Sequência da animação ‘Os Croods’ e ‘Anna’, de Heitor Dhalia, são destaques no cinema

Em tempos de férias escolares, uma animação cai bem para quem tem filhos. Os Croods 2: Uma Nova Era é a sequência do filme de 2013 sobre uma família pré-histórica obrigada a sair de sua caverna.

Já o brasileiro Anna, de Heitor Dhalia, investiga a relação tóxica entre um diretor e sua atriz.

Leia Também Vida de BB King foi a maior vitória do blues contra os racistas

Para quem gosta de música, a pedida são os documentários sobre o grupo Rumo (no cinema) e os Bee Gees (no Telecine).

O streaming também traz produções cheias de estrelas, como A Guerra do Amanhã, com Chris Pratt, no Amazon Prime Video, e Nem Um Passo em Falso, na nova HBO Max, dirigido por Steven Soderbergh e com Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour e Jon Hamm no elenco. A Netflix vem de terror, com Rua do Medo Parte 1: 1994, primeiro episódio de uma trilogia.

Já Donbass, de Sergei Loznitsa, que estreia na Reserva Imovision, e A Grande Ilusão, clássico de Jean Renoir, que chega ao Belas Artes à La Carte, refletem de maneiras muito diferentes sobre a guerra.

PRÉ-ESTREIA

Hava, Maryam, Ayesha

Dir. Sahraa Karimi. A documentarista afegã ganhou o apoio de Angelina Jolie em sua estreia na ficção, contando a história de três mulheres que precisam enfrentar o patriarcado em seu país. Hava (Arezoo Ariapoor) está nas últimas semanas de gravidez, mas precisa preparar outro banquete para os amigos do marido. Maryam (Fereshta Afshar) é âncora de um canal de televisão e não tem medo de dizer o que pensa, seja para o chefe ou para o marido, de quem está separada. Mesmo prometida para o primo, Ayesha (Hasiba Ebrahimi) se encontra com outro homem. O filme foi exibido na seção Horizontes no Festival de Veneza.

ESTREIAS

Os Croods 2: Uma Nova Era

Dir. Joel Crawford. Na continuação da animação de 2013, os pré-históricos Croods ainda procuram um lugar para se estabelecer. Na jornada de muitos perigos, encontram uma família rival, os Betterman, que dizem ser melhores e mais evoluídos.

Anna

Dir. Heitor Dhalia. Dez anos atrás, Arthur (Boy Olmi) tentou montar Hamlet, de William Shakespeare, mas, por conta de conflitos surgidos nos ensaios com sua atriz principal, teve de desistir. Agora, ele tenta novamente, com Anna (Bela Leindecker) no papel de Ofélia.

Rumo

Dir. Flavio Frederico e Mariana Pamplona. Documentário sobre o grupo que, na década de 1980, usava a fala cotidiana para a criação de melodias. O filme traz shows raros, músicas e imagens inéditas e entrevistas com membros do grupo, mas também de outras bandas e artistas que foram parte da chamada Vanguarda Paulista, como Premê, Língua de Trapo, Itamar Assunção e Isca de Polícia e Arrigo Barnabé.

Morte em Veneza

Dir. Luchino Visconti. Um dos grandes clássicos do cinema, lançado em 1971, tem sessões no Petra Belas Artes. No começo do século 20, um compositor austríaco (Dick Bogarde) vai a Veneza para repousar, mas se encanta com o jovem Tadzio (Björn Andrésen).

STREAMING

A Guerra do Amanhã

Dir. Chris McKay. Chris Pratt é o professor de ensino médio e pai de família Dan Forester, que se junta a uma cientista (Yvonne Strahovski, de O Conto de Aia) e seu pai (J.K. Simmons) para tentar reescrever o futuro, depois de um grupo de viajantes do tempo avisar que, em 2051, os seres humanos estão perdendo uma guerra para alienígenas. No Amazon Prime Video.

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

Dir. Frank Marshall. Documentário sobre os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, integrantes do grupo Bee Gees, com entrevistas inéditas e imagens de arquivo, além de participações de Justin Timberlake e Noel Gallagher. No Telecine, que está com sinal aberto até domingo.

A Grande Beleza

Dir. Paolo Sorrentino. Bon vivant e escritor de um livro só, Jep Gambardella (Toni Servillo) faz 65 anos e reflete sobre sua vida de festas e privilégios. O filme ganhou o Oscar de produção em língua estrangeira em 2014 e competiu pela Palma de Ouro do Festival de Cannes no ano anterior. No Sesc Digital, gratuito.

Donbass

Dir. Sergei Loznitsa. O diretor bielorrusso radicado na Ucrânia conta o passado e o presente trágicos de seu país em sua obra. Neste filme, verdade e mentira se misturam a ponto de se tornarem indistinguíveis durante a guerra na região leste da Ucrânia. Loznitsa ganhou o prêmio de direção na seção Um Certo Olhar do Festival de Cannes. Na Reserva Imovision.

Old Joy

Dir. Kelly Reichardt. Em seu terceiro longa-metragem, a diretora americana fala do reencontro de dois velhos amigos, Kurt (Will Oldham) e Mark (Daniel London), numa viagem de fim de semana em que vão acampar. O filme ganhou o Tigre no Festival de Roterdã. Na Mubi.

A Grande Ilusão

Dir. Jean Renoir. Considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, conta a história de dois oficiais franceses (Pierre Fresnay e Jean Gabin) que são capturados pelas forças alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. No Belas Artes à La Carte.

Rua do Medo Parte 1: 1994

Dir. Leigh Janiak. Em 1994, um grupo de adolescentes investiga os assassinatos brutais que têm acontecido em sua cidade há mais de 300 anos e que podem estar interligados. Primeira parte de uma trilogia baseada na série de livros de terror de R.L. Stine. Na Netflix.

Animações húngaras

Estreiam Vuk, A Raposa (1981), de Attila Dargay, sobre uma raposa que se vinga do caçador que matou sua família, Cidade dos Gatos (1986), de Béla Ternovsky, uma paródia de filmes de ação, crime, ficção científica e de James Bond com gatos, camundongos e ratos, e Banho de Espuma (1979), de György Kovásznai, sobre um triângulo amoroso em Peste. Na Supo Mungam Plus.

A História Pessoal de David Copperfield

Dir. Armando Iannucci. Dev Patel interpreta o órfão nesta adaptação do clássico de Charles Dickens também estrelada por Gwendoline Christie e Hugh Laurie. Na HBO.

Nem Um Passo em Falso

Dir. Steven Soderbergh. Na Detroit de 1954, um grupo de criminosos é contratado para roubar um documento, mas o plano não sai como esperado. O elenco tem Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour e Jon Hamm, entre outros. Na HBO Max.

Minhas Férias com Patrick

Dir. Caroline Vignal. Laure Calamy, vencedora do César de atriz, é Antoinette, que planeja passar o verão com seu amante, Vladimir (Benjamin Lavernhe). Quando ele cancela a viagem para ficar com sua família, Antoinette vai até onde seu amado está e tem como única companhia o burro Patrick. No iTunes, Google Play, Now e Vivo Play.

5 é o Número Perfeito

Dir. Igor Tuveri. Baseado na graphic novel de mesmo nome escrita pelo diretor, o filme vai à Nápoles dos anos 1970 para contar a história de Peppino Lo Cicero (Toni Servillo), matador de aluguel da máfia que está aposentado, mas é obrigado a voltar a esse universo depois do assassinato do filho. Na Looke, Now, Vivo Play, Microsoft, Google Play, YouTube Filmes e iTunes.