Som a Pino: 'Tudo parado na city'

Enquanto a cidade para, a música segue firme. Foram tantos lançamentos no fim da semana passada que ainda muito me impressiona quando alguém diz que desconhece uma produção atual da música brasileira. Eu não me identifico com quase nada que acontece no meu país ultimamente. Pena. Amo o Brasil que aqui poderia ser. E sigo firme, ocupando as ruas. Mas, com a música, eu acho que vai dar certo. Deve ser por isso que trabalho com isso, né? Para manter minha esperança de que o Brasil é um lugar muito maravilhoso.

BRASILEIRO

Falando em Brasil, falando em música, o cantor e compositor capixaba Silva lançou seu novo disco que leva o nome de Brasileiro, escolha importante e bem especial no momento que vivemos. Achei ousado e bonito. O nome e o disco. Lindas canções, uma capa especial (que está aqui ao lado) e ainda a participação da Anitta na música Fica Tudo Bem. Concordo com ele: “nada será mais como era antes”, mudamos muito. Somos outros em atitude e em sonoridade. Recomendo que você escute o disco o quanto antes.

FOMOS FELIZES

Ahhh, nós, brasileiros, fomos e ainda seremos felizes. Mas, aqui o lance é outro e inclui mais uma vez o Silva, já antes citado nessa coluna. Pois é! Palavras no Corpo é o nome da música lançada na sexta feira passada por Gal Costa, que é parceria do Silva com Omar Salomão. Ouviu? A música foi produzida por Pupillo e é o anúncio do novo disco que vem chegando sob direção (mais uma vez) do jornalista Marcus Preto. Falta pouco para o disco. Em agosto, ele chega.

OUTONO POR AQUI

No fim de semana que vem, tem o lançamento do disco Outono no Sudeste, do Maurício Pereira, dias 2 e 3 de junho, sábado e domingo, no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. O disco tem produção do Gustavo Ruiz e a faixa que abre o disco é das coisas mais lindas que já ouvi, A Mais (Rubião Blues). Não paro de ouvir. No fim de semana, o cantor postou alguns stories no Instagram (ferramenta que ele aprendeu a usar recentemente) do ensaio com os filhos Chico Bernardes e Manu Pereira.

VOLTA, CORDEL

Outro show imperdível, com 3 datas no Sesc Pinheiros: a volta da banda Cordel do Fogo Encantado com o disco Liberdade, a Filha do Vento. Dias 1, 2 e 3 de junho.

ELZA MULHER

E ainda tem o lançamento do novo disco de Elza Soares, Deus é Mulher. 31 de maio e 1, 2 e 3 de junho, no Sesc Vila Mariana. Ufa! Ficar e estar na rua, na cidade, na arte. É isso que eu vou fazer.

'Manifestação'

Música lançada em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os 117 versos foram escritos por Carlos Rennó e musicados por Rincon Sapiência, Russo Passapusso e Xuxa Levy. Artistas como Fernanda Montenegro cantam a canção. Juntos pelos nossos direitos.