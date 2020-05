Streaming em junho de 2020: o que ver na Netflix, HBO Go, Globoplay

Todos os meses, o Estadão faz uma varredura e junta em páginas como essa os lançamentos nas principais plataformas de streaming em atuação no Brasil.

Entre as principais novidades da Netflix, está a estreia da segunda temporada de Coisa Mais Linda, com Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa e Larissa Nunes, e a chegada do novo filme de Spike Lee, Destacamento Blood.

Leia Também Série da HBO reafirma vigor da escrita de Elena Ferrante

Na HBO, Kristen Bell vive uma inteligente e destemida investigadora particular dedicada a resolver os mistérios de uma cidade litorânea em Veronica Mars. It - Capítulo 2, Green Book: O Guia e Zumbilândia: Atire Duas Vezes entram no catálogo de filmes da plataforma.

No Mubi, um dos destaques é a mostra Foco em Sacha Guitry, cineasta russo radicado na França e que, entre 1935 a 1957, produziu, escreveu, dirigiu e atuou em cerca de 32 filmes. Neste mês, chegam à programação três comédias adaptadas de peças teatrais assinadas por ele.

Na lista abaixo, confira as novidades dos principais serviços (Netflix, HBO Go, Mubi, Globoplay, Amazon Prime Video, Starzplay, Telecine) para junho de 2020, com as sinopses fornecidas para a imprensa. A lista está em atualização.

NETFLIX

Séries

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19/6/2020)

Enquanto seguem em frente após uma recente tragédia, Malu e as amigas abraçam novos desafios profissionais e novas possibilidades de amor, além de confrontar injustiças corajosamente. Com Maria Casadevall, Pathy Dejesus, Mel Lisboa e Larissa Nunes.

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

O Detetive Harry Ambrose investiga um acidente de carro que acaba se tornando um dos casos mais complicados de sua carreira.

Reality Z (10/6/2020)

Participantes de um reality show brasileiro ficam presos em um estúdio de TV depois de um apocalipse zumbi.

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

Adversários cada vez mais difíceis estão no caminho de Payton, mas sua obsessão é uma só: o Senado.

Fuller House: Episódios finais (2/6/2020)

Em casa com o novo bebê, Jimmy e Steph mergulham no mundo das fraldas e mamadeiras. E não faltará gente para ajudar.

Perdida (5/6/2020)

Nesta série de suspense, um pai orquestra sua própria prisão para tentar encontrar na cadeia a pessoa que sequestrou sua filha.

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

Um ano e meio depois, Marcella tem uma nova identidade em Belfast e convive com uma família de criminosos como agente infiltrada.

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Frank precisa lidar com a visita inconveniente do pai, Sue descobre as maravilhas do método Lamaze e Bill ganha respeito no hóquei.

Professor Iglesias: Parte 2 (17/6/2020)

A série sobre o professor hilário determinado a fazer a diferença na vida de seus alunos está de volta para uma segunda temporada.

A Busca (12/6/2020)

O desaparecimento de uma criança na Cidade do México levanta questões sobre poder e privilégios nas camadas mais abastadas da sociedade.

Modern Family: Temporadas 7 a 10 (2/6/2020)

Na 7ª temporada, Jay Pritchett e sua turma redefinem os valores de família quando as crianças saem do ninho, surgem novos empreendimentos e a paternidade em idade avançada traz desafios. Na 8ª temporada, Luke e Manny terminam o ensino médio, Haley começa uma nova carreira e Alex continua na faculdade, enquanto Gloria e Claire enfrentam desafios no trabalho. Na 9ª, está difícil para Phil fazer a nova empresa decolar. Haley arranja um emprego estressante e Manny começa a faculdade. Na 10ª, que estreia no dia 9/6/2020, prepare-se para mudanças de carreira, namoradas canadenses e cirurgias caninas. A família Pritchett-Dunphy-Tucker encara altos e baixos unida.

Reality shows

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

Nesta temporada, os Cinco Fabulosos vão à histórica Filadélfia para novas e incríveis transformações.

RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (Em breve)

Treze queens. Uma só coroa. RuPaul e sua equipe estão de volta para mais uma temporada de muita música, jurados famosos e roupas ousadas.

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Temporada 12 (Em breve)

Barracos, fofocas e muita queimação de filme. Conheça os bastidores da temporada 12 de RuPaul's Drag Race.

