Shows especiais e cinema ao ar livre são opções para o Dia dos Namorados

Nem só de reserva em restaurante se faz uma boa comemoração do Dia dos Namorados. Na cidade, shows e eventos especiais são boas opções para celebrar a data ao lado de quem se ama – e até de amigos.

Uma das opções é o show especial que a dupla Chitãozinho & Xororó faz no domingo. Os sertanejos, que estão completando 50 anos de carreira, vão cantar músicas como Fio de Cabelo, Nuvem de Lágrimas e Se Deus me Ouvisse, todas elas repletas de romantismo.

O grande momento deve ficar por conta da canção Evidências, que se tornou um hino da música brasileira.

Dom. (12), 20h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos R$ 110/R$ 750.

Já o grupo Roupa Nova, donos de hits românticos que fazem parte da vida de muitos casais, faz duas apresentações, também no Espaço Unimed. No roteiro, músicas como Whisky a Go-Go, Dona, Volta pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul e A Viagem – todas elas valem como uma declaração de amor.

Atualmente formada por Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares, a banda prepara para este ano um projeto comemorativo para as quatros décadas de carreira.

Hoje (10) e sáb. (11), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Ingressos R$ 110/R$ 440.

O cantor e guitarrista americano radicado no Brasil Mark Lambert apresenta o show Só Love Songs, que, como o título indica, traz uma seleção de músicas românticas.

Nele, a plateia ouvirá músicas como My Funny Valentine, Your Song, Your Song, If I Ain’t Got You, When a Man Loves a Woman e If You Don't Know me by Now.

Dom. (12), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Bela Vista. R$ 90. Ingressos.

Para quem quer esticar um pouco mais a data e aproveitar o feriado de Corpus Christi, a opção é o Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante que exibirá os filmes Eduardo e Mônica (19h30), comédia romântica baseada na música homônima de Renato Russo, e Dez Coisas que Odeio em Você (21h30), romance estrelado por Julia Stiles e Heath Ledger.

5ª (16). Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Grátis (reservar ingresso em www.cineautorama.com.br

Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Pablo Vittar

Micareta São Paulo

Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Ludmilla, Gloria Groove, Claudia Leitte, Alinne Rosa, É o Tchan, Pepita, Lia Clark e Danny Bond se apresentam em cima de trios elétricos nos três dias do evento, na Arena Anhembi. Uma arena eletrônica terá apresentações de DJ’s.

De 5ª (16) a 18/6, 12h. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Ingressos R$ 130/R$ 900 (três dias).

Fernanda Takai

Solo

No show Será que Você Vai Acreditar, baseado em seu mais recente álbum solo, a cantora Fernanda Takai mostra músicas que retratam a realidade atual do País, entre elas, Terra Plana e O Amor em Tempos de Cólera.

Sáb. (11), 10h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Bela Vista. R$ 120. Ingressos.

Cordel do Fogo Encantado

Nova turnê

Em Água do Tempo, o grupo Cordel do Fogo Encantado mergulha na sua história e narra, por meio de novas canções e rearranjos de canções que fazem parte de sua carreira, sua trajetória e seus fundamentos artísticos ligados ao teatro e à poesia. Hoje (10) e sáb. (11), 21h; dom. (13), 18h. Sesc Vila Mariana. Teatro. Rua Pelotas, 141, Vila Mariana. Ingressos R$ 12/R$ 40.

Preta Gil

Show autoral

A cantora Preta Gil apresenta o show Toda Preta, com canções autorais, entre elas, Mal de Amar, Cinco Horas e Vestido Vermelho, além de Praga, que seu pai, Gilberto Gil, escreveu especialmente para ela.

Sáb. (11), 22h. Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. Ingressos R$ 110/R$ 250.

Leci Brandão

Dama do samba

Um dos nomes mais importantes do samba, a cantora e compositora Leci Brandão faz show com sucessos como Zé do Caroço e Eu Só Quero Te Namorar. A apresentação tem abertura do Samba de Dandara e participação especial de Mc Tha.

Dom. (12), 19h30. Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. Ingressos R$ 50/R$ 160.

