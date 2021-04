Streaming: confira a programação de filmes para ver em casa

47º Festival Sesc Melhores Filmes

Até o dia 5 de maio, as melhores produções de 2020 têm exibição na plataforma Sesc Digital. Alguns, como o documentário “Honeyland”, de Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska, “Martin Eden”, de Pietro Marcello, e “Sertânia”, de Geraldo Sarno, ficam na plataforma até dia 5. Outros têm acesso mais limitado, como “Três Verões”, de Sandra Kogut, e “Aos Olhos de Ernesto”, de Ana Luiza Azevedo, que entram no ar respectivamente hoje e amanhã às 20h e ficam disponíveis por 24 horas cada. Programação completa: melhoresfilmes.sescsp.org.br

É Tudo Verdade

Termina neste fim de semana o festival de documentários mais importante do Brasil. “Edna”, de Eryk Rocha, sobre uma mulher criada à beira da rodovia Transbrasiliana, passa hoje às 21h, na plataforma Looke, com reprise seguida de debate amanhã às 15h. Amanhã, às 21h, também na Looke, há a apresentação de “Zappa”, de Alex Winter, sobre o músico Frank Zappa. O espectador tem 24 horas para assistir. O evento é encerrado no domingo, às 19h, com “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi e Davi Kopenawa Yanomami, exibido no último Festival de Berlim. Todos os filmes têm limites de acessos e têm esgotado com facilidade. Outras produções podem ser vistas na Looke, no Sesc Digital e na Spcine Play. A programação completa está no site do festival: etudoverdade.com.br.

Cinefantasy

A 11ª edição do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico começa hoje com a exibição de “Horror Noire: A História do Horror Negro”, às 18h, com limite de 1.000 acessos, na plataforma Belas Artes à la Carte – é preciso ser assinante. O documentário de Xavier Burgin baseia-se no livro da Dra. Robin R. Means Coleman, que analisa a presença e a ausência dos negros no cinema de terror. Coleman participa de uma conversa amanhã, às 20h. Ao todo, o festival, que vai até dia 29, apresenta 150 filmes nacionais e estrangeiros. O cineasta Neville D’Almeida, que completa 80 anos, é homenageado com uma retrospectiva. Mais informações podem ser encontradas no site www.cinefantasy.com.br.

OUTROS DESTAQUES

Breaking News in Yuba County

Dir. Tate Taylor. Sue (Allison Janney) vira celebridade no subúrbio onde mora ao convocar a comunidade a encontrar seu marido desaparecido. Sua fama recém-adquirida vai ser ameaçada por uma mafiosa (Awkwafina), uma policial (Regina Hall) e sua meia-irmã (Mila Kunis). No Amazon Prime Video.

Uma Sombra na Nuvem

Dir. Roseanne Liang. Chloë Graze Moretz é Maude Garrett, piloto de avião que recebe uma missão perigosa durante a Segunda Guerra Mundial, neste filme de ação de guerra com elementos de terror. Amanhã, no Telecine.

Senhora Stern

Dir. Anatol Schuster. O longa, inédito no Brasil, tem como personagem principal uma sobrevivente do Holocausto, que mora em Berlim e, aos 90 anos, deseja parar de viver. “Senhora Stern” foi o primeiro e último trabalho como atriz de Ahuva Sommerfeld, que morreu em 2019, após a conclusão das filmagens. Na Supo Mungam Plus.

Khalid – Free Spirit

Dir. Emil Nava. O filme é uma espécie de acompanhamento do álbum “Free Spirit”, do músico Khalid, lançado há dois anos. Para aluguel: Looke, NOW, Apple TV (iTunes), Google Play, Microsoft Films; TV (Xbox) e PlayStation Store. Para compra: Apple TV (iTunes), Google Play, Microsoft Films & TV (Xbox) e PlayStation Store.

Oscar na Pluto TV

O serviço gratuito coloca no ar ganhadores do Oscar de outros anos, tanto on demand como no canal Cine Sucessos. Entre os exibidos estão “Guerra ao Terror”, de Kathryn Bigelow, e “O Lado Bom da Vida”, de David O. Russell.