Namoro, Amizade... Ou Adeus?: Temporada 2 (12/6/2020)

Seis solteiros buscam o amor em uma maratona de encontros com novos pretendentes. Mas será que vai rolar um segundo date?

Jogo da Lava (19/6/2020)

Nesta competição, as equipes precisam atravessar cômodos com chão de lava pulando sobre cadeiras, pendurando-se nas cortinas e nos lustres. Sim, você entendeu certo.

Crazy Delicious (24/6/2020)

Com ingredientes de uma floresta mágica comestível, esses chefs amadores precisam preparar delícias inovadoras para impressionar os jurados

Keeping up with the Kardashians: Temporadas 1 e 2 (1/6/2020)

Com o apoio da mãe Kris, as irmãs Kim, Kourtney e Khloé se tornam celebridades internacionais nesta série divertida e cheia de glamour.

Top Chef: Temporada 1 (1/6/2020)

Este premiado reality show acompanha os acessos de fúria e as amizades que surgem na cozinha enquanto os competidores fazem de tudo para serem o novo Top Chef.

Jogo de Titãs: Temporada 1 (1/6/2020)

Nesta série épica, o apresentador Dwayne Johnson mostra atletas desafiando o limite de suas forças pelo prêmio de 100 mil dólares.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporadas 1 e 2 (1/6/2020)

Esta franquia de sucesso acompanha as brigas, bebedeiras e ostentações das endinheiradas de Beverly Hills. Também estreiam no serviço, na mesma data, as temporadas 1 e 2 de Atlanta, Geórgia, que mostra os altos e baixos da vida de cinco socialites em meio a extravagâncias, gafes e discussões.

Coleção Midnight Diner

Midnight Diner: Temporadas 1 a 3 (1/6/2020)

Um restaurante abre toda noite e serve somente quatro pratos. Mas os fregueses não vão até lá apenas pela comida, e sim para desabafar e ouvir conselhos. A clientela não poderia ser mais diversa – de strippers a membros da yakuza (a máfia japonesa), todos são bem-vindos.

Filmes

Destacamento Blood (12/6/2020)

Spike Lee conta a história de quatro veteranos de guerra que voltam ao Vietnã em busca dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado.

Wasp Network - Prisioneiros da Guerra Fria (19/6/2020)

Na década de 1990, espiões cubanos pagam um preço alto ao se infiltrar em grupos de exilados para impedir ataques terroristas contra a ilha. Baseado em fatos reais. Com Wagner Moura, Ana de Armas, Édgar Ramírez, Penélope Cruz e Gael García Bernal.

The Last Days of American Crime (5/6/2020)

Um ladrão de bancos participa de um plano para cometer o último grande assalto antes de o governo ativar um sinal que acabará com todas as atividades criminosas.

Feel the Beat (19/6/2020)

Ao fracassar na Broadway, uma dançarina volta à sua cidade natal e aceita treinar um grupo de crianças para uma competição.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (26/6/2020)

Eles têm um sonho: participar da maior competição de música do mundo, o Eurovision. Desistir não faz parte dos planos. Com Will Ferrell e Rachel McAdams.

Expresso do Destino (19/6/2020)

Dois estranhos se cruzam em um trem na Turquia e descobrem que têm muito em comum, inclusive o plano de acabar com o casamento dos ex-namorados.

Mulher-Maravilha (26/6/2020)

Nascida na ilha das Amazonas, a poderosa princesa Diana deixa a segurança de sua terra natal para pôr fim a uma grande guerra.

Em Ritmo de Fuga (30/6/2020)

O rosto angelical de Baby esconde um piloto de fuga viciado em música e envolvido com o mundo do crime. Seu último trabalho será mais difícil do que imaginava. Com Ansel Elgort e Lily James.

Escritores da Liberdade (1/6/2020)

Enquanto seus alunos em situação de risco leem clássicos como “O Diário de Anne Frank”, uma professora pede a eles para fazerem diários de suas vidas conturbadas. Com Hilary Swank.

A Torre Negra (30/6/2020)

Com seus poderes especiais, o jovem Jake Chambers une forças com o último Pistoleiro para impedir que um feiticeiro destrua a única coisa que mantém o equilíbrio do universo. Com Idris Elba e Matthew McConaughey, o filme é inspirado na obra de Stephen King.

