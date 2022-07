Sleeping bag mofou

Me pergunto se meus filhos terão a adolescência que tive. Surfei em praias desertas de Ubatuba. Íamos de busão pela Tamoios, com as pranchas no porão. Acampávamos em praias. Tomávamos banhos em cachoeiras da Mata Atlântica.

Comíamos feijoadas em lata, sanduíche com queijo, salsichas cozinhadas em fogueiras na beira do mar. Surfávamos o dia todo, líamos e tocávamos violão. Por vezes, surfávamos pelados.

Surfei em Búzios, dormia numa casa sem luz elétrica. Ia de carona. O lampião a querosene era rotina, como o fogão a lenha, a gentileza e a união. Dormi em montanhas geladas num sleeping bag azul. Quando o frio aumentava, me esquentava em fogueiras com pessoas desconhecidas.

Pegávamos ônibus urbanos para as noitadas em Ubatuba. Tinha uma boate em que iam surfistas paulistas e cariocas, que desvendavam as praias ainda desérticas do litoral norte.

Tocava Led Zeppelin. Dançávamos Led Zeppelin. Dá pra dançar Led Zeppelin, Hendrix, Bob Dylan. Uma onda de euforia atravessava a geração. A ditadura ia cair, vai cair, tem que cair! Por vezes, as festas eram em ginásios.

Meus filhos farão viagens de trem São Paulo-Rio? Irão à escola aos 8 anos de busão ou metrô? Sem chance. Outro mundo: mais sujo, violento, egoísta, brutal.

Não tinha internet, celular, fax, poucos tinham telefone fixo, apenas cinco canais de televisão, quatro montadoras de carro, três marcas de tênis. Consumo era apenas para primeiras necessidades, não tinha shopping, vestíamos qualquer coisa, a moda era amadora, éramos contra estar na moda, cada um usava o que quisesse, era parte de uma ilusória sociedade alternativa, que preservava a vida saudável, as relações de amizade, a liberdade.

Sofri um acidente e fui operado pelo sistema INSS, o antigo SUS. Ninguém tinha plano de saúde. Liberalismo era uma teoria distante. Individualismo e consumismo chegaram a conta-gotas.

Thatcher subiu ao poder em 1979, e Reagan, em 1981. O Estado parou de servir ao cidadão. Passamos para a lei do cada um por si, e o capitalismo por todos. Ficamos desprotegidos.

Desregulamentaram o mercado financeiro, flexibilizaram leis trabalhistas, reduziram o poder dos sindicatos, privatizaram o Estado. Não era mais o de bem-estar social. O conservadorismo ascendeu. Declararam guerra às drogas. Surgiu a aids, como consequência de, como diziam, uma sociedade “permissiva”; a doença que se transmitia via sexual pós-revolução sexual.

Milionários viraram bilionários e alguns tri. Meus filhos acamparão no Metaverso de um deles. E dormirão num sleeping bag no Minecraft.