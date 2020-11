Só os poetas sabem gritar na escuridão

“É hora de trazer as palavras até aqui nesta linha de frente onde as linguagens se bifurcam...”

Marcos Siscar (Hora de Poesia, do livro Isto Não É Um Documentário)

Esperou o fim da conversa virtual para me dizer que a filha dele era apaixonada por literatura e queria ser poeta. Depois perguntou: Como ela vai ganhar dinheiro? Como vai viver de poesia?

Não sabia responder àquele pai; os olhos dele piscavam na tela, escutei um canto de pássaro, talvez engaiolado. O tom da pergunta pedia uma resposta, e eu fiquei pensativo por alguns segundos. O pai, também em silêncio, me olhava de algum lugar do Brasil. Tanto silêncio me levou aos poemas difíceis de Mallarmé e, quase ao mesmo tempo, ao livro da Leyla Perrone-Moisés: Inútil Poesia.

Mencionei ao pai o poeta francês e o livro de ensaios da Leyla, e acrescentei que era raro uma pessoa receber dinheiro com poesia. Com leitura, imaginação e muito trabalho com a linguagem, um poeta ou uma poetisa talvez ganhasse o pão de cada dia com sua noite. E se, além desses atributos, a filha dele tivesse um pouco de sorte, podia conquistar o Nobel, como a chilena Gabriela Mistral e, neste ano, a estadunidense Louise Glück. Falei que a poesia estava fora do sistema produtivo e utilitarista, e era refratária ao mero consumo e aos ditames do mercado. Livros de poesia são comercializados, mas raríssimos se tornam best-sellers. Poetas e romancistas eram amadores, fascinados pela linguagem, e a maioria tinha uma profissão. Brinquei, citando uma frase de Jorge Luis Borges: “Ninguém é poeta das oito da manhã às cinco da tarde”.

O pai sorriu pela primeira vez. Era um homem de uns 40 e poucos anos, e a filha, de uns 16 ou 17. Com discrição, perguntei o que ele fazia.

“Sou empreiteiro... Construo edifícios”, respondeu.

Mas a poesia é um edifício estranho ao resto do mundo, eu disse, lembrando uma frase de Mallarmé, citada no ensaio da Leyla.

“Minha filha gosta muito de ler, passa a noite lendo, mas é craque em matemática. Pode ser engenheira e poeta.”

Sua filha pode ter qualquer profissão e ser poeta, mas ser poeta não é uma profissão, e sim um destino.

Um pássaro, talvez outro, cantou com agudeza, e logo foi abafado pelo ruído de uma serra circular.

“Não sei o que fazer”, confessou o pai.

Não faça nada, eu disse. A vida se faz. Ou faça uma terapia. Na melhor das hipóteses, sua filha pode ser uma boa calculista de estrutura e uma poeta talentosa.

Para não ser vago demais, dei o exemplo de Joaquim Cardozo.

O pai desconhecia o poeta Joaquim Cardozo, mas sabia que o engenheiro pernambucano havia calculado estruturas complexas de obras monumentais em Brasília. Então dei exemplos de pessoas pobres, ricas e remediadas que tinham exercido diferentes atividades profissionais, mas que não podiam viver sem a poesia.

“Mas se a poesia é inútil!”, protestou.

Inútil para a vida material, mas não para a imaginação, a emoção, os sentimentos. E para sensibilizá-lo, acrescentei: é fundamental para o espírito de uma sociedade e para a liberdade.

“E se, na pior das hipóteses, minha filha não for uma grande calculista e poeta?”

Mas essa é uma questão para você ou para ela?

“O futuro da minha filha é uma grande questão para mim.”

Não é saudável viver no futuro. A grande questão para sua filha e para todo mundo é sobreviver no presente. Se possível, com um pouco de felicidade e amor.

Nós dois sumimos da tela: mais um apagão em tempo de pandemia. E enquanto olhava o retângulo escuro do computador, me lembrei de uma frase de Joseph Brodsky: Só um poeta sabe gritar na escuridão.