Homens, Mulheres e Filhos (1/6/2020)

Adolescentes e pais se deparam com mudanças inevitáveis em suas vidas à medida que navegam o cenário cada vez mais complexo da era digital. Com Ansel Elgort, Timothée Chalamet, Jennifer Garner e Adam Sandler.

Amor Sem Escalas (1/6/2020)

Ryan Bingham (George Clooney) voa o mundo a trabalho sem parar, até que conhece Alex (Vera Farmiga) e descobre que a vida não vale pelas viagens, mas pelas conexões que fazemos pelo caminho.

Branca de Neve e o Caçador (30/6/2020)

Nesta moderna versão de um clássico, a bela de pele branca como a neve (Kristen Stewart) luta contra a Rainha Má (Charlize Theron) com as habilidades que aprendeu com o caçador (Chris Hemsworth) enviado para matá-la.

Invasão de Privacidade (1/6/2020)

Uma mulher divorciada se muda para um apartamento onde algo terrível aconteceu. Sem saber que está sendo observada o tempo todo, começa um caso tórrido com um vizinho. Com Sharon Stone.

O Show de Truman - O Show da Vida (1/6/2020)

Truman Burbank (Jim Carrey) é a estrela de "O Show de Truman", um fenômeno da TV que vai ao ar 24 horas por dia e transmite todos os aspectos da sua vida sem o seu conhecimento.

Perfume de Mulher (30/6/2020)

Esperando ganhar algum dinheiro durante o feriado de Ação de Graças, um estudante pobre concorda em cuidar de um coronel aposentado, que é cego e muito rabugento. Com Al Pacino.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (1/6/2020)

Indiana Jones é sequestrado por agentes soviéticos para encontrar as caveiras de cristal de Akator, artefatos amazônicos com poderes sobrenaturais.

Indiana Jones e a Última Cruzada (1/6/2020)

Acompanhado do pai, Indiana Jones embarca em sua terceira aventura para explorar o berço da civilização em uma perigosa busca pelo Santo Graal.

Indiana Jones e o Templo da Perdição (Em breve, em junho)

Indiana Jones, seu jovem ajudante e uma cantora mimada vão à Índia em busca de uma pedra mágica. Lá, encontram muito mais aventuras que esperavam.

Robin Hood (30/6/2020)

Nesta recriação da lenda, o soldado Robin encontra Robert de Loxley à beira da morte e promete entregar sua espada à família em Nottingham. Com Russell Crowe e Cate Blanchett.

Rei Arthur: A Lenda da Espada (7/6/2020)

Após retirar uma espada mágica de uma pedra, o destino de um jovem é revelado: ele será rei e terá que brigar pelo trono. Com Charlie Hunnam e Jude Law, o filme é dirigido por Guy Ritchie.

Jack Reacher - O Último Tiro (1/6/2020)

Neste suspense emocionante, um policial ex-militar é atraído para um jogo de gato e rato ao investigar um atirador de elite acusado de cinco homicídios. Com Tom Cruise.

Heróis (20/6/2020)

Dois jovens, ele com poderes telecinéticos e ela clarividente, unem-se para encontrar um terceiro paranormal e destruir a sombria agência chamada "a Divisão". Com Chris Evans e Dakota Fanning.

Lara Croft - Tomb Raider (1/6/2020)

Baseado no jogo de mesmo nome, este filme de aventura coloca uma aristocrata inglesa treinada em combates, interpretada por Angelina Jolie, em uma batalha com uma sociedade secreta.

Hancock (1/6/2020)

Will Smith é Hancock, um super-herói falido forçado a contratar um especialista em relações públicas para ajudá-lo a refazer sua imagem.

Documentários

Lenox Hill (10/6/2020)

Esta série documental mostra de perto a rotina de quatro médicos no Hospital Lenox Hill, em Nova York.

Pai, Filho, Pátria (19/6/2020)

Gravemente ferido no Afeganistão, um soldado norte-americano embarca com os filhos em uma jornada de amor, perda, redenção e legado.

Atleta A (24/6/2020)

Acompanhe os repórteres que revelaram a história sobre os abusos do médico Larry Nassar e veja o depoimento de ginastas como Maggie Nichols.

Esportes do Mundo (26/6/2020)

Da luta livre vodu no Congo ao roller derby no Texas, conheça algumas das práticas esportivas mais esquisitas e emocionantes do mundo.

