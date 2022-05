Silva leva seu bloco para o Memorial; veja mais atrações para o fim de semana

O cantor e compositor Silva traz para São Paulo o show Bloco do Silva, projeto que o artista tem apresentado nos últimos anos. O repertório traz músicas de nomes como Daniela Mercury, Banda Eva, Ara Ketu, Olodum, Gilberto Gil e Ivete Sangalo.

Silva também cantará músicas de seus trabalhos anteriores, entre elas, A Cor É Rosa. A apresentação será gravada para um novo projeto audiovisual do cantor, que será lançado ainda neste ano.

“Adicionei várias das minhas músicas e fiz novos arranjos. Já passamos por algumas cidades do Brasil e a recepção tem sido muito quente. Estou com as melhores expectativas pra essa gravação”, diz.

Silva terá como convidado especial o rapper paulistano Criolo. Eles, que já se apresentaram juntos outras vezes, cantam músicas como Garçom, sucesso de Reginaldo Rossi; Sozinho, música de Peninha que virou hit na voz de Caetano Veloso; e Soprou, parceria de ambos. “Criolo virou um grande amigo. Ele, além de tudo, é divertido demais. É muito bom estar com ele no palco.”

A apresentação de Silva faz parte do projeto Arena Carnaval. Antes do cantor, haverá shows de MC Tha e do bloco Primavera Te Amo, com participação de Otto, MULÚ e Jude Paulla.

Sáb. (7), 12h/22h. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. R$ 360. Ingressos aqui.

Sem samba não dá

Caetano Veloso faz a estreia do seu show Meu Coco na cidade. No roteiro, sete músicas do seu mais recente álbum, entre elas, Sem Samba Não Dá e Anjos Tronchos. Entre seus sucessos de carreira, o cantor incluiu O Leãozinho, Odara, Menino do Rio e Sampa. Devido à grande procura por ingressos, outras duas datas foram agendadas para junho, dias 25 e 26. Hoje (6) e sáb. (7); dom. (8), 20h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 60/R$ 380. Garanta seu lugar!

Voz e violão

Prestes a sair em turnê pela Europa e Estados Unidos, a cantora Adriana Calcanhoto faz show em formato intimista para cantar sucessos que marcaram sua carreira, como Mentira, Esquadros, Maresia e Mais Feliz. Dom. (8), 19h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 120/R$ 240. Ingressos.

Parceria

A cantora Leila Pinheiro e o compositor Antônio Adolfo fazem apresentação inédita do repertório do disco Vamos Partir Pro Mundo, que traz canções de Adolfo em parceria com Tibério Gaspar – uma das duplas mais importantes das décadas de 1960 e 1970. Entre as músicas escolhidas estão Sá Marina e Teletema. Sáb. (7), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 160. Ingressos aqui.

Dia das mães

As cantoras Zizi e Luiza Possi sobem ao palco juntas para celebrar o Dia das Mães. Além de cantarem seus grandes sucessos de carreira, elas interpretam músicas de compositores como Ivan Lins, Gilberto Gil e Gonzaguinha. Entre as escolhidas estão Paula e Bebeto, de Milton Nascimento e Caetano Veloso, que celebra todas as formas de amor. Dom. (8), 20h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Pompeia. R$ 50/R$ 220. Compre seu ingresso.

Poder de feminino

A cantora carioca Áurea Martins, 81 anos, apresenta o show de lançamento do seu novo álbum, Senhora das Folhas. O repertório homenageia o poder feminino curador e reúne canções medievais, cantos indígenas, sambas tradicionais e músicas contemporâneas, como A Rezadeira, de Projota, e Me Curar de Mim, de Flaira Ferro. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. Compre seu lugar.

Grandes clássicos

O ator e cantor Daniel Boaventura faz show em homenagem ao dia das mães com repertório que inclui releituras de músicas de Frank Sinatra, Elvis Presley, Barry White, Luis Miguel, Tom Jobim e Roberto Carlos. Hoje (6), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 240. Compre aqui.

Viva Dominguinhos

A terceira edição do projeto Toda Quinta presta uma homenagem ao sanfoneiro e compositor Dominguinhos (1941/2013) com uma série de shows. O primeiro deles será com a cantora Mariana Aydar, na quinta-feira (12). A celebração segue com Liv Moraes e Cosme Vieira (19/5), Mestrinho e Lulinha Alencar (26/5), Tiganá Santana e Luisa Maita (2/6), Elba Ramalho e Toninho Ferragutti (9/6) e, por fim, Anastácia (16/6). Teatro Vivo. R. Dra. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi. R$ 80. Ingressos aqui.

50 anos de carreira

A Banda de Pau e Corda comemora as cinco décadas de estrada com o show Missão do Cantador, no qual estão músicas como Flor D'Água, da trilha sonora da novela Maria Maria, exibida pela TV Globo em 1978, e Areia, um dos grandes sucessos do grupo. Na sexta, Zeca Baleiro faz participação especial. No sábado, o convidado é André Abujamra. Hoje (6) e sáb. (7), 20h30. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. R$ 35/R$ 90. Compre seu ingresso.

Rock rural

O cantor e compositor paulista Tuia apresenta no palco seu quinto álbum, Semente Que o Amor Dá. Com um som que mistura o rock rural dos anos 1970 com toques contemporâneas, o cantor dá voz a músicas como O Santo, Flores da Manhã e Semente. Hoje (6), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.73. 2ª andar, Consolação. R$ 90. Ingressos aqui.

Músicas e histórias

O ator Rolando Boldrin, apresentador do programa Sr. Brasil, e o grupo carioca Casuarina se juntam no show O Samba Está na Moda. O projeto enaltece a obra de Boldrin, que completou 85 anos de idade. Entre as músicas escolhidas estão Três Heróis, uma parceria com Adoniran Barbosa que estava inédita, e Bola na Rede, composta com Gianfrancesco Guarnieri. Dom. (8), 17h. Teatro Sérgio Cardoso. R, Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Grátis (reservar ingresso aqui).

Osesp

O Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer, volta a seu posto depois de um breve afastamento. Ele comandará o grupo no concerto que terá o pianista Kirill Gerstein como convidado. No programa, a obra Uma Vida de Herói, de Strauss, e a estreia latino-americana de Concerto para Piano e Orquestra, de Thomas Adès. Hoje (6), 20h30; sáb. (7), 16h30. Sala São Paulo. Pça Júlio Preste, 16, Campos Elíseos. R$ 25/R$ 230. Compre seu ingresso.