de sua propriedade.

Cemitério Maldito 2 (1/10/2020)

Após se mudar com seu pai para uma nova cidade, Jeff se aproxima de um garoto sem amigos chamado Drew e os dois descobrem um estranho cemitério indígena.

O Albergue (1/10/2020)

Estudantes americanos visitam um albergue eslovaco e se tornam objetos de tortura e horror inimagináveis.

Rocky um Lutador (23/10/2020)

Sylvester Stallone ficou famoso como Rocky Balboa, um lutador desconhecido que é colocado para lutar contra o campeão mundial Apollo Creed como um golpe publicitário.

Rocky Balboa (23/10/2020)

Em luto pela morte da esposa e com uma difícil relação com o filho, o aposentado Rocky Balboa busca um novo propósito na vida.

Rocky II, III, IV e V (23/10/2020)

Esta sequência envolvente coloca o boxeador Rocky Balboa de volta ao ringue para uma revanche contra o atual campeão Apollo Creed. No filme III, depois de ser derrotado por um jovem e poderoso lutador, o humilde campeão Rocky Balboa recorre ao rival Apollo Creed para que o ajude a voltar à forma. Já no IV, Rocky Balboa entra na Guerra Fria, saindo da aposentadoria para enfrentar um lutador soviético que arrasou Apollo Creed. No quinto filme, por fim, Rocky, sem dinheiro e fora dos ringues, mas inspirado pela lembrança de seu treinador, reencontra a glória ao treinar e desafiar um lutador em franca ascensão.

Creed I e II: Nascido para Lutar (23/10/2020)

Treinado pelo veterano Rocky Balboa, o filho de Apollo Creed arrisca tudo pela chance de ser campeão. Na sequência, o campeão dos pesos-pesados Adonis Creed luta para equilibrar as responsabilidades familiares com o desejo de enfrentar o filho do homem que matou seu pai.

Documentários e Especiais

Mistérios sem Solução: Volume 2 (19/10/2020)

Esta série icônica está de volta com casos reais de desaparecimentos, assassinatos chocantes e encontros paranormais.

Os Segredos de Saqqara (28/10/2020)

Uma equipe de arqueólogos escava corredores e tumbas inexplorados para decifrar os segredos da descoberta mais importante dos últimos 50 anos no Egito.

David Attenborough e Nosso Planeta (4/10/2020)

Um naturalista britânico fala sobre sua trajetória e a evolução da vida na Terra, lamenta a perda de áreas selvagens do planeta e oferece sua visão de um futuro possível.

Sarah Cooper: Everything's Fine (27/10/2020)

Uma hora de esquetes divertidos sobre política, raça, gênero, classe e outros assuntos bem "leves".

Dando um Tempo com Bert Kreischer (13/10/2020)

O comediante Bert Kreischer decide relaxar na floresta e convida seus amigos mais engraçados para visitá-lo em sua cabana.

O Futuro é Azul (Em breve)

Este documentário mostra as inovações mais recentes na luta contra o tempo para garantir que todos tenham acesso à água no futuro.

Parceiros da Saúde (22/10/2020)

Este documentário conta a história de dois médicos e uma ativista que abriram uma clínica no Haiti dos anos 1980 e viram que é preciso ir além da medicina para curar.

BLACKPINK: Light Up the Sky (14/10/2020)

A girl band coreana BLACKPINK conta sua história de quebra de recordes e mostra a árdua jornada cheia de sonhos e desafios por trás da ascensão meteórica do grupo.

ARASHI’s Diary - Voyage: episódios 13 e 14 (Em breve)

A viagem continua para os adorados integrantes da maior banda do Japão, Arashi, que compartilha a vida e o talento com o mundo.

Para as crianças

Carmen Sandiego: Temporada 3 (1/10/2020)

Carmen e sua equipe aterrissam na Cidade do México, em New Orleans, em Veneza e outros lugares para tentar se manter um passo à frente da V.I.L.E.