Toda Palavra Conta (3/6/2020)

Este documentário mostra a eficiência dos descendentes de indianos no Concurso Nacional de Soletração Scripps desde 1999.

Bebês em Foco: Parte 2 (19/6/2020)

Pesquisas revelam como os bebês têm capacidades inatas para lidar com as complexidades da vida humana.

Stand-up comedy

Jo Koy: In His Elements (12/6/2020)

Jo Koy volta às Filipinas para mostrar ao mundo a cultura do país neste especial de stand-up que também conta com outros comediantes, DJs e dançarinos.

Eric Andre: Legalize Everything (23/6/2020)

Um especial de stand-up do comediante norte-americano Eric Andre.

George Lopez: We'll Do It For Half (30/6/2020)

Um novo especial de stand-up de George Lopez filmado em São Francisco.

Crianças e Famílias

Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

De volta às aulas, Alexa e Katie começam o último ano da escola. Elas já passaram por um monte de coisas juntas, mas ainda têm muito pela frente.

A Noiva Cadáver (6/6/2020)

Neste conto de Tim Burton, o jovem Victor, que está prestes a se casar, é arrastado para outro mundo por uma noiva cadáver que o deseja para si.

Vera - Resgate Arco-íris (2/6/2020)

Vera e Bartleby embarcam em uma aventura para tentar resgatar alguém especial para o Rei do Arco-Íris!

Kipo e os Animonstros: Temporada 2 (12/6/2020)

Kipo precisará de força e inteligência para salvar Lio e derrotar Scarlemagne. Por isso, ela está decidida a dominar seus poderes e descobrir as origens de seu mundo.

Cocomelon: Temporada 1 (1/6/2020)

Aprenda letras, números, os sons dos animais e muito mais com J.J. nesta divertida série educativa repleta de canções para toda a família!

Anime

Baki: A Saga do Grande Torneio Raitai (4/6/2020)

Mesmo envenenado, Baki participa do Grande Torneio Raitai e enfrenta lutadores na China.

BNA: Temporada 1 (30/6/2020)

Transformada em um ser feral, Michiru busca refúgio e respostas com a ajuda do lobo-humano Shirou em uma área especial da Cidade de Animália.

Olhos de Gato (18/6/2020)

Neste segundo longa-metragem da Studio Colorido, uma garota com um apelido curioso quer conquistar seu crush a qualquer custo. A solução: se transformar em um gato.

HBO GO

Veronica Mars (5/6)

Na rica comunidade litorânea de Neptune, os ricos e poderosos fazem as regras. Eles são donos da cidade e tentam desesperadamente manter seus segredinhos... secretos. Infelizmente para eles, lá está Veronica Mars (Kristen Bell), uma inteligente e destemida investigadora particular dedicada a resolver os mistérios mais complicados da cidade.

Trackers (5/6)

Com suas filmagens realizadas na África do Sul, a série que entrelaça três tramas em um thriller sofisticado e cheio de ação, atravessa todo o país. As histórias convergem para a Cidade do Cabo e mostram o crime organizado, o contrabando de diamantes, a segurança de Estado, a CIA e um complô terrorista internacional – além de muitos rinocerontes negros típicos da país.

O Dia de Amanhã (8/6)

Com seis episódios de uma hora, a série espanhola acompanha a história de Justo Gil (Oriol Pla), que chega com sua mãe doente na Barcelona dos anos 60, em busca de uma grande oportunidade que lhe dê condições para ajudar a família. Com persistência e ambição, as portas para a dolce vita da cidade se abrem para ele, assim como o coração de Carmé (Aura Garrido).

I May Destroy You (15/6)

A nova série tem Michaela Coel como protagonista, roteirista e produtora executiva. Com episódios de meia hora, I May Destroy You explora questões relacionadas ao consentimento sexual na vida contemporânea e como, no atual cenário de encontros e relacionamentos, é feita a distinção entre liberdade e exploração.

Perry Mason (21/6)

Situada em 1932 em Los Angeles, a série se concentrará na história de origem do famoso advogado de defesa Perry Mason, baseado em personagens dos romances de Erle Stanley Gardner. Vivendo sob controle como investigador particular de baixa renda, Mason é assombrado por suas experiências de guerra na França e sofre os efeitos de um casamento desfeito. L.A. está crescendo enquanto o resto do país luta pela Grande Depressão mas um sequestro que deu muito errado leva Mason a expor uma cidade fraturada enquanto descobre a verdade do crime.

