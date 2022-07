Seis opções para curtir as férias com as crianças em SP

As férias já começaram - e a programação para divertir a garotada também. Entre as novidades está a reabertura de visitação no Instituto Butantan e a inauguração da Bienal do Livro neste fim de semana. Para mais opções, acesse www.bora.ai.

Sesc Avenida Paulista

A unidade do Sesc na Avenida Paulista preparou diversas atividades para crianças, adolescentes e toda a família aproveitarem as férias do mês de julho em São Paulo. Na primeira semana, a dica é o espetáculo musical Pequena Orquestra Interativa com a Companhia Poin. A programação continua com diferentes atividades ao longo do mês.

De 2 a 10 de julho, sábados e domingos, às 11h, R$ 25/inteira.

Já as crianças a partir de 6 anos também podem aproveitar as oficinas de massinhas, que ocorrem sempre aos domingos, de 3 a 24 de julho.

Domingos, às 15h, 16h e 17h. Grátis. Entrega de ingressos no local com 30 minutos de antecedência. Gratuita.

Sesc Bom Retiro

O Sesc Bom Retiro preparou para as férias uma programação com circo, cinema, teatro e oficinas inspiradas nas obras de Tarsila do Amaral para crianças até 6 anos. As atividades ocorrem durante todo o mês. As sessões de cinema serão sempre aos sábados, às 12h. Já as oficinas, para as crianças pequenas, serão às sextas, das 14h às 15h30. Todas as atividades acima são gratuitas e a programação continua nos próximos fins de semana, com atrações diferentes.

Concerto infantil da Série Tucca Aprendiz de Maestro

Com um espetáculo diferente por mês, o projeto do Tucca é uma oportunidade única para levar as crianças para a Sala São Paulo e proporcionar o primeiro contato com a música clássica. O espetáculo de julho é o Arraial do Maestro, uma viagem ao universo das quadrilhas de festas juninas e conta a história da celebração, que teve início dentro das cortes dos reis. O repertório contagiante e abrangente passa por sucessos das festas juninas tradicionais e grandes artistas nacionais, como Luiz Gonzaga e Lamartine Babo.

Na apresentação uma galinha festeira provoca ciúmes na sua amiga, que é ajudada por outra amiga a tornar-se uma verdadeira marquesa, com direito a uma festança no Arraial do Maestro. Escrito e dirigido por Paulo Rogério Lopes, o espetáculo é acompanhado pela Sinfoneta Tucca Fortíssima, que terá à frente a regência e direção musical do maestro João Maurício Galindo, regente da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo.

Sala São Paulo. 2 de julho (sábado), 11h. 3 anos. 60 minutos. Ingressos: A partir de R$ 50

Tiquequê com o show Todo Dia

A dupla Diana Tatit e Wem, do Tiquequê, é sucesso garantido com seus espetáculos que misturam música, dança e percussão corporal. No show Todo Dia, o repertório trata das situações do dia a dia que mexem com o imaginário, como Acorda, Tem Comida Boa, Bichos Nojentos, Festa na Floresta e Praia. O ritmo garante participação ativa das crianças.

Sesc Vila Mariana. 1º a 3 de julho; sexta às 15h, Sábado e domingo, às 16h. R$ 24 (inteira). Livre.

26º Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Visitar a Bienal é uma oportunidade para familiarizar as crianças com o mundo da literatura e conferir os trabalhos e lançamentos de literatura infantil. Durante a visita, você aproveita a ampla programação para o público infanto-juvenil. Um espaço foi projetado exclusivamente para receber atividades educativas, com oficinas temáticas, narração de histórias e atividades que envolvam as crianças com suas famílias.

O espaço homenageia Portugal com brincadeiras típicas da cultura portuguesa, como o Jogo do Galo - Jogo da Velha no Brasil -, além de receber convidados para debates e atividades sobre consciência ambiental, tolerância entre outros.

Os personagens da Turma da Mônica marcarão presença para fotos, assim como Greg Heffley, personagem de Diário de um Banana no estande da VR Editora. No estande da Companhia das Letras, haverá a banheira instagramável do Pum, o cachorro caramelo que apronta todas na série de livros.

Expo Center Norte. 2 a 10 de julho. Segunda a sexta-feira, das 9h às 22h. Entrada no evento até as 21h. Sábados e domingos, das 10h às 22h. Dias 2, 3 e 9 até 21h. Dia 10/7, entrada até as 19h. Valor do Ingresso (para qualquer dia do evento, visita única) R$ 30.

Instituto Butantan

Depois de 2 anos fechado, o Parque da Ciência Butantan reabriu dia 25 com muitas novidades. São 20 atrações ambientais, educativas e de lazer dentro de uma área verde com 725 mil metros quadrados. Visite o Museu Biológico (com animais vivos como serpentes, aranhas e escorpiões), o Microbiológico (com vários microscópios e curiosidades sobre vírus e bactérias), o Macacário, o Serpentário, o Reptiliário. Com tantos atrativos, o local é um destino que vai além de um centro de pesquisa biológica, proporcionando um programa divertido para a família toda, com direito a passeios e caminhadas e muito contato com a natureza.

O parque abre diariamente, das 7h às 17h, com entrada gratuita. Os museus abrem de terça-feira a domingo, com ingresso a R$ 6 (um ingresso dá direito a entrar em todos os museus). Obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados e a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 na entrada dos museus.