Site do "BBB5" tem 420 mil acessos em sete dias Os primeiros sete dias de inscrições para o Big Brother Brasil 5, por meio do site oficial do programa, já renderam 420 mil acessos. Atrás da bolada de R$ 1 milhão, prêmio da atração, 210 mil pessoas visitaram o regulamento e a ficha de inscrição para o programa na internet. Desses, 49 mil fizeram o download da inscrição. O BBB 5 deve começar a selecionar os participantes em novembro e está previsto para estrear na Globo em janeiro.