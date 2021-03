Streaming: confira a programação de filmes para ver em casa

Apaixonante. O Cinema de Wong Kar-wai

A MUBI estreia, a partir de hoje, sete filmes do cineasta de Hong Kong, começando por “Amor à Flor da Pele” (2000), numa versão restaurada em 4K que marca os 20 anos de sua estreia, no Festival de Cannes, de onde Tony Leung Chiu Wai saiu com o prêmio de melhor ator. No longa, ele é o Sr. Chow, que se aproxima da vizinha, a Sra. Chan (Maggie Cheung Man Yuk), ao suspeitar que sua mulher e o marido dela estão tendo um caso. Em seguida, a plataforma estreia outros filmes de Wong Kar-wai, com “Cinzas do Passado Redux” (2008) no dia 26, uma versão restaurada de “Chungking Express” (1994) no dia 2 de abril, uma versão estendida de “The Hand” (2004), participação do diretor no longa “Eros”, com obras de Michelangelo Antonioni e Steven Soderbergh, em 12 de abril, “Fallen Angels” (1995) restaurado no dia 16 de abril, “2046” (2004) restaurado em 23 de abril e “Happy Together” (1997) restaurado em 30 de abril.

Leia Também Comédia policial à brasileira, Cabras da Peste estreia na Netflix

Nuevo Orden

Dir. Michel Franco. Vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Veneza, o filme do diretor mexicano não mede as palavras nem as imagens ao mostrar uma sociedade em convulsão social. Numa mansão na Cidade do México, o casamento de Marian (Naian González Norvind), cheio de poderosos e endinheirados, é interrompido por pessoas que não aguentam mais a disparidade econômica e social e não temem usar a violência para reagir contra o estado das coisas. Como diz o diretor, é uma visão distópica, mas não tão distante assim da realidade do seu México natal (ou de outras partes do mundo). “O filme é um aviso: se não houver resposta para a desigualdade de maneira cívica, e se todas as vozes dissonantes forem silenciadas, o caos vai acontecer”, escreveu o diretor no material de imprensa. No Amazon Prime Video.

Alex Wheatle

Dir. Steve McQueen. O quarto filme da série “Small Axe”, de Steve McQueen, tem como personagem principal o escritor Alex Wheatle, que passou um tempo na prisão depois da revolta de Brixton de 1981, um confronto entre a polícia e os moradores do bairro do Sul de Londres, majoritariamente da comunidade afro-caribenha. Na Globoplay.

Cabras da Peste

Dir. Vitor Brandt. Comédia sobre a parceria entre um policial (Edmilson Filho) e um escrivão (Matheus Nachtergaele) que tentam resgatar a cabra Celestina. Na Netflix.

Liga da Justiça de Zack Snyder

Dir. Zack Snyder. O povo pediu, e a Warner atendeu. O diretor, que se afastou da finalização do filme em 2017 por conta de divergências com o estúdio e a morte de sua filha, lança sua versão da história, que ganhou efeitos visuais novos e uma sequência final diferente. Para aluguel na Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr.

Expressionismo Alemão

A plataforma Petra Belas Artes à la Carte faz uma mostra de filmes do expressionismo alemão da década de 1920,

com clássicos como “Nosferatu” e “A Última Gargalhada”, de F.W. Murnau, “A Caixa de Pandora”, de Georg Wilhelm Pabst, “Metrópolis”, “A Morte Cansada” e “M, O Vampiro de Düsseldorf”, todos de Fritz Lang, e “O Gabinete do Dr. Caligari” e “As Mãos de Orlac”, de Robert Wiene. No Petra Belas Artes à la Carte.

9ª Mostra Tiradentes SP

Até o dia 24, o Cinema #EmCasaComSesc apresenta 24 filmes brasileiros exibidos na última Mostra Tiradentes, em janeiro. Longas da mostra Aurora, como o premiado “Açucena”, de Isaac Donato, e “A Mesma Parte de um Homem”, de Ana Johann, ficam disponíveis apenas até as 21h do dia 21 de março. Também participam obras da mostra Olhos Livres, como “Irmã”, de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes, exibido no Festival de Berlim do ano passado, e curtas-metragens da mostra Foco. No CineSesc Cinema #EmCasaComSesc.

Aretha Franklin: Amazing Grace

Dir. Alan Elliott. As imagens registradas pelo diretor Sydney Pollack durante a gravação do álbum ao vivo “Amazing Grace” por Aretha Franklin, na Igreja Batista Missionária New Temple, em Los Angeles, em janeiro de 1972, só foram liberadas recentemente, e o documentário ganhou sua forma final. No Telecine.

Minha Vida em Cor de Rosa

Dir. Alain Berliner. Vencedor do Globo de Ouro de filme em língua estrangeira em 1998, o filme fala de Ludovic, visto pela família e pela sociedade como menino, mas que se identifica como menina. Na Supo Mugam Plus.

PingPlay

Entrou no ar esta semana a nova plataforma de aluguel de filmes, que promete 100% de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Todos os títulos têm audiodescrição, legendas descritivas e LIBRAS. Três títulos estão com preço promocional de R$ 2,90 cada até o dia 28: “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, a animação “A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília” e “O Oficial e o Espião”, de Roman Polanski.