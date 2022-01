Sete passeios para as crianças interagirem (ou entenderem) os animais

Que tal aproveitar as férias para promover o contato das crianças com o mundo animal? Em São Paulo (e cidades próximas) há diversas opções para a garotada conhecer e interagir com bichos variados – confira as opções nesta página e no www.bora.ai.

Museu de Zoologia da USP

O Museu de Zoologia da USP reabriu recentemente a visitação ao público. Trata-se de um verdadeiro achado na cidade, um local ainda pouco conhecido no bairro do Ipiranga. Instalado em um casarão da década de 1940, possui uma das maiores coleções do mundo em animais taxidermizados (empalhados e preservados na forma da pele) e uma biblioteca especializada com mais de 70 mil itens de acervo, entre títulos de periódicos, teses e mapas.

Em uma área de mais de 700 metros quadrados, é possível ver de pertinho representantes da fauna (principalmente a brasileira) divididos entre anfíbios, répteis, peixes, aves, mamíferos, além de crustáceos, corais e moluscos. Os destaques ficam por conta das réplicas dos dinossauros gigantes Tapuiassauro (11 metros de comprimento e 7 m de altura) e do Carnotauro (7 metros de comprimento e 3 m de altura). O passeio dura aproximadamente 1 hora.

Avenida Nazaré, 481. 4ª a dom., 10h/17h (entrada até 16h30); mz.usp.br. Entrada gratuita, mediante apresentação de comprovante de vacinação.

Pet Zoo

O parque de 24.500 m² fica em Cotia (35 km da capital) e tem uma ótima estrutura para um dia ao ar livre. Os monitores tornam a interação das crianças com os bichos natural e divertida. No local é possível visitar horta, alimentar animais, ordenhar vacas, etc.

Estrada da Escola Agrícola, 165. Sáb. e dom., 10h/17h; (nas férias, também de 4ª a 6ª). R$ 65 (grátis até 2 anos). Necessita agendamento; petzoo.com.br

Borboletário de São Paulo

Aberto em 2015, o borboletário oferece várias atividades educativas, como o laboratório onde os pequenos podem conhecer mais sobre o processo de metamorfose das borboletas, as fases de seu desenvolvimento e até observá-las nascendo. Ao fim do passeio, os visitantes passam por uma área pertinho de centenas de borboletas e podem tocá-las.

Estrada da Ponte Alta, 4.300, Engenheiro Marsilac. Sáb. e dom., 10h/16h. R$49,90; gratuito até 2 anos. O parque não abre em caso de chuva; borboletariodesaopaulo.com.br

Zooparque Itatiba

O parque nasceu na década de 1990, por meio do sonho de dois empresários europeus em montar um criadouro conservacionista. Abriga mais de 180 espécies, entre pássaros, mamíferos e répteis, incluindo animais ameaçados de extinção, como o mico-leão-de-cara-dourada, a arara-azul grande e os rinocerontes brancos. Tudo isso em mais de 500 mil m² de área verde.

Rodovia Dom Pedro I, Km 95,5, Itatiba. 3ª a dom., 9h/17h. R$ 80. Gratuito até 2 anos. Ingressos: zooparque.com.br

Cidade das Abelhas

Localizado a 27 km de São Paulo, a Cidade das Abelhas é um misto de apiário e parque temático, com atrações para crianças até 11 anos, numa área de preservação ambiental, com mais de 100 mil metros quadrados. É possível visitar o apiário e fazer trilhas.

Estrada da Ressaca, Km 7 (inicia como Estrada do Kaiko), Embu. 3ª a dom., 10h/16h. R$ 35. Agendamento online: cidadedasabelhas.com.br.

Zoológico de São Paulo

O passeio pelo Jardim Zoológico garante diversão para um dia inteirinho, com direito a caminhada, piquenique e aprendizado. São 250 espécies e cerca de 1.500 animais – os mais visitados pelas crianças são os elefantes, os leões e as girafas. O espaço, de mais de 824 mil m², conta ainda com aves, répteis, anfíbios e invertebrados. É possível visitar junto o Mundo dos Dinossauros, com réplicas de dinossauros que se movem e soltam grunhidos.

Av. Miguel Stefano, 4.490. Diariamente, 9h/17h. R$ 59,90 (R$ 79,90 com Mundo dos Dinossauros); zoologico.com.br.

Planeta Inseto

Pertencente ao Instituto Biológico, é o único jardim zoológico de insetos do Brasil, autorizado pelo Ibama e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. As visitas são acompanhadas por monitores treinados e os visitantes mais corajosos podem – se quiserem – pegar alguns insetos, como a barata de Madagáscar e o bicho-pau. A exposição está temporariamente no Espaço Márcia Rebouças em razão da reforma do Instituto Biológico.

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.252, Vila Mariana. 3ª a dom., 9/16h. Necessário agendamento. Gratuito.