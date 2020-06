Sem vergonha de amar

Está nos filmes, nas músicas e nos livros: o amor é brega. Esse, aliás, foi o título de uma música escrita por Cazuza em 1989. O amor exagerado, relatados em diferentes formas de arte, exige coragem. “Quando era solteira, eu julgava muito esses atos românticos, mas olha pra mim agora”, brinca Ana Clara Amancio, de 24 anos, que já enviou até carro de som para o namorado André Helito, 24.

Dono de músicas profundamente apaixonadas, como Meu Sangue Ferve por Você, Sidney Magal acredita que todo gesto de amor é válido. “Eu acho que no amor tem de ser piegas, tem de ser brega. Fazer declaração de amor, dar flores”, diz ele. “A gente se expressa como tem vontade, se é engraçado, se é brega, se é feio, se é bonito, não tem a menor importância quando realmente o sentimento é verdadeiro.”

Essa verdade, sempre foi priorizada pelo casal Bruno e Patrícia Lourenço, juntos há sete anos. “O objetivo sempre foi fazer as coisas para que ela gostasse, não os outros”, conta Bruno, que planejou em 2015 um pedido de casamento com direito a filme de melhores momentos do casal e apresentação de violino.

“Ele saiu do restaurante falando que esqueceu a carteira no carro. Um garçom apareceu, me perguntou se eu era a Patrícia e me levou para a área externa, onde passava esse filme. Quando terminou, o Bruno apareceu tocando nossa música e me pediu em casamento. Me derramei em lágrimas”, conta Patrícia.

Para os apaixonados, não há vergonha que mate o desejo de gritar o amor para o mundo. Luiza Dias, de 23 anos, foi surpreendida pela namorada Luísa Périco, de 21, com um piquenique na sempre cheia Praça do Pôr do Sol, na Lapa, em São Paulo. “Coloquei uma toalha branca com rosas, a música da Anavitória e entreguei o buquê de flores”, conta Luísa, que comemorava oito meses de namoro. “Eu nem liguei para as pessoas.”

Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, escreveu: “Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas”. Então, para assumir toda a breguice e a beleza de estar apaixonado, separamos algumas ideias para surpreender a pessoa amada nesse Dia dos Namorados em meio à pandemia.

Carro de som. Antes de contratar o carro para o seu namorado, Ana Clara presenciou uma homenagem dessas na rua de sua casa. “Mesmo sem conhecer a pessoa, eu fiquei emocionada”, conta ela, que foi se aconselhar com amigos antes de contratar o carro. No fim, a surpresa foi bem-vinda. “Foi um absurdo de legal, eu fiquei conhecido na rua inteira como o cara que recebeu um carro de aniversário”, diz André.

Durante a quarentena, as redes sociais ficaram cheias de imagens de carros de som declarando mensagens românticas. Uma das empresas que presta o serviço é a Loucuras de Amor SP, de Nelson Macedo, que conta que “o Dia dos Namorados é o Natal da nossa empresa”.

“Loucura de amor não é somente um carro decorado soltando fogos e entregando presentes, é a arte do locutor de transformar esse sentimento em algo visual. Precisamos pegar todo esse carinho da pessoa que está contratando e transformar em algo bonito”, explica ele, há 18 anos no ramo. No loucuradeamorsp.com.br, há diversas opções de pacotes, por preços a partir de R$ 220. Os kits incluem, entre outras coisas, quatro músicas, uma carta e até fogos de artifício.

Loucos por fotos. Que tal finalmente imprimir as fotos escondidas em arquivos digitais e relembrar bons momentos a dois? O site albumdegeladeira.com.br transforma suas fotos em ímãs de geladeiras. Você escolhe o seu modelo de álbum, efetua o pagamento, envia as suas fotos e pronto: a lembrança chegará por correio. Há pacotes a partir de R$ 47,90, com 16 fotos.

Também dá para estampar seu amor em almofadas, canecas e até meias. No site 6pet.com.br você escolhe o seu layout favorito, envia a foto e eles fazem o resto. Os valores variam de R$ 39,90 (meias) a R$ 69,90 (almofadas). Já a Caricanecas (caricanecas.com.br) transforma as fotos enviadas pelo site em caricaturas que estampam canecas, squeezes ou camisetas (a partir de R$ 59).

Para uma opção um pouco mais, digamos, discreta, a GoCase (gocase.com.br) personalizar capinhas de celular com as suas fotos preferidas de casal. Na hora de completar os dados, escreva o endereço da sua cara-metade e ela vai receber a surpresa em casa. Os preços variam de R$ 69,90 a R$ 89,90.

