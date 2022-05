Semana Mundial do Brincar ocorre até dia 29; veja mais atrações infantis

A Semana Mundial do Brincar é promovida anualmente pela Aliança pela Infância para reforçar a importância do brincar para bebês e crianças. Este ano, ocorre entre os dias 21 e 29 de maio, e tem como tema Confiar na Força do Brincar. Confira algumas atrações ligadas ao evento - e outras opções para levar as crianças no fim de semana. Veja mais sugestões no www.bora.ai.

Semana Mundial do Brincar

Para a Semana Mundial do Brincar, o Sesc Avenida Paulista preparou duas atividades gratuitas entre os dias 21 e 29 de maio de 2022.

A primeira é a vivência Cadê os Peixinhos do Mar? - bora brincar de puxar rede?, com Umbuzeiro Arte e Cultura, que propõe uma experimentação lúdica sobre o elemento água, a partir dos estímulos físicos e sonoros da puxada de rede, da capoeira e do samba de roda. A segunda é o ateliê “Na Varanda em Confiança”, com Melina Sanchez e Flora Reyes, que traz canto, danças de roda, relaxamento e roda de conversa para crianças.

Sesc Avenida Paulista: Avenida Paulista, 119.

Cadê os Peixinhos do Mar?: sábados e domingos, às 16h30. Sessão extra no sábado, 28, às 18h30. 45 minutos. 3 a 12 anos. Capacidade: 20 lugares e é necessário agendamento.

Na Varanda em Confiança. Sábados e domingos, às 10h30. 45 minutos. 2 a 8 anos. Capacidade: 20 lugares. Entrega de ingressos no local com 30 minutos de antecedência.

Temporada Alfa Criança

O espetáculo Num Passe de Música, do Grupo Fundo Falso, mistura mágicas e ilusionismo com canções compostas para cada número apresentado. Enquanto o cantor e compositor Flavio Tris executa as canções com o violão e o harmônio, o mágico Ricardo Malerbi interpreta os números, unindo as duas artes e ultrapassando a relação comum entre encenação e trilha sonora.

Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722. De 21 de maio a 26 de junho, sábados e domingos às 16h. R$ 40 (inteira).

45 minutos. Recomendado para crianças a partir de 3 anos.

Atividades no CCBB inspiradas na exposição A Tensão

O CCBB Educativo São Paulo oferece uma programação divertida, educativa e lúdica com atividades são inspiradas na exposição em cartaz no local A Tensão, de Leandro Erlich. No Laboratório de Artes, os visitantes de todas as idades colocam a mão na massa e trabalham artifícios de ilusão óptica, com a construção de um BRUSSPUPP – um objeto que produz imagens a partir da ilusão óptica. A atividade discute algumas das questões visuais e sensoriais levantadas pelo artista Leandro Erlich na exposição.

Na atividade “Pequenas Mãos” os participantes poderão dar movimento ao seu desenho a construir um dos jogos ópticos que antecederam o cinema – o Taumatrópio.

CCBB. Rua Álvares Penteado, 112. Até dia 29 de maio. Grátis e com inscrição prévia pelo site da instituição.

Laboratório de artes. Segundas, quartas e sextas: 11h às 11h30 e 16h às 16h30. Sábados: 11h às 12h e 16h30 às 17h30. Domingos: 15h às 17h. Às sextas-feiras e sábados a atividade terá foco em libras. Pequenas mãos. Domingo, 11h30 às 12h.

Banda Estralo canta Saltimbancos

O show, inspirado no disco Os Saltimbancos, de Chico Buarque, mostra às crianças a música popular brasileira de forma lúdica. A plateia interage com os músicos-atores para buscar resolver os conflitos entre os quatro animais representados (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que acaba promovendo o respeito às diferenças, a importância de lutar pelos seus direitos e do coletivo e a busca por sonhos e objetivos.

Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Junior, 1.089. Até 29 de maio, sábados e domingos as 15h. R$ 70 (inteira). 60 minutos. Livre.