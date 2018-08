Sônia Abrão assume horário de Eliana na Record A apresentadora Sônia Abrão já está de malas prontas para mudar de casa. Até o final do mês ela deixa as tardes de sábado no SBT para ancorar um programa diário na Record. Sônia vai ocupar o espaço vespertino da apresentadora Eliana, que vai ficar vago a partir do dia 13 de outubro. Na semana passada, a Record anunciou que exibiria seriados no horário ocupado pela loirinha, mas em menos de 48 horas o diretor de programação da Record, Hélio Vargas, contatou Sônia Abraão, fez a proposta e a levou para a emissora. O fato da ex-funcionária do SBT estar sem contrato desde junho passado facilitou a transação. É que quando a jornalista deixou a a Rede TV!, onde apresentou o programa Casa é Sua de 2000 a 2002, a proposta de Silvio Santos era de que ela tivesse um programa diário. Mas na emissora, Sônia só apresentou o Falando Francament todos os dias, durante alguns meses em 2003. Há oito meses o dono do baú transferiu o programa para as tardes de sábado. Com isso, na reunião para a renovação do contrato em junho passado, Silvio Santos pediu um tempo, até dezembro, para acertar o novo programa diário da jornalista. Porém a Record foi mais rápida e fechou com Sônia na sexta-feira passada, enquanto Silvio Santos estava de férias no Caribe. "Foi uma inesperado, eu não estava procurando, mas fiquei feliz com o convite e a proposta foi irrecusável", disse Sônia ao Jornal da Tarde, sem revelar valores. A atração vai continuar a ser produzida pela Camera 5, uma produtora independente que, além dessa atração, produz comerciais. O nome do novo programa da Record deve ser decidido pelo bispo Honorilton Gonçalves, diretor da Record. Quanto ao conteúdo, deve envolver celebridades, notícias do mundo da TV, mas provavelmente vai deixar o noticiário para o programa Tudo a Ver, apresentado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim a partir das 17h30. Enquanto isso, a Record se prepara para estréia de Escrava Isaura, no dia 18 de outubro e o humorístico de Tom Cavalcanti no dia 27 deste mês.