4 Contra o Apocalipse: Livro 3 (16/10/2020)

Os quatro amigos continuam aproveitando a vida com seus aliados monstros, mas Jack teme que a descoberta de um transmissor de áudio acabe com a diversão.

Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto: Temporada 2 (9/10/2020)

Quando um colega de equipe desaparece, nossos espiões favoritos precisam sair de Los Angeles rumo ao Brasil para enfrentar uma organização criminosa no Rio.

Kipo e os Animonstros: Temporada 3 (12/10/2020)

Kipo e a turminha conseguiram acabar com o reinado de terror de um velho inimigo. Agora, eles têm a missão de enfrentar a terrível Dra. Emilia.

Cory Carson e o Halloween (2/10/2020)

Cory, Chrissy e Freddie estão em busca de doces gigantes neste Halloween. Mas será que as guloseimas valem uma viagem à parte mal-assombrada da cidade?

StarBeam Salva o Halloween (6/10/2020)

O guloso Capitão Barba de Peixe está roubando os doces de Halloween de todo mundo, mas StarBeam e Boost têm alguns truques na manga para salvar o dia!

Super Monstros: Dia de los Monstros (9/10/2020)

Os Super Monstros comemoram o Día de los Muertos com a família mágica de Vida, além de novos amigos monstros e um desfile assustadoramente espetacular!

Octonautas e a Grande Barreira de Corais (13/10/2020)

Os Octonautas precisam evitar que um bando faminto de estrelas-do-mar ataque o lar de um novo amigo no maior recife de corais do mundo.

Chico Bon Bon - O Macaquinho Faz-Tudo: Temporada 4 (27/10/2020)

O Chico Bon Bon e a Liga Faz-Tudo resolvem qualquer parada! Desde construir uma pista de skate até impedir que um veículo caia em um precipício, a equipe cuida de todos os problemas de engenharia que encontra pela frente.

Lego Ninjago: O Filme (25/10/2020)

Lloyd e seus amigos são ninjas secretos que usam robôs para proteger a cidade do malvado Lorde Garmadon.

Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (1/10/2020)

Fred, Daphne, Velma, Scooby e Salsicha precisam deter um patife que pretende transformar a cidade de Vila Legal em um lugar nada legal de se viver.

Tá Chovendo Hambúrguer 2 (1/10/2020)

O inventor Flint Lockwood enfrenta monstros mutantes de comida criados por sua máquina famosa, incluindo camaranzés, tacodilos e sanduíches de água-viva.

Anime

O Sangue de Zeus (27/10/2020)

Heron é um plebeu vivendo na Grécia antiga que descobre sua verdadeira origem como filho de Zeus e seu propósito na vida: salvar o mundo de um exército demoníaco.

ONE PIECE: East Blue (12/10/2020)

O navio parte para alto-mar com sua tripulação formada pelo capitão, um espadachim, uma navegadora, um cozinheiro e um inventor.

Black Butler II (30/10/2020)

Sebastian estava pronto para devorar a alma de seu jovem amo. Mas agora tem um novo mordomo na parada e tudo vai mudar.

Black Butler II: OVA (30/10/2020)

As aventuras de Ciel e Sebastian continuam nestes episódios extras, com cenas de bastidores, entrevistas com o elenco e muito mais.

