Na fila do supermercado, a dona de casa faz contas de cabeça. Tira dois pacotes de bolacha e um iogurte do carrinho. Dos dois sacos de feijão, um vai embora também. Os tomates são abandonados no próprio caixa.

Estou atrás dela.

E, quando chega a minha vez, não sei responder se vai ser no débito ou no crédito. A moça insiste. A dona de casa some do meu raio de visão. Devagarinho. Sinto minha mão tremer.

Não consigo abrir os sacos plásticos. Eles estão grudados. A moça do caixa me ajuda. Fácil, fácil. Agradeço, inconformado com minha própria inabilidade.

Na rua, faz sol em um dia frio.

Um pai pede esmolas com um bebê no colo. Um ciclista acaba de ser atropelado. Um porteiro lava a calçada. Um motorista de aplicativo encerra mais uma corrida. Um cachorro escapa da coleira. Um homem cospe no chão. Por que ele está sem máscara?

Na rua, faz sol em um dia frio.

É vitamina D que chama? É disso que a gente precisa? Pra que servem as vitaminas?

De dentro de um sobrado, sai uma música animada. Meu corpo reage aos estímulos sonoros. Sou um ratinho de laboratório lembrando que um dia fui feliz.

As nuvens não formam desenho nenhum. No céu, o avião. A bomba cai feito uma caneta. É o fim do expediente.

Penso nos pacotes de bolacha que a dona de casa deixou para trás (e o iogurte, o saco de feijão, os tomates...)

Fecho os olhos. Ouço um zunido um pouco antes de não ouvir mais nada.

Na rua, faz sol em um dia frio.

* Gilberto Amendola é repórter do Estadão e observador da vida urbana