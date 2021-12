Sesc Verão promove atividades esportivas de graça em SP

Depois de ser quase totalmente online, o Sesc Verão volta presencialmente em sua 27ª edição, a partir da próxima terça, 4. A extensa programação vai até 13 de fevereiro, com atividades gratuitas nas 45 unidades.

O tema deste ano é Lazer Levado a Sério, com o objetivo de incentivar as pessoas a inserirem uma atividade esportiva no dia a dia, bem como mostrar que o Sesc está recebendo público de novo, após uma fase mais restritiva.

No dia da abertura, haverá, por exemplo, atividades de parkour e skate no Sesc Santo André (11h/19h). No Sesc Santo Amaro, entre 4 e 13 de janeiro, os educadores ministrarão um minicurso de ioga, com conteúdo teórico e prático (10h/11h30 e 16h/17h30). Considerado o esporte deste verão, o beach tennis será tema de recreação no Sesc Itaquera, de 5 de janeiro a 13 de fevereiro (9h30/16h).

Como de praxe, o Sesc Verão receberá atletas de diferentes modalidades para bate-papos e clínicas. Neste ano estão nomes como o judoca Flávio Canto (Sesc Pompeia, 8/1), a jogadora de futsal Vanessa Pereira (Sesc 24 de Maio, 15/1), o atleta olímpico Alison dos Santos (Sesc Pompeia, 23/1) e o tenista Fernando Meligeni (Sesc Campo Limpo, 30/1).

Programação completa e unidades: www.sescsp.org.br/projetos/sesc-verao

Festa para receber o novo ano

O Blue Note vai comemorar a chegada de 2022 com uma festa com a apresentação da banda Serial Funkers. No repertório estão clássicos da soul music, do funk americano e da música brasileira. O cardápio é da chef Daniela França, e o de bar fica por conta de Derivan de Souza. Hoje (31), 20h/6h.

Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2° andar. R$ 1.068. www.eventim.com.br

Branca de Neve ao som de Beatles

A 34ª edição do Festival de Férias do Teatro Folha começa nesta segunda (3), com sete espetáculos. Na abertura, Branca de Neve ao Som dos Beatles traz a história dos irmãos Grimm, com mais humor e música. Na terça (4), a adaptação de O Menino Maluquinho, de Ziraldo, mostra que a infância vai além de eletrônicos.

Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h30. R$ 60, ingressos e programação completa em: www.teatrofolha.com.br. Até 30/1.