I'll Be Gone in The Dark (28/6)

Documentários

BULLY, COWARD, VICTIM: THE STORY OF ROY COHN PROJECT | 23 de junho

TRANSHOOD | 30 de junho

Filmes

· IT: CAPÍTULO 2 | 6 de junho

· GREEN BOOK: O GUIA | 13 de junho

· TALK-SHOW - REINVENTANDO A COMÉDIA | 20 de junho

· ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES | 27 de junho

MUBI

Confira a agenda completa de junho:

1/6 – Breves Encontros: Olla – Ariane Labed (2019) - Estreia da atriz Ariane Labed (O LAGOSTA, ANTES DA MEIA-NOITE) como roteirista e diretora. Dramático e intenso, oferece um novo olhar sobre a erótica feminina.

2/6 – Os Galhofeiros - Victor Heerman (1930) - O famoso Capitão Spaulding acaba de retornar da África. Durante uma festa, um valioso quadro desaparece. O explorador tentará resolver o crime com a ajuda de seus aliados malucos.

3/6 – Girimunho – Helvécio Marins Jr., Clarissa Campolina (2011) - Estreia da dupla de diretores brasileiros Marins Jr. e Clarissa, GIRIMUNHO já foi exibido nos festivais internacionais de Veneza, Toronto e Rotterdam.

4/6 – A Vizinhança do Tigre - Affonso Uchoa (2014) - Grande vencedor da Mostra de Cinema de Tiradentes em 2014 e também exibido na Viennale em 2019, o longa é uma tocante narrativa sobre o cotidiano de quatro jovens no Bairro Nacional, em Contagem, MG.

5/6 – A Proletarian Winter's Tale – Julian Radlmaier (2014) - O primeiro longa de Julian Radlmaier aborda, de forma cômica, a sociedade de classes que vivemos e as formas de ignorar seus limites.

6/6 – As Hiper Mulheres - Carlos Fausto, Leonardo Sette, Takuma Kuikuro (2011) - Com uma abordagem sensível e pessoal, a obra nos leva para dentro da comunidade indígena do Alto Xingu e de seu maior ritual feminino, o Jamurikumalu.

7/6 – Sol Alegria – Tavinho Teixeira (2018) - Pastores ocupam os principais cargos políticos do país, o apocalipse está próximo e uma excêntrica família comete um atentado e se refugia na sede da falange Sol Alegria.

8/6 – Espero a tua (re)volta - Eliza Capai (2019) - Um poderoso retrato do movimento estudantil que ganhou força a partir de 2015 e ocupou escolas estaduais por todo o Brasil.

9/6 – El mar la mar – Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki (2017) - Os perigos dos caminhos que imigrantes mexicanos enfrentam ao atravessar o deserto de Sonora para chegar aos Estados Unidos.

10/6 – E agora? Lembra-me - Joaquim Pinto (2013) - Uma reflexão sobre o tempo e sobre a luta de uma pessoa para continuar vivendo e aproveitando a vida. Conheça a rotina de quem luta há quase 20 anos com HIV e com a hepatite C.

11/6 – Retrospectiva Straub-Huillet: Gente da Sicília – Danièle Huillet, Jean-Marie Straub (1999) - Após 15 anos no Norte da Itália, um homem siciliano retorna à sua terra natal. Vencedor do Critics Award na 23ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

12/6 – Foco em Sacha Guitry: O Novo Testamento - Sacha Guitry (1936) - Adaptado de uma peça de sua própria autoria, o cineasta dessa vez estrela sua própria comédia em preto e branco.

13/6 – Foco em Sacha Guitry: Faisons un rêve... – Sacha Guitry (1936) - Um marido que acaba de trair sua esposa volta para casa no início da manhã, confuso. Lá, ele encontra, sem saber, o amante de sua esposa, a quem confessa sua infidelidade.

14/6 – Coquetel de Assassinos - Bertrand Blier (1979) - A história de Alphonse Tram, um jovem desempregado. Seu único vizinho é o inspetor-chefe da polícia Morvandieu. Então um terceiro homem aparece, que por acaso é o assassino da falecida esposa de Alphonse.

15/6 – French Dressing – Ken Russell (1964) - Um atendente de espreguiçadeiras no resort à beira-mar de Gormleigh-on-Sea é promovido a oficial de publicidade, após sugerir um festival de cinema para atrair turistas.