MUBI

MUBI | outubro 2020 Data Título Diretor Categoria/contexto 1/10 Barrage Laura Schroeder 2/10 Histórias que só existem quando lembradas Júlia Murat 3/10 Burn Burn Burn Chanya Button 4/10 My Favourite Fabric Gaya Jiji 5/10 South Terminal Rabah Ameur-Zaïmeche Rabah Ameur-Zaïmeche e os Aspectos da História 6/10 The Aviator's Wife Éric Rohmer Foco em Éric Rohmer 7/10 Raiva Sérgio Tréfaut 8/10 Canção da Volta Gustavo Moura 9/10 A Floresta de Jonathas Sérgio Andrade 10/10 Two/One Juan Cabral 11/10 Zama Lucrecia Martel 12/10 A Good Marriage Éric Rohmer Foco em Éric Rohmer 13/10 Toto and His Sisters Alexander Nanau 14/10 Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe? Rabah Ameur-Zaïmeche Rabah Ameur-Zaïmeche e os Aspectos da História 15/10 Blue Boy Manuel Abramovich Breves Encontros 16/10 Lavender Sabrina Fidalgo Especial Cabíria Festival 17/10 A Felicidade Delas Carol Rodrigues Especial Cabíria Festival 18/10 Carne Camila Kater Especial Cabíria Festival 19/10 Eleições Alice Riff Especial Cabíria Festival 20/10 Quebramar Cris Lyra Especial Cabíria Festival 21/10 Tea for Two Julia Katharine Especial Cabíria Festival 22/10 O Sussuro do Jaguar Simon(e) Jaikiriuma Paetau, Thais Guisasola Especial Cabíria Festival 23/10 Malina Werner Schroeter Redescoberto 24/10 Ghost Strata Ben Rivers Seção Dupla: Ben Rivers 25/10 Beautiful New Bay Area Project Kiyoshi Kurosawa O Estranho Universo de Kiyoshi Kurosawa 26/10 Dernier Maquis Rabah Ameur-Zaïmeche Rabah Ameur-Zaïmeche e os Aspectos da História 27/10 Now, At Last Ben Rivers Seção Dupla: Ben Rivers 28/10 A Vida Privada dos Hipopótamos Matias Mariani, Maíra Bühler 29/10 The Young Observant Davide Maldi Perspectivas 30/10 Silent Rezan Yeşilbaş 31/10 Swallow Carlo Mirabella-Davis

STARZPLAY

Séries:

The Spanish Princess Part 2 — Estreia em 11 de outubro — Um novo episódio disponível todo domingo

O retorno da série The Spanish Princess traz a história da Rainha Catarina (Charlotte Hope) e Henrique VIII (Ruairi O’Connor). Governando a corte mais glamourosa da Europa e amados por seu povo, juntos eles criam uma Inglaterra orgulhosa, confiante e forte o suficiente para suportar ameaças do exterior. A luta de Catarina para produzir um herdeiro coloca em risco seu casamento e sua posição na corte, e ela é assombrada por suas escolhas do passado. Apesar de provar sua capacidade como política, diplomata, inspiração nacional e até comandante militar, Catarina deve batalhar para salvar sua relação com o Rei e preservar a paz e a prosperidade do reinado dos dois. A série STARZ Original The Spanish Princess Part II é a segunda parte da série limitada que dá continuidade à minissérie STARZ Original The White Queen, e à série limitada STARZ Original The White Princess. O drama de 8 episódios é inspirado nos romances bestsellers “The Constant Princess” e “The King's Curse”, de Philippa Gregory. Elenco: Charlotte Hope, Georgie Henley, Ruairi O'Connor, Stephanie Levi-John, Laura Carmichael, Aaron Cobham, Ray Stevenson, Sai Bennett, Andrew Buchan, Peter Egan

Mad Men — 7 temporadas — Disponível a partir de 22 de outubro

Situada na cidade de Nova York dos anos 1960, em um novo mundo inesperado - a poderosa e glamourosa “Era de Ouro” da publicidade - onde todos estão vendendo algo e nada é o que você espera que seja. O drama se desenrola em torno de Don Draper (Jon Hamm), o maior publicitário do ramo. Enquanto comanda a sala de reuniões e o quarto, ele luta para ficar um passo à frente dos tempos que mudam rapidamente e os jovens executivos na cola dele. Elenco: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks, Aaron Staton, Rich Sommer, John Slattery, Kiernan Shipka, Robert Morse e Christopher Stanley.

