Som a Pino: 'Viver no afeto...'

Hoje, queria escrever sobre minha tristeza enorme com a tragédia do prédio e a quantidade de VÍTIMAS. Queria escrever sobre minha indignação com falas de políticos. Queria escrever sobre o ódio. Queria escrever sobre tanta coisa que me deixa chocada e, na real, eu escrevo sobre tudo isso quando escrevo sobre música. Cantar, compor, fazer uma canção é um ato político e, por isso mesmo, devemos prestar atenção no que compartilhamos e cantamos. Por um mundo menos racista, menos homofóbico, menos doente, menos injusto...

LENINE

Isso mesmo, que boa-nova! Olha quem vem lá! Já faz ideia? Novo trabalho do Lenine que chama Em Trânsito, décimo terceiro disco do cantor e compositor que tem show de lançamento em São Paulo, no dia 25 de maio. Lenine em Trânsito tem direção de Bruno Giorgi e participação do pianista pernambucano Amaro Freitas e do flautista Carlos Malta. No disco, canções inéditas e outras já gravadas. Nesta semana, no dia 11 de maio, sai o primeiro single: a canção Intolerância, parceria de Lenine com Ivan Santos. Uma vez me contaram uma história de uma criança que ia para a escola e a mãe estava sempre apressada para chegar ao destino e puxava o pequeno, enquanto a criança aproveitava muito mais o caminho. Em qual momento paramos de aproveitar o caminho? Tudo é processo. Arte é caminho. Vem aí Lenine em Trânsito.

JORGE

Mautner está em processo (no caminho) da gravação de um novo disco com o maravilhoso nome Não Há Abismo em Que o Brasil Caiba. Disco com produção da banda Tono, que o acompanha desde a morte do Nelson Jacobina (1953-2012). Uma nova caminhada e só o nome para mim já é uma obra completa.

JARDS

Lembrei de Jards, depois de escrever de Lenine e Mautner, que também está matutando um novo trabalho, o primeiro de inéditas desde 1998 e para isso foi para um sítio com os produtores desse disco: Kiko Dinucci e Thomas Harres. A direção artística é de Romulo Fróes. Quem já viu um show da banda Metá Metá com Jards, já sabe que pode ficar ansioso. Eu estou. Eles estão nesse momento levantando as músicas e até o fim do ano o trabalho tá na área.

ARNALDO

Arnaldo Antunes lança dois singles do novo disco que tem como nome: RSTUVXZ que chega logo mais no dia 25 de maio. As faixas A Samba (composição dele) e Se Precavê (uma parceria com Marcelo Fromer), dois singles serão lançados no dia 11. Esse é o décimo quinto disco da carreira e é rock, samba e TUVXZ.

MÚSICA DA SEMANA FLUTUA

Uso essa canção de Johnny Hooker com participação da Liniker para homenagear Matheusa, de 21 anos, ativista, negra, estudante da Uerj que foi assassinada em uma favela em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro. "Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e baby, amar, amar sem temer." Que esse novo tempo vença logo. Fica aqui mais uma homenagem.