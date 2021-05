Semana Mundial do Brincar: confira as atrações

Valorizar o brincar de casinha e brincadeiras tradicionais, cantigas e jogos lúdicos, passados de geração em geração: esta é a proposta da 12ª Semana Mundial do Brincar (SMB 2021), realizada de 22 a 30 de maio. O tema deste ano é Casinhas de Infância.

A campanha, realizada pela Aliança pela Infância, promove a sensibilização sobre a importância do brincar, do direito da criança a ter infância e da necessidade de o direito da criança ao brincar ser respeitado, mesmo em tempos de pandemia.

A programação coletiva, voltada para educadores, crianças, adolescentes e toda a família, traz participantes de todo o Brasil.

Confira alguns destaques de atividades lúdicas para toda a família, todas gratuitas e online. A agenda completa pode ser conferida pelo site e redes sociais da Aliança para a Infância.

Espaço Alana

facebook.com/programaespacoalana

26/5, 14h: Brincadeiras em casa com Azul e Well

Por meio das cantigas de roda, resgata a simplicidade dos jogos lúdicos e cria uma atmosfera divertida para o brincar em casa. A apresentação será conduzida por Azul e Well, dois amigos que vieram de outro planeta para conhecer o Brasil. Eles ficam deslumbrados com as brincadeiras que descobrem em um livro e começam a brincar com as crianças, mesmo de forma remota. Participam da atividade Flávia Sgavioli e Wellington Sancho, arte-educadores do projeto Histórias Musicadas.

27/5, 14h - Vivência Musical

Silvanny Sivuca, regente e percussionista da Banda Alana, jundamente com integrantes da banda, estimula crianças e adolescentes à sensibilização musical, utilizando objetos e utensílios que podem ser encontrados em casa, como tampas, colheres de pau, baldes e panelas.

MAM São Paulo

Atividades pelo Zoom, com inscrição prévia pelo site

25/5, 16h: Brincando com a madeira

O artista Adelsin apresenta brinquedos feitos de madeira pelo Brasil afora, como piões, cavalinhos de pau, bilboquê, mané-gostoso, carrinhos, bonecas e bonecos, animais entalhados, casinhas, corrupios, assobios, flautas e cavaquinhos. Além de instrumentos musicais como berimbau, tambores, reco-reco e tamborins… Os participantes também aprenderão a construir um tamborzinho de caixinha de fósforos e/ou de um helicóptero de caixinha de fósforos e palito de picolé (confira a lista de materiais no site).

26/5, 16h: Música e movimento para bebês, mães e pais, com Sandra Bitar e Gih Maldonado

Nesse encontro, mães, pais e bebês são convidados a interagir por meio de brincadeiras cantadas. Prepare um espacinho no chão da sala, roupas confortáveis e tecidos. Para bebês a partir de 6 meses com suas mães e/ou pais.

28/5, 16h: Oficina de percussão com Banda Alana

Integrantes da Banda Alana compartilham noções introdutórias ao universo da percussão. Se tiver instrumentos de percussão, eles serão bem-vindos na oficina. Caso não tenha, separe colheres de pau, baldes, bancos e potes. Não é necessário experiência prévia. Livre (crianças acompanhadas de seus responsáveis).

Sesc Santos

As ações serão postadas nos horários indicados no Facebook, Instagram e YouTube do Sesc Santos

22/5, 11h: Video-Atividade

O papelão é a base para as crianças darem asas à imaginação. Ele é a matéria-prima para diversas brincadeiras e pode ser levado por todos os cômodos da casa. Para a atividade é preciso caixas de papelão, fita crepe, tesoura, guache, cola e papéis e tecidos coloridos. Para crianças de 3 a 6 anos.

23/5, 15h: Card-Atividade

Charadas e desafios sobre casas de bichos com textos e imagens, dirigidos a crianças e adultos. Para crianças de 3 a 6 anos.