Penny Dreadful — 3 temporadas — Disponível a partir de 29 de outubro

Vanessa Ives trava uma batalha pessoal contra um demônio determinado a possuí-la. Sir Malcolm Murray tenta salvar sua filha de um destino pior que a morte. Ethan Chandler se envolve com um grupo de caçadores de vampiros londrino e se apaixona por uma prostituta local condenada, mesmo quando seu passado misterioso ameaça encontrá-lo. O Dr. Victor Frankenstein deve enfrentar as consequências de suas bem-sucedidas experiências que desafiam a morte. Dorian Gray se apaixona pela inacessível Vanessa Ives. Brona Croft enfrenta sua morte iminente por tuberculose. Elenco: Reeve Carney, Timothy Dalton, Eva Green, Rory Kinnear, Billie Piper, Harry Treadaway, Josh Hartnett, Danny Sapani

The Night Manager — Disponível a partir de 29 de Outubro

A série The Night Manager é baseada no romance aclamado internacionalmente do grande contador de histórias John Le Carré. O suspense acompanha Jonathan Pine em sua tentativa de derrubar o famoso traficante de armas Richard Roper. Descrito como “o pior homem do mundo”, Roper também é responsável pelo assassinato da namorada de Pine, Sophie. Pine é recrutado para criar uma nova identidade e se infiltrar no mundo secreto de poder e riqueza inimagináveis de Roper. Porém, a missão de levar Roper à justiça é comprometida quando uma guerra territorial dentro da inteligência britânica coloca a missão e a vida de Pine em risco. Elenco: Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Elizabeth Debicki, Olivia Colman, Tom Hollander, Alistair Petrie, David Harewood, Tobias, Menzies, Douglas Hodge, Adeel Akhtar, Natasha Little.

Filmes

Trapaça — Disponível a partir de 1 de outubro

Um filme de ficção ambientado no mundo sedutor de um dos escândalos mais impressionantes que chacoalhou a nação americana. Trapaça conta a história do brilhante vigarista Irving Rosenfeld (Christian Bale), que, junto com sua igualmente astuta e sedutora parceira britânica Sydney Prosser (Amy Adams), é forçado a trabalhar para um agente maluco do FBI, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso os infiltra em um mundo de corretores poderosos e mafiosos, perigosos e ao mesmo tempo encantadores. Jeremy Renner é Carmine Polito, o operador político apaixonado e volátil de Nova Jersey é colocado entre os vigaristas e os federais. Rosalyn (Jennifer Lawrence), a esposa imprevisível de Irving, poder ser a pessoa que puxará o fio que fará desabar todo o mundo deles. Como nos filmes anteriores de David O. Russell (O Vencedor, O Lado Bom da Vida), Trapaça desafia gêneros, articula-se em uma emoção crua e escolhas de vida e morte. Elenco: Amy Adams, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Louis C.K., Robert De Niro, Alessandro Nivola, Elisabeth Rohm, Jack Huston

Corrida Mortal — Disponível a partir de 1 de outubro

Após um colapso na economia americana os presídios passam a ser controlados por grandes corporações que exploram transmissões em pay-per-view de um evento chamado “Corrida Mortal”. Elenco: Jason Statham, Joan Allen, Ian McShane, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Max Ryan, Jason Clarke, Frederick Koehler, Jacob Vargas, Justin Mader, Robert LaSardo

Zumbilândia — Disponível a partir de 31 de outubro

O nerd Columbus (Jesse Eisenberg) é um estudante universitário sobrevivente da praga que transformou a humanidade em zumbis devoradores de carne humana. Sua sobrevivência se deve ao fato de ele ter medo de praticamente tudo. Já Tallahassee (Woody Harrelson) não tem medo de nada. Juntos, eles estão prestes a enfrentar o desafio mais horripilante até agora: a companhia um do outro. Emma Stone e Abigail Breslin co-estrelam essa comédia de muita ação. Elenco: Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Amber Heard, Bill Murray