16/6 – O Dono da Noite - Paul Schrader (1992) - Em uma narrativa existencial de crise profissional, Willem Dafoe e Susan Sarandon se encontram nesse drama idealizado por Paul Schrader.

17/6 – Assassinato – Alfred Hitchcock (1930) - Baseado na peça "Enter, Sir John" de Clemence Dane e Helen Simpson, foi o terceiro filme sonoro da carreira de Hitchcock e foi escrito em parceria com sua esposa, Alma Reville, e Walter C. Mycroft.

18/6 – Debut: O Dia Depois Que Eu Partir - Nimrod Eldar (2019) - De forma cuidadosa, sensível e emocionante, o primeiro longa do diretor israelense é uma ode aos relacionamentos problemáticos entre pais e filhos.

19/6 – Foco em Sacha Guitry: O Meu Pai Tinha Razão – Sacha Guitry (1936) - Deixado sozinho por sua esposa, Charles Bellanger decide cuidar da educação de seu filho, ensinando-lhe as virtudes do egoísmo, solidão e tudo o que há de errado no casamento.

20/6 – Popeye the Sailor Meets Sindbad the Sailor - Dave Fleischer (1936) -Indicado ao Oscar de Melhor Curta de Animação em 1937, o desenho de 17 minutos traz o famoso personagem da década de 30, Popeye, em mais uma aventura para salvar sua amada OlÍvia Palito contra um de seus arqui-inimigos.

21/6 – Novos Autores: MS Slavic 7 – Sofia Bohdanowicz, Deragh Campbell (2019) - Um drama intergeracional que reconecta uma bisneta com a bisavó por meio de cartas esquecidas. Baseada em fatos reais, a narrativa construída pelo duo de diretoras é instigante e comovente.

22/6 – Uma Lagartixa num Corpo de Mulher - Lucio Fulci (1971) - Uma jovem é acusada de assassinar seu vizinho debochado depois de ter um sonho sobre o ocorrido. Ela realmente cometeu o crime ou foi incriminada por alguém?

23/6 – Todas as Manhãs do Mundo – Alain Corneau (1991) – No século 17, um renomado tocador de viola de gamba se isola após a morte de sua esposa. Porém, tudo muda quando um jovem pede para que ele seja seu tutor no aprendizado do instrumento.

24/6 – Sitcom – Nossa Linda Família – François Ozon (1998) – Uma família francesa convencional vive em aparente harmonia até que um dia o pai leva para casa um rato de estimação. Quando entram em contato com o roedor, cada membro da família revela suas perversões sexuais e psicológicas ocultas.

25/6 – Novas Descobertas: Não Pense Que Eu Vou Gritar – Frank Beauvais (2019) – Ao refazer um ano crucial de sua vida por meio de um estilo selvagem de terapia, o francês Frank Beauvais entrega por completo ao público seu corpo e alma. O longa de estreia do cineasta teve sua première no 69° Festival Internacional de Cinema de Berlim.

26/6 – Somniloquies – Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor (2017) – O compositor Dion McGregor ficou famoso na década de 1960 por narrar seus sonhos enquanto dormia. Em Somniloquies, as diretoras superam as fronteiras entre paisagens de sonhos interiores e corpos humanos.

27/6 – Paixão Selvagem – Serge Gainsbourg (1976) – Uma garçonete solitária se encanta por um caminhoneiro homossexual. Apesar dos avisos de seu chefe, a moça insiste no romance que desperta o ciúme no namorado do rapaz.

28/6 – O Fundo do Coração – Francis Ford Coppola (1982) – Considerado por alguns críticos como um dos filmes mais sublimes e engenhosos em toda a sua obra, foi o segundo musical da carreira do cineasta.

29/6 – A Terceira Geração – Rainer Werner Fassbinder (1979) – Uma comédia extremamente irônica em seis partes que conclui o pensamento e o olhar político ensaiado do cineasta sobre a Alemanha Ocidental. Propositalmente esquecido durante seu lançamento, o filme permanece atual e muito preciso em suas reflexões.

30/6 – O Mistério de Picasso – Henri-Georges Clouzot (1956) – Vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Cannes de 1956, o documentário biográfico sobre o grande Pablo Picasso almejou alcançar o que o Fausto de Goethe havia sonhado: capturar e armazenar os grandes momentos de inspiração.

Globoplay

Amazon Prime Video

Starzplay

Telecine