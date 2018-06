Stan Lee é acusado de assédio sexual por enfermeiras

A lenda dos quadrinhos Stan Lee, de 95 anos, recebeu diversas acusações de assédio sexual de enfermeiras que cuidam dele na sua casa em Hollywood Hills, de acordo com o DailyMail.com.

O criador da Marvel foi acusado de apalpar e assediar várias vezes um conjunto de jovens enfermeiras, pedir-lhes sexo oral e andar pela casa nu. Há um processo judicial em formulação, mas ainda não foram prestadas queixas para a polícia.

Um representante do artista disse que ele "nega categoricamente as falsas acusações", e sugere que as denúncias podem ser partes de um esquema para manchar o nome de Lee.

Stan Lee é o ex-presidente da Marvel e criador (com outros nomes) de heróis como o Homem Aranha, o Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, X-Men e muitos outros.