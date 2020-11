Segundo IML, ator Tom Veiga, o Louro José, morreu em decorrência de um AVC

Na manhã desta segunda-feira (2), Dia de Finados, o Instituto Médico Legal (IML) divulgou o laudo preliminar com a causa da morte do ator Tom Veiga, o Louro José, que foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca na tarde de domingo (1º). Segundo o parecer médico, Tom faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) por conta de um aneurisma.

O laudo foi divulgado durante a transmissão ao vivo do Mais Você, cuja edição foi totalmente dedicada a homenagear Tom Veiga e Louro José. Ana Maria Braga, visivelmente emocionada, fez questão de apresentar o programa da bancada onde se posicionavam o ator e o personagem todas as manhãs. A equipe do programa trabalhou com uma foto de Tom Veiga colada no peito.

O bom dia de hoje dói, mas é também cheio de afeto, boas lembranças e amor. Ana Maria Braga presta uma última homenagem nesta manhã no #MaisVocê ao Tom Veiga, nosso querido Louro José, companheiro de vida e de profissão ❤️ pic.twitter.com/VvAJTewQw5 — Mais Você (@MaisVoce) November 2, 2020

"Nós da família Louro - e vocês fazem parte dela - estamos de luto. É um filho amado que esteve do meu lado nos últimos 25 anos. Hoje eu não estou perdendo só o Tom [...], com ele foi também o meu filho, porque eu sempre considerei assim o Louro José", disse Ana Maria, aos prantos, na abertura do programa.

Além da apresentadora, outros amigos e colegas de trabalho prestaram sua homenagem durante o programa, como Ana Furtado, Luciano Huck, Serginho Groisman, Antonio Fagundes, Isis Valverde e o apresentador André Marques, um dos melhores amigos de Tom - e que inclusive foi um dos que encontrou o ator já sem vida em sua casa. “Quando chegamos ele já estava no céu”, contou. "Papai do céu estava precisando de um cara maneiro, fera, paizão e amigo de todo mundo - o Tom era unanimidade. Então devia estar sem muita gente assim lá e Ele chamou o Tom, só pode ser isso", completou o amigo, também aos prantos.

André Marques deu aquele depoimento cheio de emoção sobre o nosso amado Tom Veiga. O que fica é isso: o amor, a amizade, o carinho. #MaisVocê pic.twitter.com/jmDHbN9hxG — Mais Você (@MaisVoce) November 2, 2020

Em seguida do Mais Você, o programa Encontro, apresentado nesta segunda-feira por Fernanda Gentil, que substitui Fátima Bernardes durante as férias da apresentadora, deu prosseguimento às homenagens - mesmo de férias, Fátima fez questão de gravar seu depoimento em homenagem ao colega. Além de uma seleção dos melhores momentos do Louro Jósé nesses mais de 20 anos no ar, também falaram Tony Ramos, Angélica, Fabiana Carla, entre outros artistas.

Leandro Hassum, também muito amigo de Tom, muito emocionado, relembrou o dia em que conheceu o ator. "Eu sou capaz de imaginar a dor que a Ana Maria está sentindo por ter perdido esse parceiro, porque eu sei a dor que estou sentindo aqui. Que o Tom vá com muita luz, uma luz que ele mandava pra todos os amigos dele"

"Nossas manhãs não serão mais as mesmas, porque agora o Louro José está animando as pessoas lá no céu", disse Serginho, bicampeão olímpico de vôlei. O jornalista Alex Escobar afirmou ser "muito triste perder o Tom tão cedo assim. Esse cara generoso, amigo, talentoso e que emprestou a alma delo pro Louro José. O Louro José só foi brilhante porque a alma dele era a alma do Tom".

"Um artista que eu admirava, que era divertido, inteligente, criativo, que fazia algo que só ele sabia fazer, de um jeito muito particular. Todas as vezes que eu fui no programa da Ana, fui sempre bem recebido. Ele sempre tudo muito alegre, muito carinhoso. Enfim, ele era um cara único, muito particular no que ele fazia, na sua generosidade, no seu carinho pelo outro", declarou o ator Dan Stulbach, bastante saudoso.

Relação de Tom Veiga com Ana Maria Braga

Fiel companheiro de televisão, Louro José, interpretado por Tom Veiga, já estava na vida de Ana Maria Braga antes mesmo da Globo. “Ele nasceu na Record. O Tom é um grande companheiro, meu parceiro. Foi uma obra da graça de Deus, um milagre a gente ter se encontrado lá atrás. Ele era produtor e eu inventei o papagaio. E desde o momento que ele seguiu o Louro a gente nunca brigou. E olha que a gente convive todo dia. É o meu mais longo casamento”, disse a apresentadora em entrevista concedida ao O Estado de S. Paulo em outubro do ano passado.

Em agosto de 2018, após Louro José não participar de um programa Mais Você surgiram boatos de que Tom Veiga e Ana Maria Braga tivessem brigado, mas a dupla negou a desavença. Ana abriu a atração na época, com o pensamento do dia: "Se os imprevistos te tirarem o chão, abra suas asas". Em seguida, concluiu: "Hein, Louro José?".

"Asas já tenho, não tenho mais voz. Gente, é gripe, tá? É só uma gripe, tô sem voz. O coração tá bem, não operei, tá tudo tranquilo. Só gripe mesmo, é sério", respondeu o fantoche manipulado por Tom Veiga. "Fora a Ana brigar comigo! [risos]", brincou. Ana respondeu: "A gente podia até esclarecer essa nossa discussão, esse nosso anti-amor...". "Para de brigar comigo, tá pegando mal isso aí", encerrou Louro, antes de receber um 'abraço' da apresentadora.