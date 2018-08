Som a Pino: Tempo de Rei

Muita coisa pra escrever, lançamentos não param. Outro dia motivado pela morte de Aretha Franklin (triste) alguém escreveu que a música ficava mais pobre. Discordo. Fica mais rica pela sua contribuição e de tantos outros que cá estão e ainda estão por vir. O tempo passa, as coisas mudam, tudo é diferente, mas as obras ficam e marcam momentos do passado, do presente e ainda muito a ser marcado no futuro. A música fica mais rica conforme o tempo passa... vai juntando tudo e o que acontece agora, tudo o que já foi e o que está sendo.

MANSA FÚRIA

O nome dela é JosyAra, cantora e compositora baiana, de Juazeiro, cidade às margens do Velho Chico, mulher que tem em seu nome a junção do nome do avô, José e da avó Yara e se prepara para lançar o segundo disco que vai se chamar Mansa Fúria. Aqui nessa coluna em primeira mão a capa do disco, com lançamento previsto para o dia 24 de agosto. Mas se você ficou curioso já tem uma música, a faixa que dá nome ao disco em todas as plataformas digitais.

TRIBALISTAS

O lançamento do disco dos Tribalistas nas redes foi de surpresa, numa live no Facebook bombando, deixando fãs felizes demais e mostrando a nova realidade dos meios de comunicação. Mostrou muito do que somos hoje. Com as redes é muito mais legal ouvir eles falando que voltaram do que ler no jornal sobre essa volta, por exemplo. Foi uma belíssima estratégia de lançamento. Mas, para quem esperava os hits absolutos do primeiro disco, outra surpresa e me parece também sinal de hoje. Como fazer um hit em 2018? Difícil! Complicado.

Achei que não ia rolar, mas aí teve o show de lançamento neste fim de semana e mais uma surpresa. Um estádio, o Allianz Parque aqui em São Paulo, lotado. Lotado mesmo, 45 mil pessoas. E todo mundo cantando os sucessos do primeiro disco, as parcerias de Marisa Monte, Arnaldo e Carlinhos e também conhecendo a maioria do disco novo. De um jeito impressionante, todos dançavam, se abraçavam, faziam videoselfies e o Carlinhos gritava “Quem aqui está feliz” e todos respondiam concordando com as mãos para cima.

Estamos em 2018, mas durante o show me senti num outro tempo do Brasil, um tempo em que talvez eu levantasse a mão dizendo que estava feliz, tempo em que os hits aconteciam, que nós brasileiros não estávamos com tantos problemas e tempo em que várias questões estavam debaixo do tapete. Aiiiii, mas todo show tem que lembrar isso tudo que a gente passa? Não, não tem. Eu me diverti, cantei, dancei e quase achei que eu estava nos anos 2000. Foi bonito e perigoso.

'Qual É a Sua?'

Música que está no lançamento mais recente da cantora, compositora e produtora musical Mahmundi. O ótimo disco chama Para Dias Ruins e está em todas as plataformas. Essa faixa é uma composição de Lou Caldeira e Castello Branco e já ganhou um clipe gravado em Salvador, com direção de Henrique Alqualo.