Sem spoilers: dicas de séries clássicas para rever no streaming

Sabe quando bate aquela preguiça de começar uma série nova e se comprometer com o absoluto desconhecido? Arriscar iniciar uma empreitada que pode terminar literalmente sem fim por causa de decisões de figurões de estúdios atrás de escrivaninhas suntuosas? E aí se surpreender com o cancelamento sumário da história que você tinha se acostumado a seguir, mas que acabou não rendendo em audiência ou qualquer desculpa do tipo? Esta listinha é para você! Hoje não tem estreia, nem novidades escondidas nas profundezas do algoritmo, nem gratas surpresas descobertas por acaso. Hoje é dia de séries para rever sem parar, daquelas que aquecem o coração só de pensar. Ou que simplesmente divertem.

Where you lead

Mãe e filha que falam pelos cotovelos, que vão de 0 a 100 km/h muito rápido e vivem ligadas no 220 à base de café. Acertou quem pensou Tal Mãe, Tal Filha – ou Gilmore Girls, que é um título muito melhor. A história de Lorelai e Rory Gilmore é excelente para ver no domingo preguiçoso, quando você só quer uma escolha segura para distrair com leveza, ao invés de cair no limbo dos milhares de títulos do streaming. Aquele gostinho de sábado à tarde no SBT de volta.

I will follow

Se você nunca viu, aproveite que essa joia do início do século está ao alcance do play. Criada pela “gênia” por trás de Maravilhosa Sra. Maisel, Amy Sherman-Palladino, a série tem sim lá seus altos e baixos, mas é um deleite para ver sem compromisso – inclusive no horário do almoço. Vale também pela matriarca, Emily Gilmore, e pelo revival Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, que retoma a trama uma década depois do encerramento. Coração quentinho na Netflix.

Somebody Save Me

Outra que fazia a faixa de séries na TV do Abravanel é a juventude do super-herói da capa vermelha e cueca sobre a calça. Exceto que sem cueca. Bom, ao menos sem uniforme. Clark Kent e a saga para se tornar o Super-Homem são dignos do replay. E é impagável ver a abertura dublada em português. É engraçadíssimo o locutor falando todo sério Smallville: as aventuras do Superboy. Ao alto e avante no HBO Max.

Everybody Lies

Viajar nos mais difíceis diagnósticos, rir do sarcasmo e se irritar com a rabugice de um médico são as dores e delícias de rever House. Todos os episódios estão disponíveis no Amazon Prime Video – inclusive aqueles meio musicais esquisitinhos. Grande opção para dias mais contemplativos.

My husband has two jobs

Essa dá para ver em looping quase infinito, e pouco linear, na TV aberta, mas para escolher exatamente o que assistir, precisa ser no streaming. Boa para rir e inspirada no estapeado Chris Rock, as quatro temporadas de Todo Mundo Odeia o Chris também estão no Paramount+. Mas procure pelo título em inglês: Everybody Hates Chris.

Now, this is a story

Falando em tapa, o dono da mão pesada, Will Smith, pode ser revisto ainda jovenzinho na divertida série Um Maluco no Pedaço. E era para ser sem novidades, mas não dá para resistir. O reboot desta aqui também está para chegar. Mas não será comédia. Sob o nome de Bel-Air, vai ser um drama e tem data de estreia no Star+ em 18 de maio. Enquanto isso, a série de Smith está esperando seu play no GloboPlay.