Mensagem aos ventos. Se você mora na mesma casa do seu amor (ou conhece alguém que mora com ele ou ela), dá para combinar de escrever um recado para todo mundo ver. Com a ajuda de um retroprojetor, você pode projetar a sua escolha no prédio da frente e surpreender o seu amor. O @projetemos dá a dica no Instagram: “Quanto mais longe a parede estiver, mais clara a projeção ficará”. Eles também recomendam usar artes em preto e branco. “O alto contraste facilita na leitura.” Um miniprojetor no e-commerce custa a partir de R$ 384, mas canais online, como o Manual do Mundo e o Canal da Lu (Magalu), ensinam a fazer uma adaptação caseira.

Em Belo Horizonte, o estrategista digital Wildson Caldeira pediu a namorada Sarah Elisa em casamento desse jeito. Depois de um jantar romântico, o casal foi para a janela e a pergunta “Aceita casar comigo?” apareceu no bloco B do edifício JK, que tem parede de frente para o bloco A, onde eles vivem. “Combinei com o coletivo Viva JK, que é formado por moradores do prédio, e agendamos a projeção”, conta Will. “Para mim foi muito especial, surpreendeu todas as minhas expectativas”, diz Sarah.

Serenata romântica. Existe coisa mais romântica do que fazer uma serenata na janela da pessoa amada? Os Trovadores Urbanos, há 30 anos no mercado, ajudam na surpresa – agora, até em versão digital.

“Como o mundo virou digital, nós fomos atrás de virar digitais”, conta Maída Novaes, CEO do grupo. “A opção online tem áudio de WhatsApp, vídeo de gravações e também lives variadas.” Além, claro, do clássico formato na janela. “Vamos com equipamentos e o prédio inteiro canta”, explica.

Os preços variam a depender do formato, mas iniciam a partir de R$ 150, com uma música e uma mensagem especial em formato de áudio (mais opções em trovadoresurbanosloja.com). “Falo que somos uma experiência de afeto”, diz Maída. “Então eu converso com o cliente para saber tudo da história de amor, porque os detalhes é que vão transformar isso em algo especial.” Para Maida, o ato é para quem ama de verdade. “Quando você se apaixona, você amolece. E só quem está apaixonado sabe disso. Quem não está, acha brega.”

Faça você mesmo. O amor é grande, mas o dinheiro curto? Use a criatividade para demonstrar os sentimentos. Uma ideia é fazer uma caixinha ou pote com vários motivos porque você ama a pessoa. “Eu amo como você me apoia” ou “Eu adoro o seu sorriso”, são exemplos de frases que podem ser escritas. É possível incrementar e colocar textos lembrando de encontros ou situações românticas que vocês já viveram.

Outra solução é transformar uma seleção de fotos preferidas em um vídeo personalizado, com direito até a trilha sonora. Dá para fazer no computador, usando programas como Windows Movie Maker (que vem instalado na maioria das máquinas) ou VideoPad, que pode ser baixado gratuitamente e tem recursos mais avançados.

No celular, há opções como InShot e Filmr (ambos grátis, para Android e iPhone). Nesse último, além de permitir fotos e vídeos, é possível importar a foto na versão “Live”, um videozinho do momento em que foi feita a foto, podendo transformar a edição em algo mais pessoal e divertido.

Quer um vídeo mais descontraído, para dar risada e compartilhar com os amigos e a família? O jibjab.com oferece lay-outs prontos que colocam você e seu amor dançando em um piquenique ou som de I Will Always Love You, de Whitney Houston, e em outros momentos divertidos. Pode ser usado pelo desktop ou celular.

Viagem em casa. Seu par é louco por viagens, mas durante a pandemia realizar esse sonho a dois ainda não é uma realidade? Dá para trazer para casa um pouco do clima do destino de desejo com criatividade e a ajuda de aplicativos. Pesquise um restaurante de comidas típicas e peça para entregar em casa – ou use o site do Paladar e prepare você mesmo um prato tradicional. Em seguida, crie uma trilha sonora: você pode usar o Spotify ou o site Drive & Listen (driveandlisten.herokuapp.com), que simula dirigir por ruas de cidades como Amsterdã, Barcelona, Pequim e Buenos Aires, enquanto ouve rádios locais. Canais como Around The World 4K (youtube.com/aroundtheworld4k) mostram as paisagens e ajudam a transportar vocês para o destino dos sonhos. Mesmo que, por enquanto, só a distância.