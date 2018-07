Som a Pino: 'Estou de olho nele...'

Um artista batalha, trabalha, faz muita coisa até atingir um público, um certo grau de conhecimento, e algumas vezes o que posso chamar de sucesso. Muitas vezes, eu escuto "fez sucesso muito rápido", rápido para quem? Para gente que estava distante, que estava de fora, com certeza, o tempo é outro. Mas, de dentro, são decisões, incertezas, caminhos, escolhas, insistências até que tchum! Seu som espalha, pega seu quintal, depois vai um pouco além, e aí faz sucesso muito rápido. Risos. O sucesso é um trabalho diário, uma conquista por dia.

LÁ VEM ELE

Tudo isso para falar de um trabalho que está chegando, mas está no caminho há um tempão. Oito anos para ser mais específica. O nome dele é Edgar. Já conhece? Se não, ainda vai ouvir falar dele, anota aí.

No segundo semestre do ano ele lança o seu novo disco, Ultrassom, com produção do Pupillo, da Nação Zumbi, que produziu recentemente discos como o de Erasmo Carlos, Paulo Miklos e Gal Costa.

O encontro aconteceu via televisão, Pupillo assistiu ao programa Manos e Minas na TV Cultura, com a participação de Edgar junto com Karina Buhr, e ficou encantado com o que viu. Um rapper todo pintado de azul com uns farrapos era som, performance, figurino, tudo chamou a atenção. Mandou mensagens pelas redes sociais e esperou ansioso por uma resposta. Nada, nada, nada... até que rolou e eles se encontraram e começaram o trabalho que será lançado logo mais.

Perguntei para o Edgar o que ele achou quando viu a mensagem do Pupillo: “Eu respondi quando vi, troquei uma ideia, mas só descobri que ele era quem ele é depois de quase três meses ou mais colando na casa dele, quando gravamos uma música para uma trilha de um filme, mas aí já estava na amizade massa. Foi e está sendo da hora”.

Reparou que eu disse lançar um novo disco né? Pois é, ele já tem trabalhos lançados, discos e EPS e agora o disco sai pela gravadora Deck Disk. Uma primeira música do novo trabalho já foi lançada na internet com clipe, Plástico, “a realidade ainda vai explodir” e enquanto caminhamos para isso assistimos vidrados à nossa destruição passando na internet.

Semana passada, dois shows serviram de pré-estreia na Casa de Francisca no Palacete Teresa, que lotada queria conhecer ou ver de novo o talento de Edgar. A noite teve participação da cantora e compositora Céu, também muito impressionada com o rapaz.

Outra que ficou impressionada foi Elza Soares e ele está na faixa Exu nas Escolas no novo disco dela, Deus É Mulher.

O futuro vem chegando e não vai esperar, “o futuro é um jovem maníaco viciado em videogames”, que venha! “Ele já foi e ainda continua sendo.”

MÚSICA DA SEMANA

'O Inimigo Dorme'

Essa canção do Siba é das mais lindas que já ouvi e a gravação do Gui Amabis no disco novo, Miopia, é um grande acerto. Aproveito para contar que tem show do Gui Amabis na Casa de Francisca na quinta-feira, dia 5 de julho, com participação de Rodrigo Campos e Laura Lavieri. Vamos? Vendas na internet.