André Frateschi

Canta David Bowie

O cantor e ator André Frateschi e sua banda Heroes prestam um tributo a David Bowie ao interpretar hits como Space Oddity, Changes e Let’s Dance.

4ª (15). Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. Ingressos R$ 60/R$ 80.

Fernando Rosa

Ao ar livre

Um dos músicos mais festejado do momento, o baixista Fernando Rosa faz show de encerramento do projeto Vibra Open Air, um cinema a céu aberto. A apresentação, que traz clássicos da soul e da disco music, ocorrerá antes da exibição do filme Summer of Soul.

Dom. (12), 18h. Jockey Club de São Paulo. R. Dr. José Augusto de Queiroz, Portão 1, Cidade Jardim. Ingressos R$ 70.

TEATRO

A dor do ser humano

Em montagem inédita no Brasil, Wastwater, espetáculo do autor inglês Simon Stephens, três histórias se entrelaçam para mostrar o desespero humano diante de situações limites, como a relação possessiva de Frieda e Harry, mãe e filho que se encontram pela última vez antes de uma viagem. A direção é de Fernando Vilela.

Estreia sáb. (11). Sáb., 20h; dom., 19h. Teatro Pequeno Ato. R. Doutor Teodoro Baima, 78, Vila Buarque. Até 26/6. Ingressos R$ 60.

Em busca de vida

Na peça Capô, três mulheres saem em busca do coração da Terra após o planeta ser devastado por uma guerra. Para chegar a esse espaço, onde está o último suspiro de vida humana, elas enfrentam a solidão extrema, o ego e descobrem a liberdade de diferentes formas de existência. O texto e a direção são de Georgette Fadel.

Estreia sáb. (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Centro Cultural São Paulo. Espaço Cênico Ademar Guerra. Rua Vergueiro, 1.000, Liberdade. Ingressos R$ 20.

História de luta

O musical Brenda Lee e o Palácio das Princesas, dirigido por Zé Henrique de Paula, conta a história da ativista conhecida como o “anjo da guarda das travestis”, que fundou a primeira casa de apoio para pessoas com HIV/Aids do Brasil.

5ª a sáb., 21h; dom., 20h. Teatro do Núcleo Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda. Até 3/7. Ingressos R$ 30.

Da janela

O espetáculo Super Só & Outros Videoclipes é um musical que fala sobre solidão, medos, angústias e sonhos de quatro moradores da cidade de Brasília. A cada janela que se abre no palco, as relações humanas que esses personagens estabelecem são reveladas. A direção é de Miriam Virna e William Ferreira.

Hoje (10) e sáb. (11), 21h; dom. (12), 19h. Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Ingressos R$ 20.

EXPOSIÇÕES

Pelas paredes

A exposição Pequenas Pedras Polidas – Azulejaria exibe o resultado de uma extensa pesquisa sobre a produção de azulejaria no Brasil. Com curadoria de Yuri Queved, a mostra traz 50 obras de autores modernos, como Athos Bulcão, Alfredo Volpi, Flavio de Carvalho, e contemporâneos, como Regina Silveira, Sandra Cinto e Rosana Paulino.

Inauguração 4ª (15). 3ª a 6ª, 10h/22h; sáb. e dom., 10h/19h. Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André. Até 15/1/23.

Pelo tempo

A exposição Reviravolta, de Tatiana Blass, traz obras inéditas, entre instalações e pinturas que fazem uma reflexão sobre o tempo. Em uma delas, uma mangueira de ferro que goteja água atravessa a galeria e marca o espaço com um rastro de ferrugem. A curadoria é de curadoria de Camila Bechelany.

Inauguração: sáb. (11). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Milan. R. Fradique Coutinho, 1.360/1.416, Pinheiros. Grátis. Até 8/7.

PASSEIO

Carros antigos

O 3º Encontro e Exposição de Carros Antigos reunirá veículos com pelo menos 30 anos de fabricação de modelos variados entre clássicos, hot rods e caminhões. A previsão é que o evento, que terá ainda venda de peças shows e brincadeiras para crianças, reúna 1.500 veículos.

Sáb. (11), 10h/19h; dom. (12), 8h/16h. PAMA. Hangar 1 do Campo de Marte. Avenida Santos Dumont, 2.241, Santana. Grátis.